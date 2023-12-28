カワサキ Ninja 40th Anniversary フェ…
［株式会社カワサキモータースジャパン］
カワサキ Ninja 40th Anniversary フェア開催のお知らせ - 新車ご購入で用品クーポンプレゼント！
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：桐野 英子）は、期間中に全国のカワサキ正規取扱店でカワサキモーターサイクル「Ninja 」シリーズの新車をご購入いただいたお客様に用品クーポンをプレゼントする「Ninja 40th Anniversary フェア」を開催いたします。
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/campaign/2024_ninja40th/
■キャンペーン名
Ninja 40th Anniversary フェア
■キャンペーン内容
期間中に全国のカワサキ正規取扱店で「Ninja」シリーズの新車をご購入いただいたお客様に、用品クーポンをプレゼント。
■対象モデル
5万円分クーポン対象車両
Ninja H2 SXシリーズ、Ninja ZX-10Rシリーズ、Ninja ZX-6Rシリーズ、Ninja 1000SXシリーズ、Ninja 650シリーズ
3万円分クーポン対象車両
Ninja ZX-4Rシリーズ、Ninja ZX-25Rシリーズ、Ninja 400シリーズ、Ninja 250シリーズ
■対象期間
2024年1月4日（木）～2024年3月29日（金）まで
■対象店舗
全国のカワサキ正規取扱店
▽お近くのカワサキ正規取扱店検索はこちらから
■キャンペーンページ
▽Ninja 40th Anniversary フェア
※Ninja e-1およびコンペティションモデルはクーポン対象外です。
※本キャンペーンはカワサキ正規取扱店で対象モデル新車（年式不問）をご購入の際にご利用いただけます。
※キャンペーン期間中に対象モデルをご購入の上登録を完了し、保証書が発行されていることが条件となります。
※サポートクーポンは新車購入時、新車購入店で用品購入にのみご利用いただけます。
※写真は一部仕様が異なる場合があります。
※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と異なる場合があります。
※詳しくはカワサキ正規取扱店にお問い合わせください。
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：桐野 英子
設立：昭和28年12月15日カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）：https://twitter.com/kawasaki_jpn
Facebook：https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube：https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram：https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/
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企業プレスリリース詳細へ （2023/12/28-17:46）
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