株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下、当社)は、株式会社アトラス「世界樹の迷宮」とコラボレーションしたノベルティ付きドリンクを2023年7月15日(土)より、全国のGiGOコラボカフェスタンドを中心とした13店舗にて開催いたします。







開催期間





2023年7月15日(土)~8月20日(日)







開催店舗





GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルべサ

GiGO 仙台

GiGO 池袋1号館

GiGO コラボカフェスタンド池袋

GiGO コラボカフェスタンド秋葉原2号館

GiGO マーケットスクエアささしま

GiGO 金山

GiGO コラボカフェなんば千日前

GiGO 難波アビオン

GiGO コラボカフェスタンド岡山

GiGO 広島本通

GiGO 福岡天神

GiGO アミュプラザくまもと







メニュー





・『世界樹の迷宮 ノベルティ付きドリンク』 1杯500円(税込)



※ノベルティコースターの絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※無くなり次第終了となります。オリジナルコースター(全24種:ランダム)





サイズ:90mm×90mm







著作権表記





(C) ATLUS

(C) SEGA All rights reserved

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.







各種公式サイト





・世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER - 公式サイト

https://sq-atlus.jp/sq123/







お問合せ先





GENDA GiGO Entertainment施設総合案内窓口

TEL:0120-780-175 受付時間:10:00~12:00 13:00~17:00(弊社指定日を除く)









