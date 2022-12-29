［株式会社ポジティブドリームパーソンズ］

2023年1月29日(日)の夜は福岡中州「グラナダスィート オン ア ターブル」に集合



全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮下 慶輔、以下PDP）が運営する福岡 中州川端のレストラン「GRANADA SUITE on À TABLE（グラナダスィート オン ア ターブル）」 （以下OT）では、2023年1月29日(日)限定で九州産の肉料理と苺を好きなだけ楽しめるブッフェイベントを開催します。







■公式ホームページはこちら：https://onatable.granadasuite.com/



OTは、九州産の肉や野菜を豪快に炭火で焼き上げた素材の旨味を丸ごと味わえるグリルダイニングです。2022年9月に開催した8周年記念イベント「MEAT infinity」は、満員御礼。お客様からの好評の声にお答えし、本イベントがニクの日(1月29日)に復活します。今回のイベントのテーマは「MEAT infinity strawberry mob」。前回同様、OTの人気肉料理の食べ放題に加え、冬が旬の「苺」を使用したストロベリーマウンテン(食べ放題)がお楽しみいただけるイベントです。





肉×苺の無限combが楽しめる一夜限りのブッフェイベント



瑞々しいREDのカラーが多くの女子たちを虜にする冬の果実の代表「苺」とグリルダイニングならではの豪快な肉料理のコラボレーションが愉しめる一夜限りのブッフェイベントです。ブッフェ台には、九州産の苺を使用したインパクト抜群の“ストロベリーマウンテン”を中心に、地元九州から取り寄せた肉料理が20品並びます。苺の絶妙な甘味と酸味が肉の旨味を引き出し、溢れる肉汁をご堪能ください。





≪ブッフェ料理一例≫

―肉料理

・福岡博多和牛の炭焼き

・佐賀ありたどりの丸焼き トリュフライス

・国産牛と五島の塩 肉寿司

・宮崎延岡の鹿 デュカスパイス

・大分豊後鶏のグリル スモークBBQソース

他、全20品をご用意します。

―スペシャルデザート

・ストロベリーマウンテン



≪詳細≫

■イベント名： MEAT infinity strawberry mob

■日 程：2023年1月29日(日) 17:30 ～22:00(最終入店:20:00)

■金 額：お一人様 5,500円 (消費税/乾杯酒込み) ※2時間制

■ご予約： https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3654/279753

■備考：2時間フリードリンク+1,500円



「HEALTY＆BAUTY」をテーマにした肉と野菜をメインに楽しめるランチ登場



ガッツリ食べたいけど、身体には配慮したい女子必見のランチブッフェが1月29日(日)限定で登場。選べる肉料理メイン1品と九州野菜を味わう前菜をブッフェスタイルでご用意します。メインの肉料理には、高たんぱくを意識した赤身肉の炭火焼や宮崎牛のステーキなどをラインナップしています。

また、10歳までのお子様は、1,000円でブッフェをお楽しみいただけますので、ママ会やご家族とのランチタイムにおすすめです。



≪詳細≫

■日 程：2023年1月29日(日) 1部：11時00分～13時00分/2部：13時30分～15時30分

■金 額：大人1名様 2,900円 (消費税込み)/お子様1名様 1,000円(消費税込み/※メイン料理なしブッフェのみ)

■ご予約：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3654/279752

■備考： 3歳以下のお子様は無料

■内容：九州食材のお野菜たっぷり肉の日ハーフブッフェ＋ソフトドリンク

■選べるメイン料理：炭焼きハンバーグ or炭焼き赤身肉の鉄板ステーキ(＋300円)or宮崎牛ステーキ(＋1,000円)



施設概要







店舗名：GRANADA SUITE on À TABLE

住所：〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目3-8 アクア博多1F

TEL：092-283-5257

営業時間

≪ランチ≫月・木・金：11:30～15:00(L.O.14:30)/土・日・祝 ：11:00～15:00(L.O.14:30)

≪カフェ≫月・木・金：11:30～15:00(L.O.14:30)/土・日・祝 ：11:00～16:00(L.O.15:30)

≪ディナー≫月・水・木：18:00～21:30(L.O.21:00)/金・土・祝：17:30～22:00(L.O.21:30)/日：17:30～21:30(L.O.21:00)

≪テイクアウト≫月・水・木・金：11:30～14:00 18:00～21:00/土日祝：11:00～14:00 17:30～21:00

URL：https://onatable.granadasuite.com/



運営会社概要



■社 名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設 立：1997年7月1日

■代表取締役社長：宮下 慶輔

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：923名（2022年5月1日現在*アルバイト含む）

■事業内容 ：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営企画及びコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook(https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons)

/Twitter（@pdp_kandou）/Youtube(https://www.youtube.com/positivedreampersons)

/ instagram(positivedreampersons_inc )



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/29-18:16）