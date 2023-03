[合同会社ユー・エス・ジェイ]

子どもたちからプレゼンをうけた大人たちからは、“意外なプランで驚いた!今からパークに行くのが楽しみ!”と子どもたちの成長を感じて、早くも超感動!超興奮!3/30(木)~4/2(日)期間限定開催



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、“ぶっとんだアイデア”で心の底から元気になってほしいという思いを込め、昨夏より東京でスタートさせた「ぶっとび政策」の第3弾として、“こども限定旅行代理店”※1『別世界ツアーズ』(ZeroBase渋谷にて3月30日(木)~4月2日(日)開催)を期間限定でオープンいたします。





ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の取組みとなる本施策は、本日3月30日(木)に初日を迎えました。“子どもが主役となって大人に一生思い出に残る家族旅行を逆プロデュースする”という全く新しい体験が、報道陣に初公開されました。





本施策は、『超元気特区』として、“NO LIMIT!”なアイデアで“超感動・超興奮”する忘れられない体験を届け、人々を“超元気”にしようという意図で昨年より開催している「ぶっとび政策」(期間限定イベント)の一環として開催。今春は、行動制限がない4年ぶりの春となります。また、来月末より始まるゴールデンウィークは、最大9連休になるなど旅行意向の高まるタイミングで、今までの我慢を思いっきりぶっとばすような旅を検討されているご家族に向けての実施となりました。今後も、“超エンターテイニングな創造力で、人と社会に「目覚め」を。”のコーポレートステートメントのもと、社会全体に“超元気”をお届けして参ります。





本日午後1時のオープンを前に、待機スペースは整理券を手にした多くのご家族で賑わいました。会場がオープンすると、子どもたちはマスター・トラベラー「コンシェルジュ」たちに元気に挨拶、会場内を案内されて乗車できるアトラクションを確認するための身長測定エリアへ。その後、旅行カウンターで好きなアトラクションなどを事前アンケート用紙に書き込み、自分たちだけの理想の旅行プランを作るため、コンシェルジュと一緒にアイディアを出し合いながら「旅行プランブック」の作成を進めました。「旅行プランブック」を作り終えると、子どもたち自らで会場に一緒に来た同伴者に旅行プランをプレゼンテーション。自分自身で考えた世界でたった一つのプランをイキイキとプレゼンし、主役になった子どもたちが、大人たちと積極的にコミュニケーションをとる様子が広がりました。体験を終えたご家族からは、「真剣に考えている子どもの表情を見て、少しづずつ成長していってるなと実感しました。」、「早くこのプランでユニバーサル・スタジオ・ジャパンに連れて行ってあげたい!」と、これまでにない幸福感を感じられながら感想を述べました。最後に、大人への“逆プレゼン”を終えた子どもたちをパークで大人気のエルモがイベント初日を祝って特別にお出迎え※2。子どもたちと一緒に記念撮影をするなど、会場を大いに盛り上げてくれました。





その後、JTBカウンターで旅行割引クーポンの抽選が行われ、見事「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」を引き当てたご家族から歓声が上がると、会場内からは大きな拍手が巻き起こりました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの初めての取組みとなった“こども限定旅行代理店”の初日は、子どもたちやご家族の笑顔があふれ、まるでパークにいるかのように“超元気”な姿がたくさん見られました。





※1 「旅行代理店」はキャンペーン名称であり、旅行業法に規定される「旅行業」ではなく、実際の旅行プランなどの販売や、有料でのサービス提供を行うものではありません

※2 エルモは、初日オープン時のみの登場となります





子どもたちによる理想のプラン作りを、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがサポート!

■こども限定旅行代理店『別世界ツアーズ』

大人が考える子どもの楽しめる場所ではなく、子ども自らがパーク体験の内容を決めることで「子どもが主役の最高に楽しめる旅」を実現する、子どもたちの夢を叶える、ここにしかない旅行代理店です。

子どもたちは、旅行カウンターでマスター・トラベラー「コンシェルジュ」と一緒に、それぞれの理想に沿った世界でひとつだけの「旅行プランブック」を作成。

これまでのような大人が子どものために考える旅行プランではなく、子どもが家族のために逆プロデュースする旅行プランで、家族 全員を最高の笑顔にするための、今までにない“ぶっとんだ”体験機会を、JTBの協力のもと、お届けします。





開催日:2023年3月30日(木)~4月2日(日)

営業時間:10:00~20:00(30日のみ13:00~)

開催場所:ZeroBase渋谷

東京都渋谷区道玄坂2-5-8

(http://zerobase.kesion.co.jp/shibuya/)

協力:株式会社JTB



■“こども限定旅行代理店”『別世界ツアーズ』体験者のコメント

<当日コメント>

お子さま「一番大好きだから、最初は恐竜にした!このプランで、みんなで行きたい!」

ご同伴者「普段からユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大好きで、いつも行っているので、どういうプランを立てるのかとドキドキしていましたが、家族みんなで楽しめるプランを作ってくれていて、普段からエンタ―テイメントに触れさせていて良かったなと思います。すごく楽しそうに、真剣に考えている様子を見て、まだ4歳なんですけれど、少しづずつ大人に成長していってるなと実感しました。」(お子さま4歳/東京都在住)



<当日コメント>

お子さま「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには行ったことがないから、色々なキャラクターに会えるプランにした!会えるのがすごく楽しみ!」

ご同伴者「プランを作っている姿は、少し緊張しているなと感じました。でも、こんな風に考えてもらえると、子どもだけでプロデュースしてくれたコースに沿って親も行ってみようかなと思う。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには行ったことはないけど、これを機に行ってみようと思いました。」(お子さま5歳/東京都在住)



■担当者コメント

角銅 健(かくどう けん)(合同会社ユー・エス・ジェイ/インテグレーテッドマーケティング部)





「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、誰もが“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』を宣言し、限界の無い“NOLMIT”なアイディアで、“超元気”を発信し続けています。今春は、従来のアトラクションに加えて、世代を超えて幅広く愛される作品とのコラボレーションが次々と実現しました。お子さまが目一杯遊ぶことができる、超興奮できる体験をバリエーション豊かにご用意しております。あらゆる我慢を求められたこの数年間は、とりわけお子さまにとって長い期間だったと思います。遠出の旅行ができるタイミングになった今、「春休み」「GW」に子どもたちにとっての「最高の思い出」を作っていただくにはどうすれば良いかを考え、子どもたちから旅行プランを大人たちに”逆プロデュース“できる「こども限定旅行代理店『別世界 ツアーズ』」を企画しました。大人たちが決めた旅行に子どもを連れていくのではなく、計画の段階から“子どもたちが主役”になれるよう、「自分で考えて、自分でつくる場」を提供し、子どもの成長を促す機会につなげたいと考えました。実際に子どもたち自身で考えたツアーで、家族みんなでユニバーサル・スタジオ・ジャパンで楽しんでもらえたら、子どもにとっても「ずっと、忘れない旅」になるのではないかと思っています。今後も「NO LIMIT!」を胸に、限界のないアイデアで日本中、世界中に超元気を届けていきたいと考えています。





<「こども限定旅行代理店『別世界ツアーズ』」概要>

■ 期間:2023年3月30日(木)~4月2日(日)

■ 時間:10:00~20:00(30日のみ13:00~)

■ 場所:ZeroBase渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-5-8)

■ 協力:株式会社JTB

■ 対象:2023年4月1日時点で、4~11歳のお子さま(と保護者)

■ 内容:

こども限定旅行代理店『別世界ツアーズ』を訪れた小学生以下のお子さま自身が主体となって、旅行 カウンターのマスター・トラベラー「コンシェルジュ」と相談しながら、パーク内の旅行プランを作成。「旅行プランブック」を発行して、家族で 行く「別世界旅行」の参考にしていただきます。

また、くじ引き形式でJTBの「旅行割引クーポン」を入手することができます。

■ 当日のサービスの流れ:

1.申し込みカウンターで整理券を7:30より発券(当日分の規定枚数に達し次第、受付終了)

※本サービスは予約制

2.好きなアトラクションなどの事前アンケート記入および身長測定

3.アンケート結果などを元に、接客カウンターで選択可能なパーク内のアトラクションを提示

4.カウンターに常駐するマスター・トラベラーの「コンシェルジュ」と相談の上、

お子さま自身が最適なプランを選択し「旅行プランブック」を作成

5.JTBの「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」で利用可能な、

旅行割引クーポンをくじ引き形式で発行

1.「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」 1日1組限定 最大4名様

(ホテル宿泊(1泊)+往復JRチケットまたは往復航空券+1デイ・スタジオ・パス)

https://www.jtb.co.jp/usj/

2. JTBの「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」お申込時に利用可能な割引クーポン 10,000円分

3. JTBの「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」お申込時に利用可能な割引クーポン 5,000円分

※1.2.3.のいずれかを参加者全員にお渡しします。1.は1日1組限定の計4組となります。

※当選者はご利用条件をご確認の上、JTBのHPまたはJTB店舗にて直接お申し込みいただきます。

◇ダブルチャンス

A.ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 4日間で10組限定(1組あたり最大4名様)

B.ユニバーサル VIP エクスぺリエンス・グループ・ツアー【キッズ・アドベンチャー】

1組限定(1組あたり最大5名様)

https://www.usj.co.jp/ticket/guidetour/viptour-nintendo-kids.html

C.ユニバーサル VIP エクスぺリエンス・プライベート・ツアー

2組限定(1組あたり最大10名様)

https://www.usj.co.jp/ticket/guidetour/vip-experience.html

※上記はイベント期間内での合計当選組数になります。





■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、さまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供し、訪れるゲストに世界最高の体験と思い出をつくっていただいています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ″が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂が世界に誇るキャラクターたちやその世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



