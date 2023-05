[合同会社ユー・エス・ジェイ]

“ちょっぴり恥ずかしかったけど、素直な気持ちが伝えられた!”パーク内外で、早くも笑顔の輪が拡がる



本日2023年5月11日(木)より6月18日(日)までの期間限定で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、あらゆる大切な方々へ「ありがとう」を伝え合うスペシャルな感謝月間『Thanks Love Month』(サンクス・ラブ・マンス)を開催します。初日を迎えた本日、特別フォトセッションを実施し、報道陣に初公開しました。





午前11:00ごろ、華やかなお花のブーケやブローチを身に着けたパークの仲間たちがユニバーサル・グローブ前に集結。ゲストとともに互いに感謝の気持ちを伝え合い、「ありがとう」の掛け声とともに色とりどりのコンフェティ(紙吹雪)が舞うと、晴れやかに「サンクス・ラブ・マンス」がスタートしました。



本格的な夏を前に青葉が生い茂るこの季節は、「母の日」(本年は5月14日)や「父の日」(6月18日)の記念日があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの期間、家族の形や感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添い、家族への感謝のみにとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための新たな記念月間として「サンクス・ラブ・マンス」を本日より開催いたします。昨年は『Thanks Love Week』(サンクス・ラブ・ウィーク)として1週間限定で開催しましたが、今年はパートナー企業様や地元・大阪市此花区など多くの皆さまからご賛同いただき、「母の日」や「父の日」も含む「感謝月間」としてパワーアップ。約1ヶ月にわたる期間中、刺激があふれ、超元気を届けるパークの後押しにより、大切な方々と心の底から湧き上がる感謝の気持ちを共有し、思い切り笑い合える瞬間をお過ごしください。





本日からパークでは、訪れたゲストに対して期間限定の「サンクス・ラブ・ステッカー」を配布。パーク中のあらゆる場所で、満面の笑顔で「いつもありがとう」などと伝えながら、子どもたち同士や、お友だち同士でステッカーを貼り合う光景が見られました。また、セサミストリートやピーナッツの仲間たち、ハローキティらが「サンクス・ラブ・グリーティング」も実施。早速ステッカーを貼ったゲストを見つけると、かわいいアクションで感謝の気持ちを後押ししてくれるなど、パーク中が「ありがとう」の温かいムードで包まれました。



■『Thanks Love Month』初日に訪れたゲストのコメント

「日頃から『ありがとう』はよく伝えているつもりだけど、ステッカーがあることで、子どもも喜んでくれていたし、私たちの気持ちがさらに伝わった気がする。今日は自然な流れで『ありがとう』と言えた」(奈良県/家族:30・40代夫婦、4歳)



「改めて『ありがとう』を言い合うのは照れくさいけど、USJの雰囲気の中だから楽しく言えた。普段、言葉にできていない感謝の気持ちを言えるきっかけになる、素敵な取り組みだと思う。春から別々の生活になっていたが、久しぶりに親子の良い思い出ができた」(千葉県・大阪府/50代、30代の親子)

「小さなことの『ありがとう』を伝える機会は普段なかなか無いので、ステッカーのようなきっかけがあるのは良い。やっぱり『ありがとう』と言われると嬉しい。感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思う」(埼玉県・千葉県/20代の友人2人組)



「今日は子どもの誕生日のお祝いでパークに来た。こういうステッカーがもらえて、感謝の言葉も伝え合えたことは忘れられない思い出になった」(沖縄県/家族:40代夫婦、小学4年生、2年生、4歳)

「USJの楽しい雰囲気でテンションが上がっていると『ありがとう』を伝えやすい。帰ってからも家族に感謝の気持ちを伝えたい」(大阪府、奈良県、兵庫県/20代の友人3人組)



「普段から『ありがとう』と伝え合っているけど、改めて言われるとやっぱり嬉しい。(友人が)そんな風に思っていてくれたことが分かって、元気になれた。一番の思い出になります。」(埼玉県・千葉県/20代、30代の友人2人組)



■プロジェクト担当者コメント

浅井 行代(あさい ゆきよ)(合同会社ユー・エス・ジェイ/マーケティング本部・副本部長)



「毎年5月から6月にかけては、『母の日』や『父の日』といった記念日があり、感謝を伝えるシーズンとして定着していますが、家族の形や感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添う形で、お母さん、お父さんへの感謝にとどまらず、自身を取り巻くあらゆる大切な方へ“ありがとう”を伝えていただきたい。そのような思いをこめ、新たな記念月間『サンクス・ラブ・マンス』を開催する運びとなりました。

普段は照れくささもあって、直接会っても“感謝の気持ち”を言葉にしてなかなか伝えられていない方も多いかもしれません。さらに、これまではマスク着用の影響で、感謝の表情を伝えづらかったり、感情がなかなか表現できない場面も多いというような環境下にありました。だからこそ、コロナが第5類へ移行した暁には、アフターコロナでの初のパーク・イベントとして社会的意義のある発信をしたいと考えました。

これまで様々な我慢や制約の中で毎日を過ごしてこられたゲストの皆さまにとって、これからはようやく思いっきり心から開放され、感謝の意を直接会って伝えられる時となりました。大切な人と一生心に残る、ありえないワクワク・ドキドキする瞬間を共有いただき、特別な想いを全力でお伝えください。満面の笑顔で、心からの気持ちを伝え合っていただけるよう、皆さまの“ありがとう”が届くよう、盛り上げてまいります。」



* * *

当社では、「超エンタ―テイニングな創造力で、人と社会に目覚めを。」のコーポレート・ステートメントのもと、これまでも世の中や社会へ様々な「気づき」や「きっかけ」を提供してきました。私たちは国内外から多様なゲストをお迎えするパークであり、DE&Iを積極的に推進する企業として、誰もが感謝の気持ちを伝え合えるこの記念月間を根付かせ、これからも人や社会に気づきや刺激を提供していける存在であり続けたいと考えています。



どんどん拡がる「ありがとう」の輪!各地で「サンクス・ラブ・マンス」記念イベント開催





今年はパートナー企業や、地元コミュニティなど多くの皆さまからもご賛同をいただき、パークを飛び出して「サンクス・ラブ・マンス」の連動イベントを開催。性や年代、家族の形などの既存の枠組みを超えて、誰もが感謝を伝え合えるこの記念月間をより多くの方に知っていただきたく、さまざまな場所で展開しています。







パーク内での「サンクス・ラブ・マンス」実施に先駆け、2023年5月3日(水・祝)には、イオンモール伊丹にて記念イベントを開催。友人同士や家族連れでにぎわう会場にパークの仲間たちが登場すると、一斉に歓声があがりました。

当日は会場内・イオンカード受付カウンターにて、オリジナルデザインの「サンクス・ラブ・カード」を配布。会場を訪れたたくさんの参加者たちが、感謝の想いをこめて一生懸命メッセージを書く姿が見られました。

◎イオンフィナンシャルサービス株式会社は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです







日本生命では「サンクス・ラブ・マンス」に賛同し、本イベント期間中、スヌーピー・スタジオ特別デザインの「サンクス・ラブ・カード」を無料配布いたします。お世話になっている方々へ日頃の感謝を伝えるとともに、感謝を伝え合うツールとしてメッセージカードを約10万枚プレゼントし、「ありがとう」を伝える大切な気持ちを後押ししていきます。

◎日本生命保険相互会社は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです





ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが位置する大阪市此花区には、パークから区内のこども食堂などの“こどもの居場所”や、障がい者スポーツセンター等の福祉施設へ「サンクス・ラブ・カード」を寄贈いたしました。また5月10日(水)には、障がい者スポーツセンター・アミティ舞洲へパーク・コンシェルジュが訪問し、フライングディスク舞洲倶楽部の皆さまへメッセージカードをお渡ししました。普段、直接気持ちを伝え合う機会がなかったチームメイトの皆さまでカードを交換し合ったり、家族に宛てたメッセージを時間をかけて記入されるなど、皆さま思い思いに「ありがとう」の気持ちをカードに託されていました。



自宅からでも特別な「ありがとう」が伝えられる!デジタル・スペシャルコンテンツも登場





◆ あなただけのオリジナル動画で感謝を伝えられる! サンクス・ラブ・ムービーメーカー登場

「ありがとう」を伝えたい相手に、メッセージを入れた動画を送ろう!伝えたいメッセージを入力すれば「サンクス・ラブ・マンス」オリジナル動画が完成するムービーメーカーもご用意しました。自宅など場所を問わずに気軽に参加でき、パークの仲間たちがあなたの感謝の気持ちを後押ししてくれます。





【実施期間】

2023年5月11日(木)~ 6月18日(日)

【参加方法】

詳しくは下記「サンクス・ラブ・マンス」特設ページをご覧ください





◆ #あなたにぴったりな感謝の伝え方診断 Twitter キャンペーン

期間中に、公式Twitterアカウントをフォローし、診断結果をシェア(投稿)すると応募完了。あなたに合った「ありがとうの伝え方案」がリプライで届きます。伝え方案は、全部で39(サンキュー)通り!ご応募いただいた方の中から 合計 50名様に、豪華景品をお届けします。





【キャンペーン期間】

2023年5月11日(木)~ 5月31日(水)

【応募方法】

詳しくは下記「サンクス・ラブ・マンス」特設ページをご覧ください



■サンクス・ラブ・マンス 特設ページ

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/spring-2023/thanks-love-month



* * *





■ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。





