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カワサキプラザ「New year with New wear キャンペーン」を実施

［株式会社カワサキモータースジャパン］

2024年は新しいモーターサイクルとアパレルで楽しもう！

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：桐野 英子）が展開するカワサキプラザネットワークでは、期間中に対象モデルをお買い上げのお客様に、3万円分のカワサキプラザ用品購入サポートクーポンをプレゼントする「New year with New wear キャンペーン」を実施いたします。
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/campaign/2024_plazacoupon/

New year with New wear キャンペーン
■キャンペーン名

New year with New wear キャンペーン
■キャンペーン内容

期間中に全国のカワサキプラザで2023年モデル以前の「250ccクラス」又は「400ccクラス」の新車をご購入いただいたお客様に、3万円分のカワサキプラザ用品購入サポートクーポンをプレゼント。
■対象モデル

カワサキモーターサイクル新車 2023年モデル以前の「250cc」又は「400ccクラス」
■対象期間

2024年1月4日（木）～2024年3月29日（金）まで
■対象店舗

全国のカワサキプラザ

▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから

■キャンペーンページ


▽New year with New wear キャンペーン

※本キャンペーン期間中にカワサキプラザ対象モデルをご購入の上、登録を完了し、保証書が発行されていることが条件となります。
※用品クーポンは新車購入時、新車購入店でカワサキプラザ用品購入にのみご利用いただけます。
※「Ninja 40th Anniversary フェア」の用品クーポンと併用することが可能です。
※写真は一部仕様が異なる場合があります。
※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と異なる場合があります。
※詳しくはお近くのカワサキプラザまでお問い合わせください。

■カワサキプラザについて



全国92店舖のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：桐野 英子
設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）：https://twitter.com/kawasaki_jpn
Facebook：https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube：https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram：https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/
LINE：https://lin.ee/W4VsNNe

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/28-17:46）

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