［東日本電信電話株式会社］

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、パラスポーツの普及・強化等を支援するため、2015年5月29日（金）から、寄付付き電報「書道アート電報（夢・つなぐ）」を販売してまいりました。

前回寄付※に続き、ご利用いただいた売り上げの一部の97.8万円（2022年1月1日（土）から2022年12月31日（土）までのご利用分）を、公益財団法人日本パラスポーツ協会に寄付いたしました。

ご利用いただきました皆さまに心から感謝申し上げます。

※2022年2月25日報道発表 ：パラスポーツ支援のための電報サービスを通じた寄付について

・NTT東日本 https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20220225_01.html

・NTT西日本 https://www.ntt-west.co.jp/news/2202/220225a.html





1． 寄付額

・ＮＴＴ東日本 442,500円

・ＮＴＴ西日本 535,500円



2． 販売実績

2022年1月1日（土）～2022年12月31日（土）

・ＮＴＴ東日本 販売数：885通

・ＮＴＴ西日本 販売数：1,071通



3． 寄付先

公益財団法人日本パラスポーツ協会（https://www.parasports.or.jp/）



4． その他

「書道アート電報（夢・つなぐ）」は2022年12月31日に販売終了いたしました。



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