ららぽーと堺での 『3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME FINAL』 開催も決定





三井不動産株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:植田俊)は、2023年10月6日(金)に 『三井のオフィス』 WELLNESS WEEK in 日本橋の一環として、『三井のオフィス』入居テナント企業参加型の3x3イベント「三井不動産3x3CUP」を開催しました。入居テナント9社から各1チーム、総勢54名が参加し、「コレド室町テラス」(東京都中央区、運営:三井不動産商業マネジメント株式会社)の大屋根広場に設けられた特設会場が大きな賑わいを見せました。



9チームの参加枠に対し25チームと多数の応募をいただいた本イベントは、総当たり戦形式で計12試合が行われました。会場にはリアルの場ならではの熱気があふれ、普段目にすることのない職場の仲間がプレーする熱い姿に大きな声援を送る姿や、対戦チームと健闘を互いに称えあい新たな交流が生まれる場面が各所で見られました。激戦を勝ち抜き見事優勝に輝いた一般社団法人東京アメリカンクラブには、会場から温かな拍手が送られました。



また、翌10月7日(土)、8日(日)には公益財団法人日本バスケットボール協会(以下、「JBA」)が主催する『3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME Round. 10、11』も開催され、トッププレイヤーの技術を目の前で実感できる貴重な機会もあり、興奮に包まれた3日間となりました。なお、11月11日(土)、12日(日)には、『3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME』のシーズン各ラウンド「累計Tour Point」上位チームが集結するファイナルラウンド『3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME FINAL』が「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」(大阪府堺市)で開催されます。こちらは昨年に引き続き、当社が冠スポンサーとなることが決定しております。







当社は「COLORFUL WORK」というスローガンのもと、テナント企業内のコミュニケーションや企業同士の交流を促し、ソフト面からも一層社員のエンゲージメントが高まる、「行きたくなるオフィス」となるための様々な施策を提供しています。また、2016年からは「BE THE CHANGE さぁ、街から世界を変えよう。」というスローガンを掲げ、スポーツの要素を盛り込んださまざまな街づくりを手掛けるとともに、2016年からJBAのオフィシャル街づくりパートナーとして、「AKATSUKI JAPAN」男女日本代表や3x3を応援してまいりました。



今後も「行きたくなるオフィス」「行きたくなる街」づくりとスポーツの力を組み合わせ、活用しながら、多くの方にリアルな体験価値を提供し、豊かさを感じていただける働き方・街づくりを推進してまいります。









■テナント企業参加型3x3イベント 「三井不動産 3x3CUP」 大会当日の様子

















■開催日時

2023年10月6日(金) 18:00~21:00



■開催場所

コレド室町テラス 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)



■結果

優 勝 一般社団法人東京アメリカンクラブ

準優勝 富士通株式会社



■参加企業一覧(50音順)

ウーブン・バイ・トヨタ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社

一般社団法人東京アメリカンクラブ

株式会社博報堂

BofA証券株式会社

富士通株式会社

ボストン・コンサルティング・グループ合同会社

マンダリンオリエンタル東京株式会社

三井不動産ビルマネジメント株式会社



■主催

三井不動産株式会社



■協力

公益財団法人日本バスケットボール協会















■『三井不動産 3x3 JAPAN TOUR 2023 FINAL』 概要

シーズン各ラウンドの「累計Tour Point」上位チームが集結するファイナルラウンド 『3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME FINAL』 が11月11日、12日の2日間にわたり開催されます。「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」での開催および当社の冠協賛は、昨年に続き2年連続、2回目となります。



大 会 名 称:三井不動産 3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME FINAL

主催・主管:公益財団法人日本バスケットボール協会

冠 協 賛:三井不動産株式会社

協 賛:株式会社モルテン



協力(※予定):

セノー株式会社

一般財団法人大阪府バスケットボール協会

大阪3x3バスケットボール連盟



後援(※予定):

スポーツ庁 / 堺市



日 程:2023年11月11日(土)~12日(日)

会 場:三井ショッピングパーク ららぽーと堺 (所在地:大阪府堺市美原区黒山22番1)



実施カテゴリー・参加チーム数:

MEN & WOMEN(MEN 12チーム / WOMEN 6チーム)



賞 金:優勝 50万円

競 技 方 法:リーグ&トーナメント



出 場 資 格:

シーズン各ラウンドの「累計Tour Point」上位チームが出場権を得る。

ただしチームの諸事情にて出場を辞退した場合は、次点チームを繰上げ出場とする。



そ の 他:ファイナル優勝チーム(MEN)に「FIBA 3x3 Challenger 2024」 の出場権を与える。(※予定)











■「COLORFUL WORK」について

三井不動産が推進するオフィスビル事業では、「COLORFUL WORK」をスローガンに、誰もが自分のカラーを活かして働くことができ、単に「働く」だけではなく様々なライフスタイルが実現できるように、に、様々なサービスを通してワークプレイスやワークスタイルの多様化に取り組んでいます。これらの取り組みを通じて、『三井のオフィス』をご利用の皆様が「Work」も「Life」も充実して過ごすことができる新しい働き方の実現をサポートしていきます。

「COLORFUL WORK」の詳細については、下記サイトをご参照ください。

https://www.mitsuifudosan-office.jp/



■「&BIZ」について

「&BIZ」とは、良質なコミュニケーションを生み出すために『三井のオフィス』が「街」×「ワークプレイス」×「ウェルネス」を横断して展開するテナントワーカー向け各種サービスの総称です。



&BIZポータルサイト

『三井のオフィス』が展開するサービスが網羅されているポータルサイトです。会員になることで入居ビルの避難通路やAED設置場所といった防災情報から、三井不動産グループが展開する商業施設やホテル・リゾート、住宅関連など幅広い分野の優待を受けることができます。また、社内外とのコミュニケーション活性に寄与するイベントや、ビジネススキル向上・介護関するセミナーなど、多様なラインナップをご用意しております。



&BIZ event

社内外の交流を深める機会創出に向けて、会社対抗のスポーツイベントなど、様々な取り組みを実施しています。社内/社外の交流の場のきっかけを生み出しています。





■『三井のオフィス』が進めるD&I

当社は、誰もが自分のカラーを活かして働けるよう「COLORFUL WORK」を『三井のオフィス』のスローガンに掲げ、多様な働き方の実現をサポートしています。多様な人材が働くオフィスにおける相互理解の推進や一人ひとりの健康支援、ライフステージの変化に合わせた情報提供などを通して、女性活躍を応援し、D&Iを推進します。

具体的な取り組み等詳細については下記サイトをご参照ください。

https://and-biz.jp/de-and-i/







■三井不動産のJBAとのパートナー活動

当社は、2016年からJBAのオフィシャル街づくりパートナーとして「AKATSUKI JAPAN」男女日本代表や3x3を応援しており、女子バスケットボール国際強化試合「三井不動産カップ」にも協賛しています。今後も「AKATSUKI JAPAN」の活躍を応援するとともに、様々な取り組みを展開していく予定です。



■「スポーツの力」を活用した街づくりのスローガン

三井不動産は、2016年から「BE THE CHANGE さぁ、街から世界を変えよう。」というスローガンを掲げ、スポーツの要素を盛り込んださまざまな街づくりを手掛けてまいりました。

ボルタリングウォールやスケート場を備えた「MIYASHITA PARK」(東京都渋谷区)、200m陸上トラックなどを含むスポーツパークを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」(福岡県福岡市)、本格的なスポーツ・エンターテインメントイベントが実施可能な屋内型スタジアムコートを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」(大阪府堺市)などの『場』を整えるとともに、子どもたちがアスリートの1DAYのレッスンを受けられる「三井不動産スポーツアカデミー」等のイベント実施をはじめとした『コミュニティ』づくりを進めており、その取り組みを加速しています。

2024年春には収容人数1万人規模の大型多目的アリーナ施設「(仮称)LaLa arena TOKYO-BAY」(株式会社MIXIとの共同事業)の開業も控えており、今後も「スポーツの力」を活用した街づくりを推進してまいります。









■三井不動産のSDGsへの貢献について

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進しております。当社グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ&インクルージョン推進」、2023年3月には「生物多様性」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。



【参考】

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

・「グループ生物多様性方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2023/0413/



*なお、本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における2つの目標に貢献しています。



目標 3 すべての人に健康と福祉を

目標11 住み続けられるまちづくりを



