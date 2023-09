[コスパグループ株式会社]

全国5箇所(秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台)で展開中のキャラクター・ライフスタイル・ストア「ジーストア」の運営などを手掛ける「タブリエ・マーケティング株式会社」による、~9月13日まで開催の〈「ラブライブ!」POP UP SHOP 2023 SUMMER in 原宿アルタ〉グッズ購入特典・販売グッズ情報となります。







『ラブライブ!スーパースター!!』原宿竹下通り商店街コラボを記念して〈「ラブライブ!」POP UP SHOP 2023 SUMMER in 原宿アルタ〉を、9月13日(水)まで開催いたします。



ポップアップショップでは、『ラブライブ!スーパースター!!』より、先行販売となる「アクリルスタンド 3rd LoveLive! Tour Ver.」「描き下ろし アクリルスタンド(大) ロリータファッション Ver.」をはじめ、μ’s、Aqours、ニジガクなど『ラブライブ!』シリーズのグッズがラインナップ。

先行販売の各「アクリルスタンド」は、9月9日(土)よりポップアップショップ店頭に再入荷・販売予定です。



グッズ購入限定特典【限定ポストカード(全11種)】、等身大スタンディの展示もあわせてお楽しみください。

イベント概要





「ラブライブ!」POP UP SHOP 2023 SUMMER in 原宿アルタ

開催期間:2023年8月30日(水)~9月13日(水)

※9月4日(月)店休日

会場:原宿アルタ 2F

内容:グッズ販売、展示

入場料:無料

【主催/運営】タブリエ・マーケティング株式会社

【協力】株式会社バンダイナムコフィルムワークス



関連リンク

・「ラブライブ!」POP UP SHOP 2023 SUMMER in 原宿アルタ 特設ページ

https://www.geestore.com/event/gallery/lovelive2023s/

・ジーストア(GEE!STORE) 公式 X(Twitter)

https://twitter.com/geestore



特典情報





対象店舗にて「ラブライブ!シリーズ」の関連商品¥2,000(税込)お買上ごとに、【限定ポストカード(全11種)】をランダムで1枚プレゼントいたします。



※絵柄はランダム配布となります。

※なくなり次第終了です。





物販情報





<先行販売> 9月9日(土)よりポップアップショップ店頭に再入荷・販売予定

・アクリルスタンド 3rd LoveLive! Tour Ver. 各1,650円(税込) [発売:二次元コスパ]



・描き下ろし アクリルスタンド(大) ロリータファッション Ver. 各2,530円(税込)[発売:二次元コスパ]



加えて、「ラブライブ!シリーズ」μ’s、Aqours、ニジガクのグッズなど、多彩なラインナップをポップアップショップ店頭にご用意しております。

<「ラブライブ!」POP UP SHOP 2023 SUMMER in 原宿アルタ>販売分が完売した先行販売商品は、ジーストア・ドット・コムにて一般販売分のご予約も受付中です。



予約受付中商品





ジーストア・ドット・コムほかにてご予約を受付中です。

・描き下ろし フルグラフィックTシャツ ロリータファッション Ver. 各6,930円(税込) [発売:二次元コスパ]

・描き下ろし アクリルマルチキーホルダー ロリータファッション Ver. 各880円(税込) [発売:二次元コスパ]



☆通信販売でのご予約も特典【限定ポストカード(全11種)】をお付けいたします。

下記商品が対象となります。

・アクリルスタンド 3rd LoveLive! Tour Ver.(全9種)

・描き下ろし アクリルスタンド(大) ロリータファッション Ver.(全11種)

・描き下ろし フルグラフィックTシャツ ロリータファッション Ver.(全11種)

・描き下ろし アクリルマルチキーホルダー ロリータファッション Ver.(全11種)

[対象期間] ~2023年10月2日(月) 正午 12:00 まで。

[対象店舗] ジーストア・ドット・コム、コスパWEB通販



※これらの商品は版元様に正式に許諾を頂いたものになります。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※ジーストア・ドット・コムでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。



展示情報





「平安名 すみれ」「鬼塚 夏美」スタンディをポップアップショップ内に展示いたします。





(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

