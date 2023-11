[株式会社A3]

株式会社A3は、『英雄伝説 閃の軌跡』のPOP UP STORE開催、および新作グッズの販売を実施いたします。







日本ファルコムの大人気ストーリーRPG『英雄伝説 閃の軌跡』が発売されて10周年!

本作のPOP UP STORE開催が決定し、純白スーツ&カラードレス姿の美麗な描き起こし新作グッズが登場です!!



新商品は11月9日(木)よりeeo Store(通販)でお取り扱いがスタートし、12月11日(月)~21日(木)の期間限定でeeo POP-UP STOREにて店舗販売されます。

購入特典ポストカードも用意されていますので、新作アイテムと一緒に揃えて10周年記念の思い出をまた1つ増やしてみては?



【開催情報(通販/店舗)】

<通販>

■発売日:11月9日(木)~

■販売場所:通販サイト「eeo Store」



<店舗>

■販売期間:12月11日(月)~12月21日(木) ※最終日は18時までの営業となります。

■販売場所:eeo POP-UP STORE(旧:A3 Store)

※同期間中も通販でのお取り扱いあり。

※11月よりA3 Storeはeeo POP-UP STOREに名称変更。

変更詳細:https://eeo.today/store/101/user_data/info230925



<店頭受取予約>

■受付期間:11月9日(木)~11月14日(火)

■受付場所:通販サイト「eeo Store」

※予約商品をeeo POP-UP STOREにて、発売日(12月11日)以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。売り切れの心配なく確実に手に入れたい方は、ぜひご利用ください。



▼eeo Store(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://eeo.today/store/101/title/400?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt532



スーツ&ドレス姿が華やかなリィンたち…10周年メモリアルイヤーの思い出をいつまでもお手元に!



「軌跡」シリーズ6作目となる『閃の軌跡』より、豪華な衣装に身を包んだリィン・シュバルツァー、アルティナ・オライオン、アリサ・ラインフォルト、フィー・クラウゼル、クロウ・アームブラストの5人が登場!



【描き起こしグッズ】

缶バッジ(全5種) ※ブラインド商品

アクリルカード(全5種) ※ブラインド商品

アクリルスタンド(全5種)

スマキャラスタンド(全1種)

アクリルアートボード(全1種)

キャラクリアケース(全1種)



▼eeo Store(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://eeo.today/store/101/title/400?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt532



缶バッジ(全5種) ※ブラインド商品



およそ直径6cmの缶バッジは、5人のお顔をじっくり鑑賞できるデザインとなっています。

黒髪×純白スーツのリィン、眼鏡をかけてウインクするクロウ……何度見ても思わずキュンとするカッコよさ! アルティナ、アリサ、フィーの笑顔にもたっぷり癒されてください♪



アクリルカード(全5種) ※ブラインド商品



約7cm×9cmのアクリルカードは、華やかな純白スーツ&カラードレスが目を惹くデザイン。飲食店のおしゃれな料理やキレイな風景を背景に写真を撮れば、5人が色鮮やかに映えます!

ゲームの中でもそれ以外でも、リィンたちと一緒にたくさんの思い出をつくってみては?



▼eeo Store(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://eeo.today/store/101/title/400?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt532



アクリルスタンド(全5種)





飾りやすくも存在感抜群な縦横最大15cmのアクリルスタンド。10周年ならではのゴージャスな全身衣装を思う存分に眺めることができます。

アルティナ、アリサ、フィーの艶やかなロングヘアーに美しいデコルテ……作中とは一味も二味も異なる優美さにうっとり♪







5人すべて揃えて飾るもよし、お好きなキャラクターを自由に組み合わせるもよし。ここでしか手に入らない貴重な描き起こしグッズをお手元に、大切な節目を盛大にお祝いしましょう!



▼eeo Store(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://eeo.today/store/101/title/400?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt532



スマキャラスタンド(全1種)



約15cm×7cmのスマキャラスタンドは、台座を組み合わせるとスマホが立てかけられる便利なアイテムです。

普段使いしやすく、ご自宅や職場などで使って&眺めればテンション上がること間違いなし♪



アクリルアートボード(全1種)



A5サイズ(21cm×14.8cm)の台座付きアクリルアートボードは、存在感のある眼福アイテム。

きらびやかな衣装を着た5人を贅沢にも1枚絵で楽しめるため、飾ったときの満足感も最高です! キャラクターの誕生日など、お祝いごとには欠かせないマストバイアイテム!!



キャラクリアケース(全1種)



硬質クリアケースでしっかりした作りのキャラクリアケースは、A5サイズ(14.8cm×21cm)以内の紙類を収納・持ち運びする際に大活躍します。今回の購入特典ポストカードもばっちり入るので、お手元に1つあるととっても便利です!



通販も対象! 購入特典は限定ポストカード(全5種)



『閃の軌跡』新商品のみを1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、購入特典ポストカード(全5種)をランダムで1枚プレゼント。描き起こしイラストを使用した限定品なので、各種アイテムと一緒にぜひGETしてください!



▼eeo Store(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://eeo.today/store/101/title/400?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt532



大河ドラマのように続く壮大なストーリー、そして主人公・リィンたちの成長と絆が描かれたシリーズ屈指の人気作『閃の軌跡』。

特別感あふれるレアアイテムをお手元に、この先の15周年、20周年に向けて作品愛をさらに深めてみてはいかがでしょうか?



◆『英雄伝説 閃の軌跡』とは

日本ファルコムが開発・発売している人気RPG『英雄伝説』の「軌跡シリーズ」6作目の作品。巨大な軍事国家“エレボニア帝国”を舞台に、士官学院生リィンの“道”を探す物語が『閃の軌跡』『閃の軌跡II』『閃の軌跡III』『閃の軌跡IV』に渡って綴られています。

なお、「軌跡シリーズ」は2004年の『空の軌跡』から始まり、10タイトル以上のシリーズ作品が展開中。



(C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.



【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



事業内容

・JoyCreation事業

・MomentumBase事業



各公式サイトURL

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/



【Joy Creation Platform eeoについて】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



