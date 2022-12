[ANYCOLOR株式会社]

NIJISANJI ENからVTuberグループ『XSOLEIL (エクソレイ)』として6名がデビュー!2022年12月10日(土)(JST)放送のデビュー特別番組 & デビュー楽曲情報を一挙公開!





ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営する主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、2022年12月6日(火)よりVTuberグループ『XSOLEIL (エクソレイ)』のメンバーとして6名のライバーがデビューすることをお知らせいたします。また、各ライバーのプロフィール等に加え、デビュー特別番組やデビュー楽曲の詳細も併せて公開いたします。











「NIJISANJI EN」からVTuberグループ『XSOLEIL (エクソレイ)』が本日2022年12月6日(火)(JST)始動!



主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」からVTuberグループ『XSOLEIL (エクソレイ)』が2022年12月6日(火)(JST)よりデビューいたします。



『XSOLEIL (エクソレイ)』のメンバーは、Doppio Dropscythe (ドッピオ ドロップサイト)・Zaion LanZa (ランザー 罪恩)・Hex Haywire (ヘックス ヘイワイヤー)・Meloco Kyoran (狂蘭 メロコ)・Ver Vermillion (ヴェール ヴァーミリオン)・Kotoka Torahime (虎姫 コトカ)の6名で、同時にデビューいたします。各ライバーのSNS・YouTubeチャンネルは、本日より順次開始予定です。



NIJISANJI EN Official YouTube channelにて『XSOLEIL (エクソレイ)』6名の姿が垣間見えるデビューティザー動画を公開いたしました。ぜひご覧ください。



『XSOLEIL (エクソレイ)』デビューティザー動画▽

https://youtu.be/i1oEHCKpE4U









初配信リレーを含むデビュー特別番組を放送!



VTuberグループ『XSOLEIL (エクソレイ)』のデビューを記念して、デビュー特別番組『Into the sunset with #XSOLEIL ☀️ NIJISANJI EN VTuber Debut Program hosted by Aia & Kyo』を日本時間2022年12月10日(土) 9:00(JST)よりNIJISANJI EN Official YouTube channelにて放送いたします。



デビュー特別番組では、NIJISANJI ENのアイア アマレと金子 鏡がMCとして参加し、個々のYouTubeチャンネルにて行う『XSOLEIL (エクソレイ)』のメンバー6名の初配信リレーを実況。また、初配信終了後の『XSOLEIL (エクソレイ)』メンバーも参加し、デビュー楽曲Music Videoの一部同時視聴を行います。



デビュー特番待機画面▽

https://youtu.be/9PG8FLA_TXE









「GRP」プロデュースのデビュー楽曲情報も公開!





VTuberグループ『XSOLEIL (エクソレイ)』のデビューを記念して、デビュー楽曲「HOLD IT DOWN」を各種楽曲配信プラットホームにて配信いたします。また、NIJISANJI EN Official YouTube channelにて2022年12月7日(水) 13:00(JST)よりオリジナルMusic Videoを公開いたします。



■ 楽曲概要

Lyrics by Rocco808

Music by GRP

Produced by GRP

Mixed by IRKO at StudioBeat3 in Los Angeles, California



・GRP PROFILE

音大卒業後、本格的に作家活動を開始。

ET-KING・SEAMOと様々なアーティストと共に楽曲を手掛けその実力を磨く。また数々の楽器を多彩に使いこなすことを武器として幅広い作家活動を展開。

2018年より拠点を Los Angelesに移転。

海外作家との制作も積極的に行い、『ストリートファイター6』メインテーマ曲「Not On The Sidelines」をプロデュース。

現在、海外でも活躍する注目のクリエイター。



Instagram:https://www.instagram.com/grp_beatz

Twitter:https://twitter.com/grp_beatz



・Rocco808 PROFILE

ハワイからロサンゼルスへ移住し作曲、レコーディング、レコード制作活動を開始。

アイランドポップのメロディーをトラップドラムに乗せた独自のサウンドは、様々な作品で高い評価を得る。

多様なサウンドの組み合わせで、ポップ・レゲエ、アフロ、ラップ・ミュージックを再び作り上げる。



Instagram:https://www.instagram.com/rocco808_



・IRKO PROFILE

イタリアのベニス近郊出身のオーディオエンジニア。

Kanye West, Snoop Dogg, Sia, TheWeeknd, Jay-Zなど、数多くのアーティストと作品を作り上げ、数々の名だたる賞を受賞。



Instagram:https://www.instagram.com/irkostudiobeat

Twitter:https://twitter.com/irkostudiobeat



デビュー楽曲MV待機画面はこちら▽

https://youtu.be/Ss9AjwvRHGk









『XSOLEIL (エクソレイ)』メンバー紹介







Doppio Dropscythe (ドッピオ ドロップサイト)

<カテゴリー>懲罰のデューク

<プロフィール>

無限学科 XSOLEIL (エクソレイ) 1年生。

自分らしさを貫く生徒会の執行者。

不良から一転、規律を重んじる彼に、果たして秩序を保つことはできるのだろうか?



Twitter:https://twitter.com/D_Dropscythe

YouTube:https://www.youtube.com/@DoppioDropscythe





Zaion LanZa (ランザー 罪恩)

<カテゴリー> 天上天下のインフィニティ

<プロフィール>

無限学科 XSOLEIL (エクソレイ) 1年生。

未来からやってきた生徒会の会計。

黙示録阻止という目標で、内なる孤独を隠している。



Twitter:https://twitter.com/ZaionLanZa

YouTube:https://www.youtube.com/@ZaionLanZa





Hex Haywire (ヘックス へイワイヤー)

<カテゴリー> 悲嘆のセージ

<プロフィール>

無限学科 XSOLEIL (エクソレイ) 2年生。

世話好きの生徒会カウンセラー。

自分の身を削ることで、他者の痛みや苦しみを吸収することができる。



Twitter:https://twitter.com/HexHaywire

YouTube:https://www.youtube.com/@HexHaywire





Meloco Kyoran (狂蘭 メロコ)

<カテゴリー> 憂愁のアルカナ

<プロフィール>

無限学科 XSOLEIL (エクソレイ) 2年生。

昼は生徒会のイベントプランナー、夜はエクソシスト。

お気に入りの傘で幽霊や悪魔を退治する。



Twitter:https://twitter.com/MelocoKyoran

YouTube:https://www.youtube.com/@MelocoKyoran





Ver Vermillion (ヴェール ヴァーミリオン)

<カテゴリー>霊魂のプロフェット

<プロフィール>

無限学科 XSOLEIL (エクソレイ) 3年生。

カリスマ性と謎に包まれた生徒会長。

人の魂を覗き、その者の未来を読み取ることができる。



Twitter:https://twitter.com/Ver_Vermillion

YouTube:https://www.youtube.com/@VerVermillion





Kotoka Torahime (虎姫 コトカ)

<カテゴリー>高貴のアルーア

<プロフィール>

無限学科 XSOLEIL (エクソレイ) 3年生。

おしゃれで頼もしい生徒会副会長。

自撮りをすることで、触れたことのある人物に変身することができる。



Twitter:https://twitter.com/KotokaTorahime

YouTube:https://www.youtube.com/@KotokaTorahime





【「NIJISANJI EN」について】





2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-11:46)