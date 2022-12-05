［ANYCOLOR株式会社］

2023年版のにじさんじ＆NIJISANJI ENの卓上カレンダーは、日本と英語圏にて販売開始！



ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」、「NIJISANJI EN」は、ライバーやグループの記念日を記載した2023年版卓上カレンダーを2022年12月8日(木)11時(JST)よりにじさんじオフィシャルストア及びNIJISANJI EN Official Storeで販売いたします。











「NIJISANJI EN」のカレンダーは初登場！2023年版 にじさんじ＆NIJISANJI ENの卓上カレンダー販売決定！



当社が運営する「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、2022年12月8日(木)11時より、「にじさんじ卓上カレンダー2023」「NIJISANJI EN Desk Calendar 2023」をにじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/s/niji/）、NIJISANJI EN Official Store（https://nijisanji-store.com/）にて販売開始いたします。



※NIJISANJI EN Official Storeでは「NIJISANJI EN Desk Calendar 2023」のみの販売となります。



2023年版のにじさんじカレンダーは、以下4種類から選べる充実の卓上カレンダーとなっております。

【にじさんじ卓上カレンダー 2023】

・A仕様 ver.

（描き下ろし表紙ライバー：勇気ちひろ、壱百満天原サロメ、天宮こころ、周央サンゴ）

・B仕様 ver.

（描き下ろし表紙ライバー：イブラヒム、レオス・ヴィンセント、伏見ガク、長尾景）



【NIJISANJI EN Desk Calendar 2023】

・LazuLight & OBSYDIA & Ethyria ver.

（描き下ろし表紙ライバー：ロゼミ ラブロック、フィナーナ 竜宮、ミリー・パフェ、エナー・アールウェット）

・Luxiem＆Noctyx ver.

（描き下ろし表紙ライバー：アルバーン・ノックス、ファルガー・オーヴィド、ミスタ・リアス、ヴォックス・アクマ）



描き下ろしの表紙イラストの他に、過去に公開されたボイスキービジュアルを使用したイラストページと、ライバーの誕生日や記念日が入った暦カレンダーが分離されている仕様です。

ぜひお好きな組み合わせにカスタマイズしてお楽しみください。





「にじさんじ卓上カレンダー2023」







■A仕様 ver.

【価格】

￥2,500(税込)



【描き下ろし表紙ライバー】

勇気ちひろ、壱百満天原サロメ、天宮こころ、周央サンゴ



【ページ数】

表紙：1P

イラスト：14P

カレンダー：12P



【サイズ】

表紙サイズ：約H120×W200mm

カードサイズ:約H120×W100mm



本文内容：

・本文にはにじさんじライバーの誕生日及び祝日を掲載。

・本商品は、2023年1月～12月までのカレンダーとなります。

・カレンダー記載の記念日などは2022年10月25日時点までの情報となります。



※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。







■B仕様 ver.

【価格】

￥2,500(税込)



【描き下ろし表紙ライバー】

イブラヒム、レオス・ヴィンセント、伏見ガク、長尾景



【ページ数】

表紙：1P

イラスト：14P

カレンダー：12P



【サイズ】

表紙サイズ：約H120×W200mm

カードサイズ:約H120×W100mm



本文内容：

・本文にはにじさんじライバーの誕生日及び祝日を掲載。

・本商品は、2023年1月～12月までのカレンダーとなります。

・カレンダー記載の記念日などは2022年10月25日時点までの情報となります。



※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。





「NIJISANJI EN Desk Calendar 2023」







■LazuLight & OBSYDIA & Ethyria ver.

【価格】

￥2,500(税込)



【描き下ろし表紙ライバー】

ロゼミ ラブロック、フィナーナ 竜宮、ミリー・パフェ、エナー・アールウェット



【ページ数】

表紙：1P

イラスト：10P

カレンダー：12P



【サイズ】

表紙サイズ：約H120×W200mm

カードサイズ:約H120×W100mm



本文内容：

・本文にはNIJISANJI ENライバーの誕生日及びグループデビュー日等、記念日を掲載。

・本商品は、2023年1月～12月までのカレンダーとなります。

・NIJISANJI ENライバーの誕生日及びユニット記念日が記載されているオリジナルカレンダーとなります。祝日の記載はございません。

・カレンダー記載の記念日などは2022年10月25日時点までの情報となります。



※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。





■Luxiem&Noctyx ver.

【価格】

￥2,500(税込)



【描き下ろし表紙ライバー】

アルバーン・ノックス、ファルガー・オーヴィド、ミスタ・リアス、ヴォックス・アクマ



【ページ数】

表紙：1P

イラスト：10P

カレンダー：12P



【サイズ】

表紙サイズ：約H120×W200mm

カードサイズ:約H120×W100mm



本文内容：

・本文にはNIJISANJI ENライバーの誕生日及びグループデビュー日等、記念日を掲載。

・本商品は、2023年1月～12月までのカレンダーとなります。

・NIJISANJI ENライバーの誕生日及びユニット記念日が記載されているオリジナルカレンダーとなります。祝日の記載はございません。

・カレンダー記載の記念日などは2022年10月25日時点までの情報となります。



※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。





イラストレーター



【にじさんじ卓上カレンダー 2023】

■A仕様 ver.

Tobi 様：https://twitter.com/tobi505050

■B仕様 ver.

しぐれ 様：https://twitter.com/shiiigureee



【NIJISANJI EN Desk Calendar 2023】

■LazuLight & OBSYDIA & Ethyria ver.

green322 様：https://twitter.com/green322green

■Luxiem&Noctyx ver.

Inooka 様：https://twitter.com/inooka72





にじさんじ＆NIJISANJI EN 「卓上カレンダー2023」販売概要



・販売期間（JST）：2022年12月8日(木)11時～

・お届け予定：2022年12月中旬以降



＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=2806&tag=TAG_168



＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/nijisanji-en-desk-calendar-2023

※NIJISANJI EN Official Storeでは「NIJISANJI EN Desk Calendar 2023」のみの販売となります。



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。



また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World



【にじさんじプロジェクトについて】





「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/





【「NIJISANJI EN」について】





2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-15:16）