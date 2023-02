[BEENOS株式会社]

ロースターを発表



BEENOS株式会社(東証プライム 3328、本社:東京都品川区、代表取締役:直井 聖太、以下BEENOS)のeスポーツ事業を推進する子会社、BeenoStorm(ビーノストーム)株式会社(代表取締役:蓮見 龍馬 以下、BeenoStorm)が運営するプロフェッショナルeスポーツチーム「BEENOSTORM」に元「REJECT」所属のDevine選手が加入いたしました。BEENOSTORMは新たな体制で再始動し、チーム一丸となって邁進してまいります。







<Devine選手の紹介>

PMJLSeason0優勝と同時にモストキル賞獲得、国内公式大会二連覇達成、世界大会出場等、数々の輝かしい実績を残す、名実ともに"日本最強プレイヤー"。国内屈指のキルポテンシャルを誇り、驚異的なAIMで見る者すべてを魅了する。「やるからには日本一ではとどまらず本気で世界一を目指す」と宣言し、実現すべく日々猛特訓中。



<Devine選手よりメッセージ>

初めましてDevineです。これまでの経験を活かしまずはPMJLでの優勝を目指します。全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。





-BEENOSTORM 新ロースター-

・Devine

・Nagon

・Nanokuni

・Razzy





-新体制について・応援していただいている皆様へ-

Nagon選手(@xFengtimo)

もう負けられません。世界に行くために成長し続けます。

応援よろしくお願いします。



Nanokuni選手(@NanokuniSaitou)

新体制のチームで今度こそ日本で優勝。

世界でも勝てるチームを目指し頑張っていくので応援よろしくお願いします。



Razzy(@PTAIM_)選手

上のレベルに到達する為に必要なピースが揃いました。

未だ見ぬ景色を見る為にこのメンバーでさらに頑張ります





■新ロースター発表を記念して22-23シーズンのグッズセールを開催

BEENOSTORMオフィシャルECショップ「BEENOSTORE」にてセールを開催いたします。



URL: https://beenostorm.shop/

※なくなり次第終了





【BEENOSTORM】

「BEENOSTORM」は2022年1月に新設されたプロeスポーツチームです。100人同時対戦のバトルロイヤルゲーム「PUBG MOBILE」の国内初のプロリーグである「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON2」に参加。PMJL SEASON2 Phase1では4位、別途実施された日韓戦「PUBG MOBILE SHOWDOWN:JAPAN VS KOREA」では6位で日本チームの中では2位を獲得、PMJL SEASON2 PHASE2においては、6位となり、累計1750万円の賞金を獲得。高い注目度と勢いを持つチームです。



公式サイト:https://beenostorm.com/



(C) 2023 KRAFTON, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.





【BeenoStorm株式会社の概要】

社名 : BeenoStorm株式会社

代 表 者 : 代表取締役社長 蓮見 龍馬

本 店 所 在 地 : 東京都品川区北品川四丁目7番 35 号

設 立 年 月 : 2022年2月7日

資 本 金 : 75百万円



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/12-10:46)