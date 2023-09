[株式会社TWIN PLANET]

株式会社ツインプラネット(代表取締役:矢嶋健二 / 所在地:東京都渋谷区)所属のDay and Night(略称:デイナイ)が、新曲「可惜夜」(読み:あたらよ)を2023年9月24日(日)より配信リリースいたします。







【セルフライナーノーツ】

今日という日がずっと続くなら、あなたの隣に居られるのに。明けてしまうのが惜しい夜ほど、胸の奥に秘めた想いが溢れそうになってしまう。



新曲「可惜夜」概要





■楽曲名 :可惜夜

■配信日 :2023年9月24日(日)

■配信先 :iTunes、Amazon Music、Spotifyなど主要プラットフォームより配信

■配信URL:https://ssm.lnk.to/Atarayo



【Day and Night 楽曲コメント】

一緒に過ごす時間が愛しく幸せだと、明けてしまうのが辛くなってどんどん物足りなくなる。素直に好きだと言えない関係だから必死に押し込めた感情を描いた曲です。この曲を聴いたあなたが幸せでいられますように。



Day and Night 4th Anniversary One Man Live 「Challenge」





結成4周年記念として、ワンマンライブDay and Night 4th Anniversary One Man Live 「Challenge」を開催いたします。2023年、Day and Night史上最大規模でのワンマンライブに挑戦します。



■ライブタイトル :Day and Night 4th Anniversary One Man Live 「Challenge」

■開催日程 :2023年12月29日(金) 開場:17:00/開演:18:00

■会場 :GRIT at Shibuya

(東京都渋谷区道玄坂2丁目23−1 フォンティスビル B1F)

■チケット販売開始:2023年9月23日(土祝)15:00~

■チケット販売先 :https://eplus.jp/sf/detail/3961920001-P0030001



Day and Night (略称:デイナイ)プロフィール







<YouTube 総再生回数、1,700万回突破!!>

2019年12月20日ユニット結成。

即興ソングや心地の良いハモりを得意とする、ツインギターボーカルのシンガーソングライターユニット。

愛称:デイナイ nina(左) / fuu(右) は太陽と月のように容姿も性格も対照的。お互い違ったモノを持っているからこそ補い合い、それに共感共鳴してもらえるような音楽を生み出し伝えていく。



YouTube登録者数は7万人、総再生回数が1,700万回突破。バズった動画の再生回数は370万回を超える。2022年2月に実施されたテレビ東京のオーディション番組「~夢のオーディションバラエティー~Dreamer Z」企画にて優勝し、2023年4月期 水ドラ25「ソロ活女子のススメ 2」の主題歌を担当。さらに、TikTok 冬の歌うま企画 ゆず賞にて最優秀賞を受賞し、ゆずとのコラボライブを豊洲チームラボにて披露するなど話題沸騰中。



■YouTube(デイナイ/Day and Night)

https://www.youtube.com/channel/UCXR2P5hZ8wIodNGri6GmuOg

■TikTok(@dayandnight_jp)

https://www.tiktok.com/@dayandnight_jp

■X(旧Twitter)(@dayandnight_jp)

https://twitter.com/dayandnight_jp

■Instagram(@dayandnight_jp)

http://instagram.com/dayandnight_jp



会社概要





株式会社ツインプラネット

・代表者 :代表取締役 矢嶋 健二

・所在地 :東京都渋谷区神宮前5-46-1

・事業内容 :Intellectual Property(知的財産権)を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IP エージェンシー”

・公式 HP :https://twinplanet.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-18:16)