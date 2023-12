[Samsung]

韓国ソウル-サムスン電子(以下サムスン)は、本日2023年12月15日(金)(日本時間)に、これまでで最も高性能な「Galaxy Book4 Ultra」、「Galaxy Book4 Pro」、「Galaxy Book4 Pro 360」をメインとした最新のフラグシップPCラインアップである「Galaxy Book4」シリーズを発表いたしました。

この最新シリーズには、新しい高性能プロセッサ、より鮮やかなインタラクティブディスプレイ※1(タッチセンサー搭載ディスプレイ)と強固なセキュリティシステムが搭載されており、究極の作業効率化・自宅と同じような環境で作業ができるモビリティ性・シームレスな接続を提供するAI PCの新時代が始まります。これらの機能強化は、デバイスそのものを向上させるだけでなく、当社のGalaxyエコシステム全体の利便性を高め、AIイノベーションのビジョンを加速させます。





サムスン社長兼モバイルエクスペリエンス事業部の責任者であるDr. TM Rohは、『サムスンは、人々が日常生活を向上させる新たな可能性を体験できるようにすることをお約束します。この新しい取り組みは、当社の広範なGalaxyエコシステムと他の業界リーダーとのオープンなコラボレーションを通じて実現することができます。「Galaxy Book4」シリーズは、エコシスエムにつながる最高クラスのシームレスな接続をもたらす重要な役割を果たします。』と述べています。



「Galaxy Book4」シリーズの特長は、以下のとおりです。



■作業効率を最大化する高性能プロセッサ搭載で、パワフルなパフォーマンスを実現

「Galaxy Book4」シリーズには作業効率を最大化するパワフルで高性能なプロセッサを搭載、「Galaxy Book4 Ultra」にはアップグレードしたCPU、GPU、そして新たに追加されたNPU(AI処理に特化したプロセッサーユニット)を1つのパッケージに統合した新しいインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサが搭載されています※2。この新しいプロセッサは、100社以上の独立系ソフトウェア・ベンダー(ISV)が参加するインテルの業界初の「AI PCアクセラレーション・プログラム」により新AI機能を実現し、「Galaxy Book4」シリーズの作業効率を高めるのに役立ちます。さらに、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPU※3は、ユーザー体験を次のレベルに引き上げます。例えば、RTXに最適化されたStable Diffusion(画像生成AI)を使えば、シンプルなテキストを入力しただけで驚くような画像を数秒で作成することができます。



ゲームユーザーは、リアルタイムで高画質化処理をするNVIDIA(R) DLSS技術により、500を超えるレイトレースされた人気ゲームやアプリケーションで、今まで以上にゲームに没頭することができます。また、ハードウェアが強化されたことにより、デバイスの最大能力での動作が可能です。



「Galaxy Book4 Ultra」は、11%大きくなったベイパーチャンバーとブレードの間隔が不均一な設計のデュアルファンを含む新しい最適な冷却システムにより、熱とファンのノイズを低減します※4。電力効率の向上により、1回の充電でより長時間デバイスを使用することができます※5。また、「Galaxy Book4 Ultra」のユーザーは、従来のものより1.4倍大きい140Wアダプター※4を使用することで、わずか30分でバッテリー残量を55%増やすことができます※6。



■セキュリティ対策を強化し、より万全に。

デバイスが高性能になり、様々なものに接続されるようになるにつれて、データのプライバシーとセキュリティ対策はますます不可欠となっています。そのためサムスンは、「Samsung Knox」で複数のSamsung Galaxyデバイスを通じて確立したセキュリティの経験と知識をもとに、Galaxy Bookシリーズで初めてチップセット・レベルでのセキュリティ対策を強化しています。3モデルとも、インテルとマイクロソフトの既存の階層型セキュリティに加え、重要なシステムやデータを個別に保護する新しいSamsung Knoxセキュリティチップを搭載しています。



■驚異的なディスプレイと次世代コネクティビティで、いつでもどこでもパフォーマンスを発揮

「Galaxy Book4」シリーズのアップグレードされたディスプレイは、クリアな視界で外出先でも高い作業効率を維持できます。ダイナミックAMOLED 2Xディスプレイは、屋内外を問わず、鮮明なコントラストと鮮やかな色彩を提供し、驚くほどの視聴体験を約束します。ビジョンブースターは、明るい環境下でも視認性と色の再現性を自動的に向上させ、反射防止技術※7により反射も抑えます。3モデルすべてにタッチスクリーンが追加され、クリアな視聴体験を提供するだけでなく、スマートフォンやタブレットで体験している最適化かつ使い慣れたタッチベースのユーザーインターフェースを提供する、高性能なPCシリーズです。



■スリムで軽量なデザイン。クリアで鮮明なサウンドで没入感を体験

充実したノートPC体験を実現するためには、高音質なオーディオも重要です。外側のフレックスウィンドウには、Dolby Atmos(R)搭載のAKGクアッドスピーカーを内蔵、高音域と豊かな低音域を再生し、クリアで鮮明なサウンドを提供します。双方向AIノイズキャンセリング機能を搭載したスタジオ品質のデュアルマイクが、騒がしい屋外環境でもビデオ通話中の音声をクリアに捉えます。例えば、「Galaxy Buds2 Pro」とペアリングすると、先進的なBluetoothオーディオ規格であるLE Audio※8が、ゲームなどの体験をより没入感のあるものにする遅延の少ないリアルなサウンドを可能にします。オートスイッチ※9により、スマートフォン、タブレット、時計からテレビ、そしてパソコンまで、「Galaxy Buds」を複数のデバイスにシームレスに接続できるので、手動で入力することなく楽しむことができます。大型タッチパッドや新しいHDMI 2.1ポートを含む豊富なポートも、「Galaxy Book4」シリーズの使いやすさを向上させるように設計されています。



■究極の作業効率化と創造性を兼ね備えた仕様で、誰もがクリエイターに。

誰もがクリエイターになれるように設計された「Samsung Studio」※10は、Samsung Galaxyデバイスで利用可能な新しいビデオ作成ツールで、Galaxyスマートフォンやタブレットで作成したビデオをパソコン上でより詳細に編集し続けることができます。「フォトリマスター」は、現在パソコン用のSamsungギャラリーで利用可能となり、写真の修正、写真を完璧な画像にするなどAIが自動的に最適化し、不要な影や反射を消去することができます。セカンドスクリーン※11は、「Galaxy Book4」のモニターとしてタブレットを使用することで、複製、拡張など様々なモードで作業効率を高めることができます。







■デザインと発売時期について※12

「Galaxy Book4」シリーズは、2024年1月の韓国を皮切りに、一部の国・地域で順次発売されます。「Galaxy Book4 Ultra」は16インチのムーンストーングレー、「Galaxy Book4 Pro」は14インチと16インチのムーンストーングレーとプラチナシルバー、「Galaxy Book4 Pro 360」は16インチのムーンストーングレーとプラチナシルバーのカラーで提供されます。※13同シリーズは、プラスチック、ガラス、アルミニウム※14など、より多様なリサイクル素材※1を使用し、洗練されたミニマルな仕上がりとなっています。



Galaxy Book4シリーズの詳細については、www.samsung.com/galaxy-bookをご覧ください。



■サムスン電子について

サムスンは革新的なアイデアと技術で世界に刺激を与え、未来を形作っています。サムスンは、テレビ、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、タブレット、デジタル家電、ネットワークシステム、メモリ、システムLSI、ファウンドリ、LEDソリューションの世界を再定義しています。最新ニュースについては、サムスン ニュースルーム(https://news.samsung.com/global/)をご確認ください。



※1 旧シリーズとの比較。

※2 旧シリーズとの比較。モデルや国・地域によって仕様が異なる場合があります。

※3 「Galaxy Book4 Ultra」のみ対応。機種や国・地域により仕様が異なる場合があります。

※4 「Galaxy Book4 Ultra」のみ対応。「Galaxy Book3 Ultra」との比較。

※5 サムスンが実施したローカルビデオの再生時間に関する社内ラボテストの結果に基づきます。Wi-Fiまたはモバイルネットワークに接続せず、設定(デバイスのローカルストレージに保存されたビデオファイルから1080pビデオを再生、プレーヤービデオ&TVをフルスクリーンで使用、輝度150nits、有線イヤホンをデフォルトの音量で使用、機内モードをオン、キーボードバックライトをオフ)でinbox 140W充電器を使用し、デバイスが2%まで放電するまでの時間を測定したプレリリースバージョンのデバイスの結果に基づいています。バッテリー駆動時間は、設定、ネットワーク環境、使用パターン、その他の要因によって大きく異なります。

※6 すべてのサービス、機能、画面をオフにした状態で、残量2%のときに140Wの充電器で実施したサムスン社内ラボテストのバッテリー充電結果に基づきます。実際の充電速度は、使用状況、充電条件、その他の要因によって異なる場合があります。

※7 Corning(R) Gorilla(R) Glass with DXは、Corning(R) Gorilla(R) Glassの強靭さを補完し、反射防止光学特性と耐摩耗性の向上を実現します。コーニングの複合ガラスは、ディスプレイの前面反射率を75%向上させることで、ディスプレイの視認性を高めます。

※8 最新のバージョンにアップデートされた「Galaxy Buds2 Pro」でご利用いただけます。

※9 最新のバージョンにアップデートされた「Galaxy Buds2 Pro」でご利用いただけます。One UI 3.1以降を搭載したGalaxyのスマートフォン、タブレット、「Galaxy Watch4」シリーズ以降、および2022年7月以降にソフトウェア・アップデートを行った2022年2月以降発売のサムスン製テレビ。テレビとの自動切替は、電話の発着信時のみ有効です。

※10 Samsung Studio PCアプリの使用には、Microsoft Storeからのアプリのアップデートが必要な場合があります。

※11 両方のデバイスが同じSamsungアカウントにサインインしている必要があります。「Galaxy Tab S7」シリーズ以降、およびOne UI 3.1以降の「Galaxy Tab Active4 Pro」が必要です。

※12 販売状況や対応モデル、カラー、サイズは国・地域によって異なる場合があります。

※13 画面サイズは、角丸を考慮しない完全な長方形として対角線で測定されています。角が丸いため、実際の表示可能領域は狭くなります。

※14 「Galaxy Book4 Ultra」は、ケース上部インナーダウンに廃棄された漁網を原料とする再生プラスチックを20%以上、カバーヒンジ、ケース前面通気口、ケース前面インナー左、ケース前面インナー右、ケース上部インナーアップ、ケース背面インナー左、ケース背面インナー右、ケース・リア・インナー・アップ、ケース・リア・インナー・ダウン、カバー・フットには廃棄された水樽を原料とする再生プラスチックを20%以上使用しています。レンズ・LEDには廃棄された靴製造の副産物を再利用したプラスチックを最低10%、ケース・リアには再利用前アルミニウムを最低30%、ケース・アッパー、ケース・フロントには再利用前アルミニウムを最低20%、タッチパッド・ガラスには再利用前ガラスを最低40%使用しています。上記の寸法は重量に基づいています。



<主な仕様:「Galaxy Book4」シリーズ>



Product Specifications













※1 Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Height may vary depending on manufacturing process.

※2 Weights may vary depending on manufacturing process.

※3 Availability may vary by device.

※4 400nits (Typ), 500nits (HDR) -VESA HDR 500 authentication, HDR Contents only.

※5 Specifications may vary depending on model or market.

※6 Actual speed may vary depending on market, carrier, and user environment. Wi-Fi 6E availability may vary due to OS version, market, location, network conditions, and other factors. Wi-Fi 6E wireless network routers required and sold separately.

※7 Keyboard layout may vary by market.

※8 Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 73.8Wh.

※9 The inbox charger and data cable are USB Type-C.

※10 Actual speed of USB may vary depending on user environment.

※11 Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 73.9Wh for Pro 16-inch and 62.1Wh for Pro 14-inch.

※12 Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 73.9Wh.



■製品詳細について

「Galaxy Book4」シリーズの詳細について

https://news.samsung.com/global/introducing-galaxy-book4-series-the-most-intelligent-and-powerful-galaxy-book-yet (※Globalサイト)

※現時点での日本サイト更新予定はございません。



●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。



