[ギャップジャパン株式会社]

ホリデーシーズンを彩る華やかなBRスタイルに注目







1978年にアメリカ・カリフォルニア州で創業し、世界中を旅するふたりの創業者が旅とサファリをテーマに始めたブランド、バナナ・リパブリック。



バナナ・リパブリックは、モデルとして活躍する西内まりやさんや、モデルの白濱イズミ(ラブリ)さんさんなど全8名のファッションアイコンたちが、それぞれのライフスタイルや個性を取り入れた冬の最旬ルックを公開しています。



バナナ・リパブリックのホリデーコレクションは、ブータンの渓谷と山々を舞台に「A TALE OF PEACE」をテーマとして、ファーやシルクカシミヤ、ラメツイード、サテンなど冬の装いを華やかに彩るアイテムが揃います。

本ルックと動画コンテンツは、11月16日(木)以降バナナ・リパブリック公式オンラインストアと、ソーシャルアカウント、デジタルメディアで随時スタイリングを公開します。



ファッションアイコンたちが纏うバナナ・リパブリックのHOLIDAYルックを、ぜひ@bananarepublic_jpや公式オンラインストアからご覧下さい。



BANANA REPUBLIC SNS着用アイテム特設ページ

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/holiday-influencer-3013391





西内まりや さん/ モデル @mariya_nishiuchi_official

“上品なスパンコールパンツは、リブ編みのメリノタートルネックセーターもとても着心地がよくお気に入り。”





白濱イズミ(ラブリ)さん /モデル @loveli_official

“バナナ・リパブリックのボアジャケットを日常に。スキントーンなカラー。質感は柔らかく、なめらか。綺麗なラインを表現してくれるメタリックスカートがさらにシンプルさを引き立ててくれるのだから尚のこといい。これこそホリデーなエッセンス。”





“シンプルなダウンジャケットにサテンのミニドレスで甘めに合わせてみたよ。ホリデーシーズンはこういう格好したくなるよね”

By 小室安未さん/ モデル @ami_komuro





“この秋冬はバナナ・リパブリックらしい上品でエレガント、普段使いもしやすいエコファーコートが定番になりそうです。エコファーコートは、着回しができるのでラフに着るのがお気に入りです。メリノクルーネックセーターも重ね着ができるくらいの薄さでサイズ感も着丈もとても良いです。”

By 結城アンナ さん/ モデル @ayukihouse





“バナリパで冬を迎える準備ができたよ。膝下まで温かくてフードの中もフワフワで気持ちいい~。BRのダウンがあれば寒い冬も乗り越えられそう。”

By エモン美由貴 さん/ モデル @miyukiemond





“肌触りがよく、顔周りをすっきりと見せてくれるVネックが好きなポイント。プリーツスカートを合わせて、少しトラッド要素を取り入れて。”

By 田中幸恵さん/ ライター @yukie__tanaka





“シンプルかつ上品なピーコートに大好きなモックネックセーターを合わせました。個人的に冬は首元まである服が好き。30歳を超えてからどんどんシンプルな服で楽しむ事が増えてきた気がする。物が溢れてる時代だからこそ上質な素材を使用している服を大切に着る。”

By 古屋呂敏 さん/ モデル・俳優 @robin_officialjp





“肌寒くなってきてバナリパの上質なジャケットを着てオシャレをしたい季節がやってまいりました。今シーズンはこのジャケットが大活躍しそうです。”

By米田大輔 さん/ プロBMXライダー @danielyoneta



BANANA REPUBLIC SNSキャンペーン特設ページ

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/holiday-influencer-3013391



Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-11:46)