[三井不動産商業マネジメント株式会社]

<期間:2023年11月17日(金)~11月26日(日)>



三井ショッピングパーク ららぽーと全19施設、ラゾーナ川崎プラザダイバーシティ東京 プラザで同時開催!





三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する 三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ では、 2023年11月17日(金)から「ららぽーとBLACK FRIDAY」を開催します。今年のBLACKFRIDAYも注目ポイントが盛りだくさん!目玉企画として、ももいろクローバーZ結成15周年記念プロジェクト「NO RULE PARTNERSHIP」とのスペシャルコラボ施策を実施します。





















「NO RULE PARTNERSHIP」は、ももいろクローバーZ結成15周年記念プロジェクトで、これまで応援をしてくれた全ての方への感謝を込めて、企業・団体・お店など、ニッポン中のさまざまなパートナーとコラボレーションし、ニッポン中を楽しくするプロジェクトです。ららぽーとは、ももいろクローバーZが結成初期の頃にライブ開催するなどの縁もあり、ももいろクローバーZと一緒にBLACK FRIDAYをお客さまに楽しんでいただける施策をお届けします。



期間中は素敵なアイテムが当たるプレゼントキャンペーンや、限定商品の販売、またポイントアップを行うほか、「NO RULE PARTNERSHIP」とコラボした施策も実施しますので、ぜひ施設に足をお運びください。特設サイトでは各施策の内容を紹介していますのでご覧ください。



▼BLACK FRIDAY特設サイト:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/202311blackfriday/



■ 「ららぽーとBLACK FRIDAY」 概要

開催期間:2023年11月17日(金)~11月26日(日)

恒例のお得なセールが今年も開催!ららぽーと BLACK FRIDAYでは、最大90%オフなどのおトクなアイテムや、今だけの期間限定商品を多数そろえております。また96種の豪華景品から選べるプレゼントキャンペーンも実施しますので、ぜひお近くのららぽーとでお楽しみください。

※内容は施設により異なります。詳細は特設サイトをご覧ください。



■ NO RULE PARTNERSHIP

ももいろクローバーZ結成15周年記念プロジェクト。これまで応援をしてくれた全ての方への感謝を込めて、企業・団体・お店など、ニッポン中の様々なパートナーとコラボレーションし、ニッポン中を楽しくするプロジェクトです。特設サイト:https://www.momoclo.net/partnership/



選べるシアワセ96種プレゼントキャンペーン





開催期間:2023年11月17日(金)~11月26日(日)



開催内容:期間中、対象店舗にて、対象カードもしくは

ポイントQRのご利用で5,000円(税込・合算可)以上

お買物いただき応募した方の中から

豪華賞品をプレゼント!

賞品数はなんと96種類あり、全1800名様に当たります!

応募方法:専用のフォームから応募

参加対象:三井ショッピングパークポイント会員限定

賞 品 :全96種類

詳しくはこちら: https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/202311blackfriday/

※画像はイメージです。



ももいろクローバーZ 「NO RULE PARTNERSHIP」スペシャルコラボ





コラボ施策1.

プレゼントキャンペーン限定



ももクロコラボグッズがラインナップ!



開催期間:2023年11月17日(金)~11月26日(日)

開催内容:期間中に実施する、選べるシアワセ96種

プレゼントキャンペーンに、ももクロコラボアイテムが

ラインナップします。ラインナップする

アイテムは、オリジナルTシャツ、アクリルスタンド、

ネックストラップ、ショッピングバッグの4種類で、

本キャンペーン限定のアイテムです。ここでしか手に

入らないアイテムになりますのでぜひご応募ください!





<賞品内容>

・オリジナルTシャツ【50名さま】

・アクリルスタンド(メンバー毎)【各20さま】

・オリジナルネックストラップ【30名さま】

・オリジナルショッピングバッグ【40名さま】



詳しくはこちら:

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/202311blackfriday/

※グッズデザインは変更になる可能性がございます。



コラボ施策2.

MCZ 15th NO RULE MUSEUM



ももクロミュージアム スペシャルエディション

今年5月に東京都渋谷区で実施したミュージアム企画の第2弾を各ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザで開催。ももクロがこれまで歩んできた「ノールール」な道のりを振り返るミュージアム企画で、第1弾にはなかった新作ビジュアルも公開されますのでお楽しみに!



※開催時間は施設の営業時間に準じます。

※展示場所は各施設ウェブサイトにてご確認ください。

※画像はすべてイメージです。



コラボ施策3.

MCZ 15th 衣装展示



ももクロのライブ衣装の展示をららぽーと柏の葉、ららぽーと新三郷の2施設で実施します。ももクロのららぽーとでのヒストリーを衣装と

共に掲示します。この機会にぜひお越しください。



展示場所:ららぽーと柏の葉 本館2階 チュチュアンナ前

ららぽーと新三郷 南モール1F THE NORTH FACE+前

※展示時間は施設営業時間に準じます。

※画像はイメージです。



コラボ施策4.

ブラックフライデー期間限定 ももクロ館内放送

ブラックフライデーの期間中限定で各施設にて、ももクロ出演の特別な館内放送をオンエアします。

ららぽーと富士見では限定バージョンも放送。メンバー4人がお届けする素敵なメッセージをぜひご体感ください!



ブラックフライデー限定商品





GODIVA ブラックセサミショコリキサー



ららぽーと・三井アウトレットパーク限定のショコリキサー。

ほかの施設では味わえない商品をこの機会にぜひご賞味ください!



販売期間:2023年11月17日~12月31日

※ブラックフライデー期間終了後も販売



メニュー概要:ゴディバのダークチョコレートにペースト状の黒ゴマを

使用したショコリキサー。ダークチョコレートから感じる

ほのかな甘みと苦みのあとに香る煎った黒ゴマ。

ブラックフライデーにかけて“黒”や“ダーク”カラーの食材を

使用した期間限定のドリンク。



販売店舗:以下、施設内のGODIVAにて販売。

・ららぽーと:TOKYO-BAY・柏の葉・新三郷・富士見・横浜・海老名・

湘南平塚・立川立飛・豊洲・名古屋みなとアクルス・磐田・

沼津・甲子園・和泉・堺・EXPOCITY・福岡

・ラゾーナ川崎プラザ

・ダイバーシティ東京 プラザ

・三井アウトレットパーク:多摩南大沢・滋賀竜王・木更津・倉敷・北陸小矢部・

入間・北広島・ジャズドリーム長島

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。



三井ショッピングパークポイント ポイントアップデー





ブラックフライデーをさらにオトクにお買物できるポイントアップデーを開催!

開催期間:2023年11月17日(金)~11月26日(日)

開催内容:期間中、対象カードでのクレジット払いで



通常100円(税抜)につき2ポイントのところ、

5ポイント付与。また、対象のキャッシュレス

払いで通常100円(税抜)につき1ポイントのところ、

3ポイント付与。

※3ポイントのうち2ポイントは2023年12月末日までに

自動付与(後付け)されます。

※一部施設ではキャンペーン内容が異なります。

※期間中、ららぽーと堺、ららぽーと和泉では、対象カードでのクレジット払いで

通常100円(税抜)につき2ポイントのところ、10ポイント付与。

また、対象のキャッシュレス払いで通常100円(税抜)につき1ポイントのところ、

3ポイント付与。

詳しくはこちら:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/pointup-campaign/

※画像はイメージです。



&mall BLACK FRIDAY





ららぽーと公式通販サイト&mallでのおトクなブラックフライデーを開催!



おうちでもどこでもららぽーとをチェック!

期間:2023年11月17日(金)~11月26日(日)

詳しくはこちら:

https://mitsui-shopping-park.com/ec/special_BlackFriday_231117

※画像はイメージです。



【ももいろクローバーZ プロフィール】



百田夏菜子、佐々木彩夏、玉井詩織、高城れにの4人からなるアイドルグループ。

2008年にももいろクローバー名義で結成され、2010年5月にシングル「行くぜっ!怪盗少女」でメジャーデビューを果たした。2011年4月に早見あかりがグループを脱退したあと、グループ名をももいろクローバーZへ改名。2012年にグループ結成当初から目標としていた「NHK紅白歌合戦」に初出場し、2014年3月には女性グループとして初となる東京・国立競技場での単独ライブを成功させた。2016年2月に3rdアルバム「AMARANTHUS」、4thアルバム「白金の夜明け」を同時リリースし、同月より初のドームツアーを開催。2018年1月に有安杏果がグループを卒業。同年5月には結成10周年を 記念した初の東京ドーム公演を行ったほか、ベストアルバム「桃も十、番茶も出花」を発表した。結成11周年記念日である2019年5月17日に5thアルバム「MOMOIRO CLOVER Z」をリリース。その3年後の結成14周年記念日である2022年5月17日に6thアルバム「祝典」が発売され 、2023年5月17日に15周年を迎えた。



施設概要





<三井ショッピングパーク ららぽーと>



ファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、全国に展開するリージョナル型ショッピングセンター。

ショッピング以外の楽しみも充実し、地域コミュニティの核として

街づくりの中心となる施設づくりを進めています。



【ららぽーと全国紹介】

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」

「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」

「三井ショッピングパーク ららぽーと富士見」

「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」

「三井ショッピングパークららぽーと堺」

「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」

「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」

「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」

「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」

「三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」



<三井不動産商業マネジメントの運営するその他複合型商業施設>

「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」 「ダイバーシティ東京 プラザ」



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-11:46)