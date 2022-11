[ソニー銀行株式会社]

Gift Your Life株式会社(代表取締役:豊福 公平/本社:東京都中央区/以下「Gift Your Life」)は、ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:南 啓二/本社:東京都千代田区/以下「ソニー銀行」)と銀行代理業務および金融商品仲介業務に関する業務提携を行い、2022年11月7日(月)より銀行代理業者として口座開設、預金商品および住宅ローンなどの媒介業務、金融商品仲介業者として投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の媒介業務を開始いたしますので、お知らせいたします。

なお、Gift Your Lifeは2022年9月1日付けにて銀行代理業の許可を関東財務局より取得しております。







Gift Your Lifeが取り扱うソニー銀行の主な商品・サービス

銀行代理業



金融商品仲介業



(*)投資一任契約の締結および資産の運用はマネックス・アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長:萬代 克樹/本社:東京都港区/以下「マネックス・アセットマネジメント」)が行います。ソニー銀行は金融商品仲介業においてマネックス・アセットマネジメントより投資一任契約の締結の媒介を受託し、金融商品仲介業者であるGift Your Lifeへ再委託を行います。

取り扱い商品の詳細は各商品詳細説明書をご覧ください。



取り扱い店舗

東京本社、東京支社、東京中央支社、大阪支社

※上記店舗でのみ取り扱っております。



Gift Your Lifeについて

Gift Your Lifeという社名には、「関わる人の人生に無限のGiftを」という想いが込められています。

Gift Your Lifeは、生命保険・損害保険・少額短期保険・金融商品仲介業・不動産仲介業で、お客さまのお金にかかわる問題をワンストップで解決するためのファイナンシャルプランナー(FP)の会社として活動しています。

弊社の大きな特徴は、さまざまな企業と業務提携をすることで福利厚生セミナーや女性向けのマネーセミナーなどを多数開催しており、オンライン面談を積極的に取り入れることで地域の垣根を超えて全国からのご相談に対応しております。

その中で今回ソニー銀行との業務提携により、家計の支出として大きな割合を占める住宅ローンや対面サポート付きの投資一任運用サービス「ON COMPASS+」のご案内が可能となることで、お客さまのライフプランに対してより幅広く充実したご提案が可能となります。

Gift Your Lifeとしても現在取り扱いしている商品とのシナジーが生まれ、今まで以上に多様なニーズにお応えすることで、お客さまに対してさらなる価値提供が行えるように努めてまいります。



ソニー銀行について

ソニー銀行はインターネットを活用した個人のための資産運用銀行です。「フェアである」ことを企業理念に掲げ、円預金、外貨預金、投資信託、住宅ローン、Visaデビット付きキャッシュカード Sony Bank WALLET などさまざまな金融商品・サービスを提供しています。

今回の業務提携により、ソニー銀行の商品・サービスを、Gift Your Lifeのアドバイザーによる対面サポートを通じてご利用いただくことが可能です。例えば、専任アドバイザー制や団体信用生命保険などでお客さまから支持されている住宅ローンのお申し込みの受け付けをGift Your Lifeのアドバイザーがサポートします。また、投資一任運用サービス「ON COMPASS+」は、ソニー銀行が実施した資産運用に関するアンケート(*)より、お客さまの第三者への相談ニーズが相応に高いとの結果から、対面サポートを受けながら運用ができるサービスとして導入が実現したものであり、Gift Your Lifeのアドバイザーがお客さまのライフプランニングに基づいた資産運用計画の策定と運用中のきめ細やかなサポートを行います

(*)「資産運用に関するアンケート」実施期間:2019年11月18日~2019年12月17日、対象者:当社全会員、有効回答件数:6,979件

回答者の約4割のお客さまが「独立した第三者からのアドバイスを受けたい」と回答



Gift Your Lifeとソニー銀行は、お客さまの多様な資産運用ニーズなどにお応えできるよう、今後も両社の強みを発揮しながら、さらなる利便性の向上とあらたな価値の創造に努めてまいります。



会社概要







