オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

HELP YOUでは毎年、メンバーそれぞれの本業や趣味、好きなことや得意なことを出店し合うオンラインマルシェを開催しています。今年も5月24日(水)から6月16日(金)の開催が決定。「働きやすい」「個性・好き」を活かせるという組織風土をつくり、生産性の向上を目指し、その先の、サービスの品質向上に取り組んでおります。







開催概要







◆開催日時

2023年5月24日(水)12:00 ~ 6月16日(金)23:59



◆参加対象者

HELP YOUメンバー、HELP YOUメンバーのご家族、HELP YOUのOBOG



◆場所

オンライン



◆参加費用

購入費は実費負担

※最大2,000円までの購入補助制度あり



◆出店者の拠点

北海道、岡山県、埼玉県、福岡県、鳥取県、長野県、東京都、三重県、新潟県、アメリカ、インドネシア(順不同)



開催の目的





・HELP YOUメンバー同士のコミュニケーションを生みだし、仕事のしやすさにつなげる

・自分の得意な事や好きなことが評価されることを知り、強みを出してもらう

・形にすることの楽しさを実感いただき、抱える課題を集合知で解決するマインド醸成を図る

・"個性"や"好き"を活かせる場を設け、生産性の高い働きやすい組織を作りだし、サービスの価値向上につなげる



出店者紹介











mimicでは「ヒトモノコト」をテーマにしたコーヒーをご用意しております。

美味しいものを提供することはもちろんですが、それだけではなくコーヒーそれぞれの物語を考え伝えることも必要だと考えています。

私たちに身近なテーマでお客さまと一緒に楽しめるコーヒーを作るとともに、ご家庭やお店など身近なシーンで特別で楽しい時間を提供していきます。













函館在住のHELP YOUディレクターが、今年もご要望にお応えして「北海道のオススメ品詰め合わせ」やります!

あなたの代わりにスーパーに買い物に行き「これは食べてほしい!」という美味しいものを赤字上等でぎゅうぎゅう詰めにして送ります。

ついでに、凝り性の夫が自宅焙煎している「酸味が苦手な人にオススメ」なコーヒー豆も頒布しますのでお楽しみに♪















誰もがもつ不安や悩みー専門家によるキャリア相談ーです。悩みは人それぞれ、相談内容ごとの解決方法があります。今のモヤモヤ、悩み、苦しみを話してみてください、解決できるかもしれません。

職業選択やキャリアアップの仕事を見つけるお手伝いをするだけではなく、キャリアの棚卸しで自分の「強み」「価値観」「ありたい姿」をハッキリさせます。また、人生で遭遇する様々なライフイベントや経験を積極的に受け止め、より幸せな人生を描くための成長を支援していきます。













Cuarto de ivy はすべての商品がMade in Indonesia。

既製品には無い温かみのある子供向け商品が揃っています。

子供服には、着心地が良い質の良いコットンを使用。職人が一つ一つ手作りする木のアイテムは、子どもの名入れパズルや名入れ木彫りボックスなど、世界に一つだけのオーダーメイド制作も可能です。

ラタンのおもちゃや出産祝いにお勧めのギフトセットなども取り揃えています。













忙しい日常は、ついつい自分を後回しにしがち。そんな身体とココロにほっ…とできる時間と"その先"をつくれたら。 栄養面だけじゃない、安心感やエネルギーをちょっとでも補えるような、そんな思いで米粉のお菓子”まるこ”を作っています。

まるこでは、小麦粉、乳製品、卵、白砂糖をほとんど使いません。(※チョコレートなど一部に白砂糖や乳製品含むものもはあります) 店名と同じスノーボールクッキーの「まるこ」を中心に、マフィンなども焼いています。使用してる米粉は、全国から30種類近くの米粉を食べ比べして選びました。挽き方や品種によっても全く味わいが違い、まるこに合う”サクほろ食感”が一番しっくりきたものを厳選して使用しています。 米粉だからできたまるこならではの味を、ぜひお楽しみください。











あなたは、こんな悩みはありませんか?

・ 自分でも発信したいけど何から始めていいか分からない…

・ 独学で頑張っているけどフォロワーが1000人超えない…

・ 自分じゃよく分からないから客観的な意見が欲しい!

自分やアカウントの【キラリと光る魅力】は、一人だけで考えていても分からないものです。

そこで!!ヒアリングを行いながら客観的な目線で、あなたの魅力が最大化するアドバイスを致します♪

ご希望に応じて以下の対応も可能です。お気軽にご相談ください!

・ 挿し絵イラストの作成

・ アドバイス内容を纏めたPPT資料の作成

・ 個別サポート

<アドバイス実績> 企業…3社、個人…15名











人とペットの暮らしをより楽しく彩る「もの」や「こと」を提供しています。

保護活動支援につながる雑貨店として、クラフト作家さんと一緒に開発したオリジナル作品などを取り扱っています。

(鹿肉フード、器とご飯台、メモリアルグッズ、木工雑貨、おしりTシャツなどのペットグッズや、いぬねこ雑貨など)

















今年も「210放送局」を開局します!

音楽好きコンビがお仕事中に聞きたい音楽をセレクトしプレイリストでお届けします。

「仕事が終わらない!どうしよう!」そんなときはこのプレイリストを聞いて、リズミカル作業を進めてみてください。

きっと仕事がスムーズにいくこと間違いなしです。

それではお楽しみください!











こんにちは。 元ゲームエンジニアで、フリーイラストレーターです! 今回は『✿ゆるふわ、明るいアイコンイラスト✿』をおとどけします!

あなたの雰囲気が伝わるようなお写真や、チャームポイントをいただき、 この世にひとつだけのアイコンイラストをお贈りさせていただきます。 SNSやZoomのアイコン画像などにお使いください✿

他にも、おもしろいコンテンツを並べてみているので、息抜きにでもみていってください✿













「きがるにえいご」は、英語を遊びながら気軽に楽しむことを目的とした、初心者向けの対面型オンラインレッスンです。今回は、3つの体験をご用意しました。

「自己紹介カードをつくろう」は ワークシートを使用して、自己紹介カードを作成します。このカードは、自己紹介の場面で役立つだけでなく、英語表現の練習にも活用できます。

「絵あわせゲームであそぼう」は英単語のカードと日本語のカードをマッチングさせるゲームです。トランプの神経衰弱のように、集中力と記憶力を鍛えながら楽しむことができます。

「1から10までかぞえよう」では 正しい発音で1から10までの数字を数える練習を体験できます。カタカナ英語を脱したい方向けです。

レッスンはお子様向けの内容ですが、大人の方でも楽しめます。ご希望の日時に合わせてスケジュールを調整いたしますので、お気軽にご参加ください。









コーチングを通じて、自分自身の可能性を引き出し、新たな自分との願いに出会う場を提供させていただきます。

日々の忙しさやストレスから解放され、自分自身と向き合い、内面から輝く人生を送っていただくことを私は願っています。余白を持ち、自分自身を知り、可能性を広げることで、より充実した人生を送ることができるよう、お手伝いをさせていただきます。



ぜひ、コーチングを体感し、本当の自分の願いに気付き、新たな一歩を一緒に進んでみませんか?

【コーチングの実績】

・ZaPASSコーチ養成講座(https://zapass.co/academy)

⇒Entry,Basic,Step up,Advance 受講済み

・累計50時間以上のコーチング提供経験あり

⇒ 対象は20~40代後半までの学生、社会人









新潟県上越市にある竹直の農家が自分たちで食べるために作った「おいしいお米」「無添加・長期熟成のおいしいお味噌」を販売しています。















アメリカのお菓子、気になりませんか?

甘々なチョコレート、独特の色をしているグミ、バリエーション豊富なクッキー、いろんな味のチップスなど…。

YouTubeや映画で見たあのお菓子をアメリカからお届けします♪



















「可愛い」をテーマにアクセサリー等を制作しています。

ご予算に合わせてオーダーメイドも承っておりますので、お気軽にご相談ください♪























祝!マルシェ初出店 タロットカード・オラクルカードを使って、今のあなたに必要なメッセージを占います。

今回は

1. 今必要なメッセージ 2. お仕事について 3. お金について 4. 人間関係について 5. 「このこと」について

の5項目を用意しました。

HELP YOU以外に体験いただいたところ、

「今の状況にピッタリのメッセージでした!」

「背中を押してもらえました!」

「今の私に大切なメッセージでした!」

などの感想をいただいています。



占い好きの方もそうでない方も、どっちに進むべきか迷っている、悩みを抱えていることがあれば、おみくじ感覚で今必要なメッセージを聞いてみませんか?マダムC占いの部屋でお待ちしておりますーーー!











英語学習・翻訳のお悩み、アドバイスします!

英語をやり直したいけど、どこから手を付けていいかわからない…

翻訳に興味があるけど、自分の実力では無理だと思う…

スマートな英文で翻訳したいけど、自分の英文をどう直したらいいのかわからない…

というお悩みを抱えていませんか?

7年前、HELP YOUにジョインした当時の私も同じようなことを考えていました。英訳の経験ほぼゼロ、留学・海外経験なし、英文科卒でもない私が完全独学でパーソナル職に就いた経験を、ここで一気に放出しようと急遽『マダムC英語学習の部屋』をオープン!



翻訳のスキルアップを目指している方、英語をブラッシュアップしたい方、お困り事をご相談ください。これまでHELP YOUの翻訳・翻訳チェックに携わった経験から、最適なアドバイスをさせていただきます。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/

















<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



