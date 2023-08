[株式会社TORICO]

株式会社TORICO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安藤拓郎)が運営する漫画全巻ドットコムにて、『アルマジロのジョン from 吸血鬼すぐ死ぬ』有償BIG4連アクリルチャーム付きセットの予約受付を8月4日(金)より開始いたします。







『アルマジロのジョン from 吸血鬼すぐ死ぬ』最新3巻が8/8(火)に発売!

漫画全巻ドットコムでは新刊発売を記念して、当店限定の有償BIG4連アクリルチャーム付きセットが登場です!



大人気吸血鬼GAG『吸血鬼すぐ死ぬ』の公式オールカラースピンオフ♪

2巻有償特典のアクリル万年カレンダ―が付属する1-3巻セットも販売しますので、この機会に知られざるジョン達のほっこり日常を覗いてみませんか?



3巻有償特典:限定BIG4連アクリルチャーム









販売仕様





▼『アルマジロのジョン from 吸血鬼すぐ死ぬ』3巻 1,045円+3巻有償特典 1,430円=税込2,475円

https://www.mangazenkan.com/items/11715410/



▼『アルマジロのジョン from 吸血鬼すぐ死ぬ』1-3巻 3,135円+2巻有償特典 2,200円+3巻有償特典 1,430円=税込6,765円

https://www.mangazenkan.com/items/11715409/





【『アルマジロのジョン from 吸血鬼すぐ死ぬ』作品概要】

『吸血鬼すぐ死ぬ』に登場する「ヌヌヌー」な口調でおなじみのアルマジロのジョン。そんな人気者ジョンの華麗なる日々がオールカラーで明らかに!!



【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最新巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックスがきっと見つかるはず。お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

公式サイト:https://www.mangazenkan.com/

公式Twitter(X):https://twitter.com/mangazenkan



【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中!】

App Store:https://apps.apple.com/us/app/id1539547270

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec



