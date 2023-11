[株式会社サンリオ]

文具ファンが“書く時間”を楽しめるグリーティングカードがサンリオより登場



株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、以下サンリオ)は、人気イラストレーターの北澤平祐さん、killdisco(キルディスコ)さん、maitoparta(マイトパルタ)さんの3名とコラボしたグリーティングカード9点を2023年12月14日(木)~17日(日)に開催される「文具女子博2023」にて先行販売いたします。サンリオの文具女子博出店は今回が初めてです。3名のイラストレーターがそれぞれ今回のグリーティングカードのために描き下ろしたイラストを使用、手紙を書くことがより一層楽しめるデザインのグリーティングカードをご用意いたしました。文具女子博2023での先行販売後は、サンリオグリーティングカードオンラインショップほかでの販売を予定しています。













◆文具女子博2023で先行販売決定!イラストレーターコラボグリーティングカード

人気イラストレーターの北澤平祐さん、killdiscoさん、maitopartaさんの描き下ろしイラストを使用したグリーティングカードを販売いたします。北澤平祐さんとのコラボは2回目、killdiscoさんやmaitopartaさんとのコラボは今回が初めてです。今回、「文具女子博2023」のテーマであるティーパーティをイメージしたデザインのグリーティングカードも各1デザインずつご用意しています。



<イラストレーターコラボ商品紹介> ※記載価格は全て税込みです。

・北澤平祐さんコラボデザイン

リボンで飾ることが大好きなふたりの女の子「ふたりぼんちゃん」の世界観を楽しめる3種のデザインをご用意。



多目的 ティーパーティ!? 330円

「ティーパーティ」+「!?」をテーマにしたデザインです。カードを開くと、思いもよらない展開にわくわくすること間違いなしです。



多目的 みちデコレーション 330円

「みち」+「デコレーション」をテーマにしたデザインです。中面をお手持ちのシールやスタンプなどでカスタマイズし、「自分だけの道」を作るのもおすすめ。



多目的 とっておきおまじない 330円

「とっておき」+「おまじない」をテーマにしたデザインです。おまじないをしたことで変わった未来がポップなキャンディのイラストで表現されています。





北澤平祐さんプロフィール

イラストレーター。魚座。アメリカに16年間在住後、帰国、イラストレーターとしての活動を開始。多数の書籍装画やプロダクトなど幅広い分野でイラストを提供。近年は「ルッコラのちいさなさがしものやさん」(白泉社)、「ゆらゆら」(講談社)、「ぼくとねこのすれちがい日記」(集英社)など絵本・書籍執筆も。





・killdiscoさんコラボデザイン



多目的 Tea party 330円

「ティーパーティ」をテーマにしたデザインで、カードを開くとテーブルの奥にクマが現れ、一緒にお茶会をしている気分を味わえます。



多目的 Message in a bottle 330円

「予感」をテーマにしたデザインで、表紙から裏表紙にかけて、メッセージボトルが誰かのもとに届くまでの物語が描かれています。





多目的 always welcome 330円

「とびら」をテーマにしたデザインで、カード本体を居心地のよい家に見立て、表紙にはとびら、中面にはお部屋が描かれています。







killdiscoさんプロフィール

デザイン会社勤務、アパレルブランドのインハウスデザイナーなどを経て現在は書籍の装画や挿絵、パッケージやリーフレットなどを中心にイラストレーター/グラフィックデザイナーとして活躍中。物の形にフォーカスした作品やそれぞれの境界を曖昧に混ぜ合わせるような作品を制作している。





・maitopartaさんコラボデザイン



多目的 秘密のTeas' party 330円

「ティーパーティ」をテーマにしたデザインで、お茶たちが世界中から集まりパーティを開く、かわいらしい様子が描かれています。



多目的 ぎゅっくま 330円

「ぎゅっ」をテーマにしたデザインで、人間にクマがしがみついていたり、手を繋いでいたり、あたたかい距離感を感じられます。



多目的 うちゅうぱわー 330円

「ぱわー」をテーマにしたデザインで、地球からさまざまなものが飛び出し、宇宙で自由に浮かんでいる様子が描かれています。



maitopartaさんプロフィール

maitopartaとはフィンランド語で牛乳をゴクゴク飲んだときにできる牛乳ヒゲのこと。牛乳ヒゲのように見た人が思わず笑顔になるような、ユーモアあふれるハッピーな作品を制作している。アジアやヨーロッパでの個展やアパレルブランドとのコラボレーション、空間デザインなど幅広いジャンルで活躍中。





※3名のイラストレーターとのコラボグリーティングカードは、文具女子博での先行販売後、下記での販売を予定しています。

・サンリオグリーティングカードオンラインショップ https://shop.sanrio.co.jp/greetingcards

発売日:2023年12月20日(水)10:00

一般からの問い合わせ先:(株)サンリオ コンタクトセンター TEL:03-3779-8148 (土日祝日を除く平日10時~17時)



◆文具女子博で販売予定のグッズについて











人気イラストレーターとコラボしたグリーティングカードのほかにも、さまざまなグリーティングカード、カードと一緒に使いたい文具を販売予定です。グリーティングカードは、クリスマスや冬のご挨拶にぴったりのカードのほか、贈る相手によって選べるバースデーカード、感謝や応援の気持ちを伝えられるカードなど約160種をラインナップ予定です。文具は、サンリオのキャラクターデザインを施したボールペン、ペーパーテープ、デコレーションにもぴったりなシールをご用意いたします。出品予定商品の詳細は、サンリオグリーティングカード公式Instagram(@sanrio_greetingcard_official)でもご紹介予定です。

※今回の文具女子博2023では、サンリオキャラクター商品以外の出品が中心です。



◆サンリオでのグリーティングカードの取り扱い

サンリオでは、1969年よりグリーティングカードの取り扱いを開始し、現在に至るまで毎日の生活を彩るグリーティングカードを多数企画・販売しています。1969年の取り扱い開始から変わらず、「心を贈り、心を伝える」コミュニケーションツールとして、またサンリオの企業理念「みんななかよく」を体現するツールとして、それぞれの季節のご挨拶やさまざまな生活シーンで使えるカードを販売しています。



◆「文具女子博2023」開催概要





【開催日】2023年12月14日(木)~17日(日)

10:00~17:00(最終入場16:30)

【会場】パシフィコ横浜 展示ホールD

(住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

【入場料】14日(木)・15日(金)…850円(税込)

16日(土)・17日(日)…950円(税込)

※事前に入場チケットの購入が必要です。定員に達し次第販売終了。

※会場での当日券の販売はございません。

【公式サイト】https://bungujoshi.com/

【公式SNS】https://twitter.com/bungujoshi (X(旧Twitter))

https://www.instagram.com/bungujoshi/ (Instagram)



