オルビス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:小林琢磨、以下:オルビス)は、ブランド初となる体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』とファッションモデル『Kelly』とコラボレーションし、美容ケアと健康面で大注目のスーパーフード“アセロラ”と国産・無添加プロテインを使用した、『Kelly』監修の期間限定スムージーを販売いたします。









オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランドです。2020年夏にオルビス初となる体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』を表参道エリアにオープン。自身の肌状態を理解し、美しさを引き出す正しいスキンケア方法を学びながら、気軽に商品をお試しいただけるようなコンテンツや、「ORBISアプリ」会員様限定で体験いただける完全予約制のスキンケアトリートメント・ワークショップの提供など、さまざまなコンテンツをご用意しています。



今回、素材が持つ力を大切にする思想や、インナーケアを身近に取り入れていただきたいという想いが共通したことにより、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』とファッションモデル『Kelly』とのコラボレーションを実現。2023年3月20日(月)より『Kelly』監修の期間限定ドリンク『ACEROLA BERRY SMOOTHIE』を販売いたしま

す。





1階JUICE BARにて『Kelly』考案のアセロラとプロテインを使用した『ACEROLA BERRY SMOOTHIE』を5月末までの期間限定で販売



『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』1階にあるJUICE BARでは、食の側面でキレイと健康を内側から整えられるとご好評いただいております「INNER COLOR JUICE」をラインナップ。その日の気分や摂りたい栄養素に合わせてお選びいただくことができ、健やかな美しさをサポートしています。



今回は定番のメニューに加えて、限定ドリンクである『ACEROLA BERRY SMOOTHIE』を2023年5月末までの期間限定で販売いたします。



美容ケアと健康維持が期待でき、ビタミンC が豊富のスーパーフード “アセロラ” をたっぷり使用し、いちご・バナナ・ソイミルクに、純国産・無添加のソイプロテインを合わせスムージーに仕上げました。アセロラといちごの心地よい酸味に、ソイミルクの優しい味わいが広がり、これ一杯でビタミンC・たんぱく質などの栄養素を摂取することができます。朝食やランチ、栄養をチャージしたい方にもおすすめのスムージーです。



<限定ドリンク詳細>

















■『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』について







-コンセプト‐

自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を

SKINCARE LOUNGE BY ORBISで知ってほしいのは、商品ではなく、まずはあなた自身のこと。

“ここち”を、感じ・知り・持ち帰る「FEEL」「LEARN」「TAKE」を軸に、五感を満たしながら、あなたらしい「ここちよさ」、あなたらしい「美しさ」を見つけていただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。



店舗詳細

〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10:00 AM~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM~8:00 PM

Tel. 03-6712-5633

www.orbis.co.jp/skincarelounge/

※営業時間が変更になる場合がございます。最新の営業時間は上記サイトをご確認ください。

※当館の都合により、臨時休館になる場合がございます。



■ファッションモデル『Kelly』について

ブラジル・サンパウロ出身。健康的な明るさが魅力の人気のファッションモデル。数多くのファッション誌をはじめ、広告・TVなど様々なメディアで活躍中。スーパーフードマイスター、ローフードシェフ、RYT200(国際ヨガライセンス)などの資格を持ち、ヘルシーなライフスタイルも女性から高い支持を受けている。アセロラのソフトドリンク「ニチレイ アセロラ リフレッシュ」のWEB CMに出演したことをきっかけに、「アセロラ親善大使」に就任。子供の頃から大好きなスーパーフード『アセロラ』の魅力を自身の経験を交えて発信している。



