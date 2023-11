[Samsung]

Samsung Galaxy特別賞『Galaxy Neo Flip Artist』はTREASUREが受賞!



~投票総数は143万件、来場者数の8万人がK-POPに熱狂した2日間!~





サムスン電子ジャパン株式会社が冠スポンサーを務めた世界最大級のK-POP授賞式『2023 MAMA AWARDS』が、2023年11月28日(火)、29日(水)に東京ドームにて開催されました。無限の可能性を持つ世界でたったひとりの存在「私(I)」と「MAMA AWARDS」が出会い、ポジティブなエネルギーを通じて完璧な一つ(One)になるという意味が込められた『ONE I BORN』をテーマに2日間行われた本祭典には、全24組158名のアーティストが登場し、2日間で合計8万人ものK-POPファンを熱狂の渦に包み込みました。



さらに、28日のステージではファン投票により選出された自由で自分らしさを表現し続けるアーティストに贈られるSamsung Galaxy特別賞『Galaxy Neo Flip Artist』が発表されました。11月13日からの一般投票で143万件もの応募数があり、その中でTREASUREがSamsung Galaxy特別賞『Galaxy Neo Flip Artist』を受賞いたしました。受賞に際し、トロフィーを受け取ったリーダーのCHOI HYUN SUKさん、JIHOONさん、YOSHIさんは、「投票してくださった皆様、YGエンターテインメントの皆様に感謝申し上げます。本当に嬉しいです。サランヘヨ!もっと頑張って凄いアーティストになるので見守ってください。」と述べ、感謝の気持ちを伝えました。



また、『2023 MAMA AWARDS』の大盛況を記念して、11月29日~12月8日まで、折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip5」などが当たるSNSキャンペーンも実施しております。詳細は当プレスリリースをご覧ください。



■Samsung Galaxy特別賞 『Galaxy Neo Flip Artist』 を発表

Samsung Galaxy賞として『Galaxy Neo Flip Artist』が発表されました。この賞は、自由で自分らしさを表現し続けるアーティストに贈る特別賞です。ファンの皆さまが最もふさわしいと思うアーティストに投票し、見事1位の獲得投票だったアーティスト「TREASURE」に賞が贈られました。



選考基準:自由で自分らしさを表現し続けるアーティスト

投票期間:2023年11月13日(月)11:00 ~ 11月24日(金)23:59まで

投票サイト:Mnet Plus App

ノミネートアーティスト:(G)I-DLE/ATEEZ/LE SSERAFIM/ENHYPEN/TOMORROW X TOGETHER/Kep1er/JEON SOMI/INI/JO1/SEVENTEEN/ZEROBASEONE/RIIZE/TREASURE

一般投票総応募数:143万票

受賞アーティスト:「TREASURE」







■ブース出展情報

『2023 MAMA AWARDS』 東京ドームに、Samsung Galaxy特別ブースも出展!

イベント当日には、東京ドームの企業ブースエリアにSamsung Galaxyブースを出展いたしました。最新折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip5|Fold5」の体験コンテンツや特別なフォトスポットなどを用意。来場者には本ブース限定のノベルティをお渡しするなど、『2023 MAMA AWARDS』を最大限お楽しみいただけるよう体験ブースを設置しました。





■同期間の実施イベント情報

Galaxy Harajukuで『2023 MAMA AWARDS』のポップアップイベントを開催!

Galaxy世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」(東京都渋谷区)では、『2023 MAMA AWARDS』に合わせて、ポップアップイベントを開催中です(終了日:2023年12月末予定)。



1.Samsung Galaxy特別賞『Galaxy Neo Flip Artist』のプラスワン投票ブース(終了)

1階では、2023年11月13日~24日の12日間限定で、Samsung Galaxy特別賞『Galaxy Neo Flip Artist』のプラスワン投票ブースを設置。オンライン投票だけでなく、Galaxy体験により、応援したいアーティストへ1日最大1票の追加投票が可能となり、多くのお客様にご来場いただきました。



2.harajuku cafe & MAMAグッズ販売(12月も実施)

2階のharajuku cafeでは、今回のイベントとコラボレーションしたメニューを提供中です。通常メニューに加え、期間限定でイベントに出場するアーティストのペーパーアイテムがもらえるメニューやMAMA AWARDSロゴの入ったデザートなどをご用意しており、ファンの方にも多くご来店いただいております。また、MAMAトロフィーバッジやミニポーチなどMAMAのオリジナルグッズ※を販売中です。

※MAMAのオリジナルグッズは期間限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。





3.『2023 MAMA AWARDS』 スペシャルフロア(12月も実施)

5階では、本物と同じ仕様の『MAMA AWARDSトロフィー』を持って360°の動画撮影を楽しめる「Ceremony」スペースなど、イベント会場以外でもMAMA AWARDSをお楽しみいただけるコンテンツを展開しています。これらのコンテンツを体験していただき、カプセルトイにチャレンジすると、MAMAオリジナルグッズやGalaxy Harajukuの人気コンテンツ「My Galaxy」のストラップ制作無料券が抽選で当たるフロア限定キャンペーンも実施中です。

なお、5階コラボフロアは12月末まで開催予定です。12月1日からは本年度のアーティスト、各部門受賞者のイベント映像を放映する「Winners Zone」、すべてにこだわったプレミアムなデザインでGalaxy Tab史上最速のプロセッサーによる最高のパフォーマンスを兼ね備えた「Galaxy Tab S9 Ultra」のサウンドを体験できる「Sound Booth」、大画面スクリーンでのイベント当日のアーカイブ映像放映などを展開いたします。

また、Samsung Galaxy特別賞 『Galaxy Neo Flip Artist』を受賞したTREASUREのサイン入り「Galaxy Z Flip5」を12月1日から展示いたします。ぜひお立ち寄りください。







■大好評につき、折りたたみスマートフォンが当たる「追加SNSキャンペーン」も実施中!

『2023 MAMA AWARDS』の大盛況を記念して、折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip5」などが当たるSNSキャンペーンの実施が決定いたしました。

11月29日~12月8日の間に、1.11月29日の東京ドームで披露した(G)I-DLEが歌う「Queencard」のライブ写真もしくは2.Galaxy Harajukuで撮影した写真を指定ハッシュタグ(#2023MAMA #withGalaxy)をつけて投稿いただくと、抽選で(G)I-DLEサイン入りCDや「Galaxy Z Flip5」などのGalaxy製品・グッズが当たるキャンペーンを実施いたします。

詳しくは順次公開されるMAMA AWARDS公式X(https://twitter.com/MnetMAMA)またはMAMA AWARDS公式インスタグラム(https://www.instagram.com/mnet_mama)をご確認ください。



■『MAMA AWARDS』概要

今年度で24周年を迎える『MAMA AWARDS』は、多くのアーティストに“夢の舞台”として認識されている象徴的でグローバルな授賞式です。1999年にMnetの「映像音楽大賞」としてスタートし、2009年には『MAMA』(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)に新しく変貌し、アジアでその舞台を拡大。韓国の音楽産業の成長と共に着実に進化を続けてきました。今年度は、主要グローバルデジタルチャンネルを通じた世界中への生中継と共に、韓国の授賞式として初めての東京ドーム開催が決定し、一層アップグレードされた『2023 MAMA AWARDS』をお届けいたしました。



『2023 MAMA AWARDS』

日程: 2023年11月28日(火)・11月29日(水)

レッドカーペット: 16:00~

授賞式: 18:00~

MAMA AWARDS 特設サイト: https://mnetjp.com/mama/2023/

MAMA AWARDS公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/MnetMAMA

MAMA AWARDS公式インスタグラム: https://www.instagram.com/mnet_mama



■東京ドームでの「Samsung Galaxy特別ブース」での主な製品体験

「Galaxy Z Flip5」について

2023年9月1日(金)販売開始したサムスン最新折りたたみスマートフォン。「Join the flip side」というコンセプトで、自撮りも他撮りもとにかく盛れる!大画面&高画質の撮影を楽しみたい方、暗い場所や夜景もキレイに撮りたい方、スマートフォンをコンパクトに持ち歩きたい方、前面ディスプレイ画面を自由にカスタマイズしたい方、K-POPファンの皆様含め、型にとらわれない新しいスマートフォンライフを求めていらっしゃる方などに特におすすめの縦折りスマートフォンです。

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip5/











「Galaxy Z Fold5」について

サムスンが誇る超ビックな約7.6インチ大画面。でも折りたためば、約6.2インチのコンパクトサイズに早変わり。しかも防水対応、ペンでクリエイティブな作業までできる優れもの。まるでタブレットとスマートフォンが一体となった、仕事にも遊びにも使える究極の一台です。大画面で動画を見たい、人とは違うスマートフォンが欲しい、タブレット一体型の端末が欲しい、マルチな作業を効率よくこなしたい、など欲求もすべて叶えてくれる最先端スマホです。

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold5/







■Galaxy Harajuku施設概要





2019年3月、東京・原宿に誕生したGalaxyブランドのショーケース。地上 6F・地下 1F の全7フロアで構成される Galaxy 世界最大級の規模を誇る当施設では、新製品のタッチ&トライなど、Galaxyブランドの世界観を一度に体験することができます。Galaxy Harajukuは、今後も最新のコンテンツとのコラボレーションなど、来館された方々が楽しみながらGalaxy 製品を体験していただける拠点としてフロア内コンテンツを拡充してまいります。











[所在地] 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-9

[営業時間] 11:00~19:00

[HP]https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/

[アクセス]

JR山手線:原宿駅 表参道口より徒歩7分

東京メトロ 千代田線・副都心線:明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩3分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線:表参道駅 A2番出口より徒歩9分





●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。



