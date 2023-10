[ゴディバ ジャパン株式会社]

~2023年11月1日(水)より期間限定販売~



ゴディバ ジャパン株式会社(東京都港区)はクリスマス限定の「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」を、2023年11月1日(水)より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップなどにて期間限定販売いたします。







2023年ホリデーコレクション「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」を発売します。

コレクションのテーマは、「星降る森のクリスマス」です。

「ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント」は、星降る夜空の下、深い森の中で動物たちが集ってクリスマスを祝う様子を描いたパッケージに、夜空に輝く星や月、雪が降り積もるもみの木、森の中でライトアップされたクリスマスツリーをイメージした限定チョコレートなどを詰め合わせました。



コレクションの限定チョコレートには、チェリーガナッシュとピスタチオのプラリネをホワイトチョコレートで包み、グリーンのラインとグリッターで飾った「グリーンクリスマスツリー」や、ヘーゼルナッツのプラリネをミルクチョコレートで包んだ「トナカイ ミルク」などの5種類と、森のクリスマスを表現したホリデー限定カレを取り揃えています。



そのほか、ツリー形の「ゴディバ 星降る森のクリスマス ツリー セレクション」や、赤いベア形の「ゴディバ 星降る森のクリスマス ベア セレクション」、クリスマスまでの毎日を楽しむ、カウントダウンカレンダー、またオーナメントとしても飾れるG キューブなど、バラエティ豊かなラインナップをご用意いたしました。



「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」とともにハッピーなクリスマスをお過ごしください。





■「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」限定チョコレート



NEW

グリーンクリスマスツリー

酸味の効いたチェリーガナッシュとなめらかなピスタチオのプラリネをホワイトチョコレートで包み、森の中でライトアップされたクリスマスツリーをイメージしたグリーンのラインとグリッターで飾りました。



NEW

トナカイ ミルク

星降る森に住まうトナカイをイメージしたチョコレートです。ヘーゼルナッツのプラリネをミルクチョコレートで包みました。



レッドクリスマスツリー

絶妙なバランスのマンダリンオレンジガナッシュとアーモンドプラリネをダークチョコレートで包み、雪が降り積もるレッドクリスマスツリーをイメージした白いグリッターで飾りました。



くるみ & ハニージンジャー

はちみつとジンジャーが香る、さくさくとした食感が楽しいくるみのプラリネを、可愛らしい星形のミルクチョコレートのカップで包みました。



スパークリングムーン

ホワイトバニラクランブルムースとアーモンドプラリネをダークチョコレートのカップで包み、ゴールドのグリッターで飾りました。



カレ ミルクカカオニブ(画像左)

カリッとしたカカオニブの食感がアクセントになったミルクチョコレートです。※カカオニブ4.5%使用

カレ ホワイト アーモンド(画像右)

アーモンドの食感と香りが味わい深くなめらかなホワイトチョコレートです。



<限定 G キューブ>



G キューブ ダークアップルガナッシュ

秋の味覚リンゴフレーバーのガナッシュを、ダークチョコレートで包みました。リンゴのやわらかい酸味と甘さがダークチョコレートの苦みと絶妙にマッチしています。





■「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」

2023年ホリデーコレクションのテーマは、「星降る森のクリスマス」です。夜空に輝く星や月、雪が降り積もるもみの木、森の中でライトアップされたクリスマスツリーなどをチョコレートで表現しています。



ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント

星降る夜空の下、深い森の中で動物たちが集ってクリスマスを祝う様子を描いたパッケージに、夜空に輝く星や月、雪が降り積もるもみの木、森の中でライトアップされたクリスマスツリーをイメージした限定チョコレートなどをアソートしました。

(4粒入、 7粒入、 9粒入、 13粒入、 20粒入)



ゴディバ 星降る森のクリスマス ベア セレクション

動物たちを描いた赤いベア形のパッケージに、夜空に輝く星や月、雪が降り積もるもみの木、森の中でライトアップされたクリスマスツリーをイメージした限定チョコレートと、ゴディバのハート(まごころ)を象徴するクールやクールノアなどのチョコレートを詰め合わせました。

(7粒入)



ゴディバ 星降る森のクリスマス ツリー セレクション

動物たちを描いたピンク色のツリー形のパッケージに、夜空に輝く星や月、雪が降り積もるもみの木、森の中でライトアップされたクリスマスツリーをイメージした限定チョコレートと、ゴディバのハート(まごころ)を象徴するクールやクールノアなどのチョコレートを詰め合わせました。

(10粒入)



ゴディバ 星降る森のクリスマス カレアソートメント

星降る夜空の下、深い森の中で動物たちが集ってクリスマスを祝う様子を描いたパッケージと、それぞれレッドとゴールドのラッピングで包んだ、クリスマス限定のミルク チョコレート カカオニブとホワイト チョコレート アーモンドのカレ2種類がホリデー気分を盛り上げます。※カカオニブ4.5%使用

(6枚入)



ゴディバ 星降る森のクリスマス 7days カウントダウンカレンダー

星降る夜空の下、深い森の中で動物たちが集ってクリスマスを祝う様子を描いた丸いボックスはスノードームをイメージしました。その裏側には12月24日までの一週間分の扉が。毎日1つ扉を開けて、7日分のチョコレートをお楽しみいただけます。クリスマスイブにはオリジナルキーホルダーも入っています。

(7粒入)







■「ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ」





ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ トナカイオーナメント 2粒入(画像左)

「星降る森のクリスマス」のモチーフのひとつであるトナカイを描いたツリー形のパッケージに、秋冬限定フレーバーのダーク アップルガナッシュなど2種類のG キューブを詰め合わせました。オーナメントとしてツリーに飾ってお楽しみいただけます。



ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ トナカイオーナメント 2粒入+ジグソーパズル(画像右)

「星降る森のクリスマス」のモチーフのひとつであるトナカイを描いたツリー形のG キューブ トナカイオーナメント 2粒入と、星降る夜空の下、深い森の中で動物たちが集ってクリスマスを祝う様子を描いたジグソーパズルをセットにしました。ティータイムにチョコレートと一緒にお楽しみください。ちょっとしたギフトにもおすすめです。





ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ ベア缶 8粒入(画像左)

「星降る森のクリスマス」のモチーフのひとつである愛らしいベアをかたどった缶に秋冬限定フレーバーのダークアップルガナッシュなど8粒のG キューブをアソートしています。



ゴディバ 星降る森のクリスマス ベア&G キューブ トナカイオーナメント 2粒入(画像右)

Gの刺繍をほどこした赤いニットが愛らしいホリデー限定のベアです。秋冬限定フレーバーなど2種類のG キューブがアソートされたG キューブ トナカイオーナメント 2粒入とセットにしました。





■「ゴディバ 星降る森のクリスマス パーティーバッグ」

3種類のチョコレートボックス、2種類の焼き菓子とトートバッグの豪華なセットです。



<セット内容>

ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント 13粒入

ゴディバ 星降る森のクリスマス 7days カウントダウンカレンダー 7粒入

ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ トナカイオーナメント 2粒入

サブレショコラ 5個入

ドーム バームクーヘン ショコラ&あんバター 4個入

トートバッグ ※単体では販売しません。





■「ゴディバ 星降る森のクリスマス ギフトバッグ 」



2023年ホリデーコレクションのテーマである、「星降る森のクリスマス」のクリスマスシーズン限定のショッパーです。





■「「ゴディバ×アフタヌーンティー」 スペシャル アドベント カレンダー」

ゴディバ×アフタヌーンティー with ナタリー・レテによるトリプルコラボレーションが実現。



ゴディバのチョコレートとアフタヌーンティー・リビングの紅茶やオリジナル雑貨を特別に詰め合わせた7daysアドベントカレンダーです。アートワークはパリを拠点とする人気アーティスト ナタリー・レテが手がけました。

クリスマスまでの7日間、ゴディバのチョコレートとアフタヌーンティーの紅茶や雑貨とともに、ワクワクする毎日をお楽しみください。



※ゴディバ オンラインショップ、百貨店内ゴディバショップ、全国の有名百貨店内オンラインショップ 、 「Afternoon Tea」オンラインストア限定

※2段プレート、カップ&ソーサーはセット内容に含まれません。





■「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」商品概要

商品名:

「ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション」





販売期間:

2023年11月1日(水)~12月25日(月)





取扱店:

全国のゴディバショップ( https://shop.godiva.co.jp/stores )

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



※「「ゴディバ×アフタヌーンティー」 スペシャル アドベント カレンダー」の取扱店は、ゴディバ オンラインショップ、百貨店内ゴディバショップ、全国の有名百貨店内オンラインショップ 、およびAfternoon Tea オンラインストア(https://shop.afternoon-tea.net/shop/)限定となります。





種類および価格(税込):

ゴディバ 星降る森のクリスマス コレクション

ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント 4粒入/1,458円

ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント 7粒入/2,376円

ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント 9粒入/3,024円

ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント 13粒入/4,320円

ゴディバ 星降る森のクリスマス アソートメント 20粒入/6,912円



ゴディバ 星降る森のクリスマス ベア セレクション 7粒入/3,564円

ゴディバ 星降る森のクリスマス ツリー セレクション 10粒入/4,752円

ゴディバ 星降る森のクリスマス カレアソートメント 6枚入/1,080円

ゴディバ 星降る森のクリスマス 7days カウントダウンカレンダー 7粒入/3,564円



ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ トナカイオーナメント 2粒入/561円

ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ トナカイオーナメント 2粒入+ジグソーパズル/1,210円

ゴディバ 星降る森のクリスマス G キューブ ベア缶 8粒入/2,160円

ゴディバ 星降る森のクリスマス ベア&G キューブ トナカイオーナメント 2粒入/3,850円



ゴディバ 星降る森のクリスマス パーティーバッグ/13,200円



ゴディバ 星降る森のクリスマス ギフトバッグ (S)/132円

ゴディバ 星降る森のクリスマス ギフトバッグ (L)/231円



「ゴディバ×アフタヌーンティー」 スペシャル アドベント カレンダー」/19,250円







■Nathalie Lete(ナタリー・レテ)





1964年生まれ。ドイツ人の母と中国人の父をもち、パリで生まれ育つ。

現在もパリを拠点に、世界中で活躍するアーティスト。

子どものころの思い出や、自然、そして日常の生活など身近なところからインスピレーションを得ている彼女の作品は、カラフルでポエティック。

可愛いだけではない、洗練された作風で世界中のファンの心を魅了しています。

イラストレーション、セラミック、テキスタイル、ペインティングなど、さまざまなテクニックを用いた作品を幅広く発表し、さまざまな企業とのコラボレーションや雑貨コレクションを展開するなど活躍しています。



■Afternoon Tea LIVING



「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

2022年8月から「Afternoon Tea LIVING Loves EUROPE」をテーマに掲げ、ブランドの起源であるヨーロッパのような日常の提案をしていきます。

Afternoon Tea LIVING HP:https://www.afternoon-tea.net/living/



