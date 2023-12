[株式会社グッドスマイルカンパニー]

新作発表配信に先駆けた『メカスマインパクト2024 WINTER 前夜祭』が本日12月8日(木)20時より開催!



株式会社グッドスマイルカンパニー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安藝 貴範、以下 グッドスマイルカンパニー)は、《メカスマ》ブランドによる新作ラインナップ発表イベント『メカスマインパクト2024 WINTER』を2023年12月9日(金)に開催いたします。











開催3年目を迎える《メカスマ》最大の新作アイテムプレゼンテーションとなる『メカスマインパクト』がいよいよ開催!今年は例年よりもパワーアップし、冬と夏の年2回開催でお届けします。

第一陣となる『メカスマインパクト2024 WINTER』は「MODEROID」「THE合体」に加え、先日新たに発表されたキャラクタープラモシリーズ「PLAMATEA(プラマテア)」の3ブランドから怒涛の商品化発表!寒さ吹き飛ぶ衝撃【インパクト】にご期待ください!



メカスマインパクト2024 WINTER 前夜祭







配信URL:https://youtube.com/live/51Y9_u16UiU

配信時間:2023年12月8日(金)20:00~







メカスマインパクト2024 WINTER







配信URL:https://youtube.com/live/TZAKkpD71vk

配信時間:2023年12月9日(土)20:00~



前夜祭にて「配信セットリスト」を公開!



メカスマ公式Xにて発表予定アイテムのシルエットを公開中!











※メイン画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) 伊東岳彦/集英社・サンライズ (C)サンライズ (C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会 (C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会 (C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ (C)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT (C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. (C)2003 NITRO ORIGIN (C)2009 NITRO ORIGIN

メカスマについて





『メカスマ』――それは、時代を超えて心熱くするロボット、メカニック、ヒーローを「独自進化する技術」と「かつてないラインナップ」カタチにする“唯一無二の”ホビーブランド。「フィギュア」「キット」「合体トイ」…と、ジャンル・世代を超え、これまでの想像の枠をも超えた企画で、メカとホビーを愛するアナタに“刺激”と“ワクワク”をお届けします。

※メカスマ各種ブランド:MODEROID、HAGANE WORKS、THE合体、他

※メカスマ公式サイト:https://www.mechasmile.com/



グッドスマイルカンパニーについて





グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。2023年現在、2,300種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行ない、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名 :株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 :代表取締役社長 安藝 貴範(あき たかのり)

本社 :東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 :2001年5月

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://www.goodsmile.info/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-14:40)