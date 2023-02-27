パラスポーツ支援のための電報サービスを通じた寄付について
［東日本電信電話株式会社］
ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、パラスポーツの普及・強化等を支援するため、2015年5月29日（金）から、寄付付き電報「書道アート電報（夢・つなぐ）」を販売してまいりました。
前回寄付※に続き、ご利用いただいた売り上げの一部の97.8万円（2022年1月1日（土）から2022年12月31日（土）までのご利用分）を、公益財団法人日本パラスポーツ協会に寄付いたしました。
ご利用いただきました皆さまに心から感謝申し上げます。
※2022年2月25日報道発表 ：パラスポーツ支援のための電報サービスを通じた寄付について
・NTT東日本 https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20220225_01.html
・NTT西日本 https://www.ntt-west.co.jp/news/2202/220225a.html
1． 寄付額
・ＮＴＴ東日本 442,500円
・ＮＴＴ西日本 535,500円
2． 販売実績
2022年1月1日（土）～2022年12月31日（土）
・ＮＴＴ東日本 販売数：885通
・ＮＴＴ西日本 販売数：1,071通
3． 寄付先
公益財団法人日本パラスポーツ協会（https://www.parasports.or.jp/）
4． その他
「書道アート電報（夢・つなぐ）」は2022年12月31日に販売終了いたしました。
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/27-19:16）
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