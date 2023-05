[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび令和5年5月26日(金)に、日華化学株式会社(本社:福井県福井市、代表取締役社長執行役員:江守 康昌 氏)の社員の方々に向けた、「ChatGPT活用研修」を実施することとなりました。2月にHELP YOU AIラボを立ち上げた弊社が、AI技術を用いた業務効率化のヒントをお伝えします。







ご依頼背景





日華化学株式会社では、社内外のリソースの活用や業務のDX化を検討されており、近年のAI活用による業務の効率化に関しても、一部の社員の方では利用を進めております。さらに多くの社員の方々に対し、業務効率化・生産性向上を推進してほしいという思いから、このたび2月にHELP YOU AIラボを立ち上げ、ChatGPTなどのAI技術を社内で実践的に活用している弊社が、業務効率化のヒントをお届けします。

セミナーについて





◆開催概要

対象者:日華化学株式会社の社員の方々

実施場所:オンライン

実施日時:2023年5月26日(金)15:00~16:00



◆セミナーの内容

・ChatGPTとは

・業務で使えるプロンプト

・ChatGPTの利用で気を付けるべきこと

・質疑応答



◆開催目的

社内での業務効率化・生産性向上を推進していただくため



登壇者のご紹介







ChatGPT解説者 <森 勝宣:HELP YOU AIラボ>

早稲田大学卒業後、マーケティング会社でリサーチツールの法人営業や海外調査案件に従事。

ニットにジョイン後は、マーケティングと新規事業開発を担当。HELP YOUのマーケ戦略策定、オウンドメディア編集長、広告運用、セミナー企画など、マーケティング部門の責任者を担当。

その後、海外事業部を立ち上げ、日本企業の海外進出を支援するHELP YOU+海外進出の事業責任者。

2023年2月よりHELP YOU AIラボのメンバーとして、ChatGPTをはじめとするAIツールの研究を行う。









生徒役 <小澤 美佳:HELP YOU 広報>

2008年に株式会社リクルート入社。

2017年4月にはリクナビ副編集長 兼 大学支援推進部首都圏マネージャーとして活動する傍ら、大学の就職課題の解決に向けて、講演や授業等を実施。

2018年には中米ベリーズへ移住/起業。現地旅行会社で日本語ガイド、営業、企画等などを担当。

その後2019年3月にknitにジョインし、CS→人事→営業→広報。オンラインファシリテーターとしても尽力。

2022年には産休・育休を取得し、8月に出産。2023年4月に復帰。現在は広報業務にて、週に2~3回程度ChatGPTを使っている。





※今回のセミナーではChatGPTをうまく使うための質問の仕方(プロンプト)を、実際にChatGPTを使いながら講演するスタイルで開催します。講師の森による解説を生徒役の小澤が聞きながら、実際にChatGPTを使って講演していきます。



参考)オンライン研修サービスのご紹介





新入社員研修、テキストコミュニケーション研修、オンラインコミュニケーション研修など、フルリモートでの事業運営で培ったノウハウを生かした研修サービスを提供しています。講座はオンラインでもリアルでも実施可能です。ご興味のある方はお問合せください。

https://help-you.me/service/online-seminar/



日華化学株式会社







<社名>

日華化学株式会社



<本社所在地>

〒910-8670 福井県福井市文京4-23-1



<事業内容>

・繊維工業用界面活性剤の製造、販売

・金属、製紙、塗料、染料、合成樹脂用界面活性剤の製造、販売

・クリーニング、業務用洗剤の製造、販売

・化粧品・医薬品の製造、販売



<代表者>

代表取締役社長 江守康昌



<企業HP>

https://www.nicca.co.jp/





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/















<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-19:16)