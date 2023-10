[ギャップジャパン株式会社]

フェアアイルセーターやフリース素材のGAPロゴアイテムなど、ベビーからアダルトまで同デザインのアイテムが多数ラインナップ







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、本格的な寒さが到来するホリデーシーズンに向けて、セーターやフリース素材など、着心地が良く温かみのあるアイテムを多数展開しています。Gapのホリデーを象徴するストライプセーターは、今年ニュートラルカラーで登場。またGapオリジナル混紡のCashSoftセーターは、カシミヤのような柔らかさで、軽くて暖かいだけではなく洗濯ができる今季注目のアイテムです。他にもシェルパ素材を使用したGAPロゴアイテムも充実。これらのアイテムは全てベビーからアダルトまで展開するので、ファミリーでのリンクコーデもお楽しみいただけます。



ストライプセーターのラインナップは、ウィメンズからクルーネックトップスとタートルネックミニドレス、メンズはユニセックスで着られるクルーネックトップスが登場。ガールズ&トドラーガールズは、バルーンスリーブが女の子らしいモックネックトップス、ボーイズ&トドラーボーイズは動きやすい少しゆったりシルエットのクルーネックトップス、ニューボーンは胸元にブラナンベアの刺繍が施されたクルーネックトップス×パンツのセットアップがラインナップし、全8型揃います。



フェアアイルセーターは、ホリデーシーズンにぴったりなブルーやホワイトを基調としたカラーで登場します。ウィメンズは、モックネックトップスとタートルネックミニドレス、メンズはユニセックスで着られるクルーネックトップスを展開。ガールズはモックネックトップス、ボーイズ&トドラーガールズはクルーネックトップス、ベビーはクルーネックトップスとオーバーオールが揃います。また、靴下やニット帽、ミトンなどギフトにも最適なアクセサリーも充実し、全15型と豊富なラインナップでお届けします。



GAPロゴアイテムは、メンズ・ボーイズカテゴリーはARCTIC FLEECE素材、ウィメンズ・ガールズカテゴリーはシェルパ素材を使用しています。コージーで心地良いリサイクル素材を採用したARCTIC FLEECE素材は、トレンドであるハーフジップとパイピング加工が魅力です。シェルパ素材では、ウィメンズ、ガールズのクルーネックスウェットとミニドレスがラインナップ。トドラーガールズはモックネックスウェットとミニドレス、ニューボーンは足首まで暖かいカバーオールの全7型登場します。



ベビーからアダルトまでセーターやロゴアイテムなどお揃いのアイテムが楽しめるGapのホリデーコレクションに注目です。





アイテム詳細 ※全て税込み価格、一部のアイテム紹介です。

ストライプセーター



【Women’s】 CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 6,990円

【Women’s】 CashSoft カシミヤタッチ タートルネック ミニ セーターワンピース 9,990円

【Men’s】 CashSoft カシミヤタッチニットプルオーバー(ユニセックス) 7,990円

【Girls 110-160cm】 CashSoft カシミヤタッチ モックネックセーター 6,990円



【Boys 110-160cm】 ストライプセーター 5,990円

【Girls 80-110cm】 CashSoft カシミヤタッチ モックネックセーター 4,990円

【Boys 80-110cm】 ストライプセーター 4,990円

【Newborn 60-90cm】 ストライプコーディネートセット 6,990円



フェアアイルセーター



【Women’s】 フェアアイル モックネックセーター 8,990円

【Women’s】 フェアアイル タートルネック ミニ ニットワンピース 11,900円

【Men’s】 フェアアイル クールネックセーター(ユニセックス) 8,990円



【Girls 110-160cm】 フェアアイル モックネックセーター 5,990円

【Boys 110-160cm】 フェアアイルセーター 4,990円

【Girls 80-110cm】 フェアアイル セーター 5,990円

【Girls 70-110cm】 フェアアイル セーター 4,990円



【Newborn 60-90cm】 CashSoft カシミヤタッチ フェアアイルセーター 4,990円

【Newborn 60-90cm】 フェアアイルセーター 4,990円

【Newborn 50-90cm】 フェアアイル セーター オーバーオール 4,990円

【Girls S/M-M/L 】 CashSoft カシミヤタッチ フェアアイル ビーニー 2,990円



GAPロゴ



【Men’s】 アークティックフリース ハーフジップアップ プルオーバー 9,990円

【Boys 120-160cm】 コージー ハーフジップアップ プルオーバー 9,990円

【Boys 80-110cm】 ボア ハーフジップアップ プルオーバー 5,990円

【Newborn 60-90cm】 アークティックフリース スウェットセットアップ 7,990円



【Women’s】 リサイクル GAPアーチロゴ ボア スウェット・トレーナー 7,990円

【Women’s】 GAP1969アーチロゴ ボア スウェットミニワンピース 9,990円

【Girls 120-160cm】 GAPアーチロゴ ボア スウェット・トレーナー 4,990円

【Girls 120-160cm】GAP 1969 アーチロゴ ボア スウェットワンピース 5,990円



【Girls 80-110cm】 GAPアーチロゴ ボア スウェット・トレーナー 4,990円

【Girls 80-110cm】 GAP 1969 アーチロゴ ボア スウェットワンピース 5,990円

【Newborn 60-90cm】 GAPロゴ ボア ボディオール 5,990円





”ブラナンベア”のギフトボックスが新登場!







babyGapのマスコット、「Brannan(ブラナンベア)」のキュートなギフトボックスが登場し、ギフトはもちろん、ベビーのメモリアルボックスや小物入れにもおすすめです。







GAPメンバーシップがさらに使いやすく、リニューアル!

1つのアカウントでストア、Gap公式オンラインストアのお買い物をお楽しみいただける新しいサービス“GAPメンバーシップPlus⁺”がスタート!下記URLからGAPメンバーシップに登録して、お得な特典をゲット!

会員登録URL:https://liff.line.me/1657437297-MDmnQv2y

※会員登録にはLINEアプリが必要です



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-15:16)