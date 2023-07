[株式会社エスエスケイ]

8月7日、「HiFA 平和祈念 2023 Balcom BMW PEACE MATCH」が広島市で開催



8月7日に広島市で開催される「HiFA 平和祈念 2023 Balcom BMW PEACE MATCH」で、サッカー広島県選抜と長崎県選抜のU-15が対戦。株式会社エスエスケイは、デンマークのスポーツブランド hummel(ヒュンメル)でエキップメントパートナーを務め、両チームが着用するユニフォームを発表しました。







■爆心地と閃光をデザイン

被爆 70 年となる 2015 年に、ヒュンメルは当時ユニフォームサプライヤーだったV・ファーレン長崎と平和を祈念するユニフォームを発表して以来、スポーツを通して平和を考えるピースユニフォームをつくり続けて今年で 9 年目。





今回発表した広島県選抜と長崎県選抜のユニフォームは、被爆地である広島県と長崎県が、同じ「核兵器のない世界」というゴールに向かって歩みを続けてきたことを受け、広島は長崎の、長崎は広島の平和への願いを背負うデザインを継続しました。



また、爆心地の地図と多くの人の命を奪った原子爆弾の閃光をデザイン。一瞬の爆発で平穏を失った空の色をグラデ―ションで表しました。緊迫した情勢が続く世界に、平安が訪れることを願い、平和を祈念する想いを込めました。



■試合情報

HiFA 平和祈念 2023 Balcom BMW PEACE MATCH

2023年8月7日(月)

15:15 PEACEセレモニー

16:00 PEACE MATCH 広島県選抜U-15 vs 長崎県選抜U-15

広島広域公園第一球技場・補助競技場





■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://www.sskstores.jp/hummel/sports/



