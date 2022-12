[アドベンチャーワールド]





アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)は、2023年2月11日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて開催する「oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 和歌山 2023)」(主催:東京ガールズコレクション実行委員会/共催:和歌山市、TGC 和歌山推進委員会)に、ステージパートナーとして協賛いたします。協賛ステージで人気モデルとランウェイを歩くキッズモデルのオーディションをアドベンチャーワールドで開催いたします。本オーディションにおけるアンバサダーとして、人気モデルの近藤千尋さん、人気インフルエンサーの望蘭(チビみらん)ちゃんの来園が決定しましたのでお知らせいたします。

また、11月4日より募集しているキッズモデルの応募期間を12月7日(水)まで延長いたします。







1.ゲスト(オーディションアンバサダー)プロフィール







・近藤 千尋 さん

1989年12月15日生まれ、岡山県出身

SNS総フォロワー数350万人超え。

2012年よりモデル活動を開始し、ファッション誌からママ雑誌まで幅広く活動。

最近ではバラエティ番組への出演も多数。

2015年に結婚し現在は2児の母。

さまざまな商品プロデュースも手掛けるなど活躍の場を広げる。







・望蘭(チビみらん)ちゃん

人気俳優やお笑い芸人も注目する、5歳の人気インフルエンサー。

TikTokフォロワーは120万人を突破し、SNS総フォロワー数は210万人以上。

2022年は始球式やドラマなどでも大活躍。

クセが強めの動画が大人気となっている。



2.TGC 和歌山 2023 アドベンチャーワールド協賛ステージについて



ステージ名:きらぼしキッズコレクション supported by アドベンチャーワールド

人気モデルと一緒にTGC 和歌山 2023のランウェイを歩くキッズモデルを決定すべく、全国の4歳~10歳の子どもたちを対象に、書類審査とアドベンチャーワールドのパーク内で開催される2次審査の公開オーディションを実施いたします。

※近藤千尋さん、望蘭(チビみらん)ちゃんは審査員ではなく、オーディションアンバサダーとして、会場を一緒に盛り上げていただきます。



<協賛への想い>

全国の子どもたちに夢を与えられるステージを提供したいという想いのもとアドベンチャーワールドはTGC 和歌山 2023に協賛いたします。だれかと比べるのではなく、自分らしくありのまま輝くことでみんな「だれもがキラボシ(輝く存在)」になれるそんなステージを、TGC 和歌山 2023に関わる皆さま、会場にお越しの皆さまと一緒に創り上げたいと思います。





3.「きらぼしキッズコレクション supported by アドベンチャーワールド」出演キッズモデル募集について



■募集対象

・4歳~10歳のお子様(応募時の年齢)

・日本在住

・性別、身長、国籍は問いません。

■応募方法

WEB応募(https://www.aws-s.com/tgc-wakayama2023-kids/)

■スケジュール

1次審査 応募期間(書類審査) 11月 4日(金)~12月7日(水)

1次審査 結果発表 12月12日(月)

2次審査 (公開オーディション)12月17日(土)

■2次審査(公開オーディション)

・開 催 日 :2022年12月17日(土)

・開催場所 :アドベンチャーワールド センタードーム1階 滝のある広場

・ゲストモデル:モデルの近藤千尋さん、人気インフルエンサーの望蘭(チビみらん)ちゃん

※2次審査の詳細に関しましては、決定次第パークホームページにてお知らせします。



「TGC 和歌山 2023」とは

TGCが待望の関西地域に初上陸!記念すべき最初の地は、関西国際空港から約40分、大阪市内からは約1時間と、国内外へのアクセスも良好ながら、鯛やアシアカエビといった新鮮な海の幸、和歌山ラーメンなどのご当地グルメ、神秘的な無人島である友ヶ島や全国屈指のマリンリゾート、魅力的なテーマパークなど、豊富な観光資源に恵まれた和歌山市に決定しました。紀州徳川家の城下町として古くから栄えるなど、歴史文化薫る和歌山市と、若年層から圧倒的な支持を得る史上最大級のファッションフェスタTGCとの初コラボレーションにより生まれる新たな熱狂、そして和歌山市の魅力を、TGC世代をはじめ、全国の皆様に向けて発信し、和歌山市の新たな価値を発見する“きっかけ”になるような開催を目指します。



イベント名称 :oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION

(略称: TGC 和歌山 2023)

開催日時 :2023年2月11日(土)

開場 午後0時30分 開演 午後2時00分 終演 午後6時30分(予定)

開催場所 :和歌山ビッグホエール(〒640-8319 和歌山県和歌山市手平2丁目1-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/wakayama/2023



「東京ガールズコレクション」とは

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。総勢約100名の日本を代表する人気モデルが出演し、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なゲストが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムがタッチアンドトライできるブースなど、TGCならではのバラエティに富んだ多彩なコンテンツを展開し国内外から話題となっています。



地方創生プロジェクトとは

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月、『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGCの会場内でプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足し、2015年・2016年・2017年・2018年・2019年に福岡県北九州市でTGC北九州を5年連続開催、さらに北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、静岡、熊本で開催をしました。TGCを通じて地方都市の魅力を発信しています。





【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。



