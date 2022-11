[株式会社ビームス]

BEAMS JAPAN が「真珠」を中心とした地域産品を監修・開発 11月15日(火)よりふるさと納税返礼品として取り扱い開始



株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)が日本の魅力を発信するBEAMS JAPAN(ビームスジャパン)は、三重県志摩市の名産品である「真珠」を中心とした地域産品のグッズを三重県志摩市内の6事業者と BEAMS JAPAN が監修・開発を行い、11月15日(火)よりふるさと納税各種ポータルサイトにて取り扱い致します。また、2022年12月13日(火)から2023年1月18日(水)まで東京・新宿の店舗「ビームス ジャパン」で開催する「志摩の真珠」の会場と、ビームス公式オンラインショップでも販売します。











■ファッション業界で注目を浴びる「真珠」

志摩市産の真珠を使ったアクセサリーや日用雑貨、DIYキットなどを監修





真珠を使用したパールアクセサリーは、海外アーティストやファッショニスタが着用するなど、注目を集めています。三重県志摩市は、その注目を集める「真珠」を世界で初めて養殖した地として真珠を活かした返礼品が人気の自治体です。そこで、志摩市は志摩の真珠を冠婚葬祭だけでなく、ファッションアイテムとして受け入れていただけるよう発信してきました。



そこで今回、志摩市とBEAMS JAPANは、志摩市内の6事業者とともに、真珠を中心に地域産品を活用した新しい志摩市の特産品の監修・開発を行いました。自然が生み出した個性的な形が特徴的な「バロック真珠」を活用したアクセサリーやDIYキットを監修。また、真珠加工の副産物を使った石鹸や、養殖時に使ういかだの木材「ナル」を利用したイヤーカフといったサステナブルな監修品も展開します。







■BEAMS JAPAN 監修・開発商品詳細



・有限会社アイ・ジェイ・エフ





・Knitting Pearl きら星 ネックレス 19,500円(税込)

・Knitting Pearl きら星 ピアス 28,501円(税込)

・Knitting Pearl お月さまネックレス 33,000円(税込)

・Knitting Pearl お月さまピアス 30,000円(税込)

・Knitting Pearl お月さまロングネックレス 48,000円(税込)

・Knitting Pearl 月あかりネックレス 30,000円(税込)

・Knitting Pearl 月あかりロングネックレス 48,000円(税込)

・Knitting Pearl あみリング S-M 37,500円(税込)

・Knitting Pearl あみリング M-L 39,000円(税込)

・Knitting Pearl 天の川ブレスレット S-M 60,000円(税込)

・Knitting Pearl 天の川ブレスレットM-L 69,000円(税込)

・Knitting Pearl お星さまピアス 18,000円(税込)

・Knitting Pearl お星さまネックレス 19,500円(税込)



・I2N(アイ・ツー・エヌ)







・志摩乙女 -Shimaotome- (小) 550円(税込)

・志摩乙女 -Shimaotome- (大) 2,200円(税込)





・有限会社 加藤商会





・ほっこりしませんか 愛でる真珠 89,100円(税込)

・愛らしい Heart of Akoya ペンダント 29,700円(税込)

・愛らしい Heart of Akoya スイングピアス 33,000円(税込)

・華やかな Heart of Akoya ペンダント 37,950円(税込)

・華やかな Heart of Akoya スタッドピアス 41,250円(税込)





・立神真珠養殖漁業協同組合







・Planet (プラネット) 9,000円(税込)

・Freely (フリーリー) 15,000円(税込)

・なないろぶれす 3,000円(税込)





・有限会社ムツミ商会







・kaze アコヤ真珠ブローチ 丸玉 57,200円(税込)

・kaze アコヤ真珠ブローチ 羽根玉 35,200円(税込)

・inazuma アコヤ真珠ブローチ 丸玉 66,000円(税込)

・inazuma アコヤ真珠ブローチ 羽根玉 39,600円(税込)

・tsubomi I アコヤ真珠ペンダント 26,400円(税込)

・tsubomi II アコヤ真珠ペンダント 30,800円(税込)

・shizukuI アコヤ真珠ペンダント 41,800円(税込)

・shizukuI アコヤ真珠ピアス 50,600円(税込)

・shizukuII アコヤ真珠ペンダント 28,600円(税込)

・shizukuII アコヤ真珠ピアス 35,200円(税込)



・有限会社 龍宮





・NARU イヤーカフ(ぶら下がりタイプ 5mm) 16,500円(税込)

・NARU イヤーカフ(ぶら下がりタイプ 10mm) 19,800円(税込)

・NARU イヤーカフ(埋め込みタイプ 5mm) 16,500円(税込)

・NARU イヤーカフ(埋め込みタイプ 10mm) 19,800円(税込)





■BEAMS JAPAN監修 三重県志摩市ふるさと納税 ふるさと納税返礼品取り扱いサイト

・ふるさとチョイス :https://www.furusato-tax.jp/city/product/24215

・ふるなび :https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1052

・楽天ふるさと納税 :https://www.rakuten.co.jp/f242152-shima/

・ANAのふるさと納税 :https://furusato.ana.co.jp/24215/

・JALふるさと納税 :https://furusato.jal.co.jp/municipality/242152

※全て11/15 (火)より公開予定



■「志摩の真珠」開催概要

●実施期間

2022年12月13日(火)~2023年1月18日(水)



●展開店舗

・ビームスジャパン(新宿) 住所:東京都新宿区新宿3-32-6 1F

TEL:03-5368-7314

・BEAMS公式オンラインショップ : https://www.beams.co.jp/tag/221206_BJ_01/

※2022年12月13日(火)に全商品を掲載予定です。



■志摩市について

志摩市は、三重県の東南部に位置し、市全域が伊勢志摩国立公園に含まれ、英虞湾・的矢湾などのリアス海岸をはじめ、湾内に大小の島々が点在する様は、日本を代表する美しい景観として知られています。また、自然が豊かで漁業や農業が盛んなため、豊富な海の幸、山の幸に恵まれています。2016年に「G7伊勢志摩サミット」が開催された地としても知られ、2023年6月には「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催が予定されています。



■BEAMS JAPANについて

BEAMSが日本の良さや面白さを世界へ発信するプロジェクトとして2016年にスタート。新宿、渋谷、京都のBEAMS JAPAN3店舗を拠点に、日本の技術が光るプロダクト、伝統に裏付けされた各地の名品、モダンカルチャーやアートに加え、こだわりの日本ブランドやオリジナルウェアなどファッションアイテムも集積し、日本のモノやコトの魅力を国内外に発信しています。これまでに兵庫県神戸市、大分県別府市、愛知県名古屋市、福島県などの地方自治体や、異業種との企業ともコラボレーションを行い、店舗イベントに加えて商品開発やガイドブックの発行など、数多くのプロジェクトに取り組んでいます。



