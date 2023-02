[スマートニュース株式会社]

【スペシャルサイト】:https://itzy-channel-open.smartnews-present.jp/





韓国発の5人組グローバルグループ「ITZY」(イッチ)のSmartNewsチャンネルが2023年2月1日(水)11:00に誕生します。当チャンネルでは、SmartNewsが提携する3,000ものメディアが配信するITZYに関するニュースを集約。ITZYの日々の活動を媒体社のニュースを通して知っていただける他、ITZYの公式情報やSmartNewsオリジナルコンテンツも続々と配信予定。ファンの皆様に、日々成長するITZYの姿をお届けします。



ITZYは、2019年2月に『2PM』、『TWICE』、『Stray Kids』、『NiziU』を輩出したJYPエンターテインメントより韓国デビュー。これまでに、タイトル曲8曲におけるミュージックビデオの再生回数が億超えを記録する、超大型ルーキーのグループです。2021年12月に『IT‘z ITZY』にて日本デビュー。2022年8月からは、韓国・ソウルを皮切りにアメリカ・アジア各国をめぐる、デビュー後初のワールドツアー ITZY THE 1ST WORLD TOUR<CHECKMATE>を開催。各国チケットは即完売。ソウルや、アメリカ8都市で行われた公演はすべて大盛況と、期待が高まる中、日本公演が来たる2023年2月22日(水)・23日(木・祝)に開催されます。



今回誕生するITZYのSmartNewsチャンネルは、グローバルアーティストとして活躍し、成長を遂げるITZYの姿を、より便利でより簡単な方法で日本のファンの皆様にお届けしたい、アーティストとファンの皆様との絆を深めていきたいというスマートニュースの想いによって、開設に至りました。開設を記念して、すでに完売になったワールドツアー<CHECKMATE>日本公演チケットや、ライブ終演後にメンバーに会える、お見送り会参加券、ここでしか手に入らない限定ビジュアルのスペシャルグッズなど、さまざまなプレゼントが当たるキャンペーンをご用意しています。詳細はスペシャルサイト(https://itzy-channel-open.smartnews-present.jp/)をご覧ください。また、今後もオリジナルコンテンツを配信予定ですので、ぜひご期待ください。







キャンペーン概要







1:ITZYワールドツアー<CHECKMATE>日本公演チケット

2/22(水)と2/23(木・祝)に開催される千葉・幕張イベントホール日本公演について、毎日応募いただける抽選で、合計20名様へITZY THE 1ST WORLD TOUR <CHECKMATE> in JAPANのチケット*1をプレゼントします。

・抽選期間

2/22公演分:2月1日(水)11:00~2月8日(水)10:59まで

2/23公演分:2月8日(水)11:00~2月15日(水)10:59まで

*1:ライブチケットはソロチケットとなります。



2:ライブ終演後に実施されるメンバーお見送り会参加券

さらに、ライブチケット当選者の中から抽選で各日程の公演5名様*2に、ライブ終演後、メンバーと会える、お見送り会参加券をプレゼントします。

・抽選期間

ITZYワールドツアー <CHECKMATE> 日本公演チケットの抽選後実施

*2:ライブチケットの当選者の中から追加抽選をさせていただきます。





3:ライブ当日朝から抽選!メンバーサイン入りチェキ

ITZYのSmartNewsチャンネルで展開する抽選にご参加いただいた方の中から、合計20名様へ、各メンバー個別サイン入りのチェキ*3をプレゼントします。

*3:どのメンバーが当たるかはランダム抽選となります。

・抽選期間

2月22日(水)11:00~3月1日(水)10:59まで





4:ITZY SmartNews限定ビジュアルアクリルブロック

ここでしかもらえない「ITZY ビジュアルアクリルブロック」を15名様へプレゼントします。

・抽選期間

3月1日(水)11:00~3月8日(水)10:59まで







<プレゼント抽選への参加方法>







STEP1:SmartNewsアプリをダウンロード

STEP2:SmartNewsアプリ内で「ITZY」と検索して「ITZYチャンネル」タブを追加

STEP3:ITZYチャンネルから抽選に参加

※参加後すぐに当選結果が確認できます。





ITZYについて







5人組グローバルグループ『ITZY』(読み方:イッチ)は、『2PM』、『TWICE』、『Stray Kids』、『NiziU』を輩出したJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国デビューした、モンスター級の超大型ルーキー。韓国デビューと同時に2019年の新人賞を総なめにし、今までリリースしたタイトル曲8曲のMusic Videoは総再生回数億超えを記録しており、2ndミニアルバム『IT’z ME』のSpotify全世界累積ストリーミング再生数は2億回を突破。2021年12月『IT‘z ITZY』にて日本デビューを果たし、第36回日本ゴールドディスク大賞にて「ベスト3ニュー・アーティスト(アジア部門)」を受賞。2023年も、世界中でグローバルアーティストとして、さらに活躍の場を広げている。







SmartNewsについて https://www.smartnews.com/ja/





3,000媒体による圧倒的情報量と、1,000を超える多彩なジャンルのニュースを無料でお届けする、情報量No.1※のニュースアプリです。世の中で「いま」起きていることから、趣味にまつわることまで、良質で身近な情報を毎日お届けしています。その他にも、近くの飲食店やコンビニですぐに使えるクーポンや、2億回以上使用されるお天気機能「雨雲レーダー」など、生活に役立つサービスもご提供。すべての機能や情報を完全無料にて、アプリ上でまとめてチェックいただけます。



※:ICT総研 2021年モバイルニュースアプリ市場動向調査より「掲載媒体数3,000媒体」



情報量No.1ニュースアプリ「SmartNews」ダウンロード:

https://b.smartnews.be/sr/DHFJ1DPscHbLxhfh48hr5W







スマートニュース株式会社について http://about.smartnews.com/





スマートニュース株式会社は、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、2012年6月15日に設立されました。日本と米国でニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」を運用しています。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、世界中から集めた良質な情報を一人でも多くの人々に届けていきたいと考えています。



