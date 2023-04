[Foot Locker atmos Japan合同会社]

“グレー”を基調とした、ボックスがatmos新宿店に出現。





この度、原宿から世界に発信するスニーカーショップ「atmos」より、5月12日(金)におけるNew Balanceの”Grey Day”を記念したポップアップショップ、「Grey Box by atmos」をatmos新宿店にて、4月14日(金)より期間限定でオープン致します。



“Grey”というカラーは本質的にシンプルでありながら限りなく複雑で、一見その差は微々たるものであるものの、人間の視覚は何百種類ものグレーの色合いを感知、認識することが出来る。それがスニーカーにどのように適用されるかによって、豊富かつ異なったストーリーを語ることができ、それぞれのカラーストーリーは、1980年代からNew Balanceにおけるスニーカーとその他のデザインの中心となっている。グレーを用いたデザインは長い間、New Balanceのスニーカーの中で基本的な位置付けだったが、80年代以降「990」や「574」といったシグネチャーモデルを筆頭に特別な存在となった。



そんなNew Balanceは2018年から、グレーカラーを記念すべく「Grey Day」を始動。New Balance本体を象徴する”Grey”と、そのアイコンとなるシューズを発表し毎年のGrey Dayを祝う。



2023年はNew Balanceとatmosがタッグを組み、改めて5月12日をGrey Dayと設定し、記念すべき「Grey Day」を祝い讃えるポップアップ「Grey Box by atmos」と題しポップアップストアをオープン致します。New Balanceが誇るグレーカラーをコンセプトとし出現させるGrey Box内には、長きに渡ってNew Balanceが作り上げた歴史と、その歴史において重要な数々のアーカイブスニーカーの展示など、ショップ内で大胆に世界観を演出しております。









また、ウィークリー毎でグレーに因んだコンテンツもご用意。スニーカーのリペア、カスタムを中心とした“RECOUTOURE”を招いたオリジナルカードケースを制作することができる「Custom Workshop」、New Balance好きによるNew Balance好きの為の会合「Local Education」、今回特別にNew BalanceのTシャツにグラフィックを落とし込む事ができる「Apparel Customize」、そして記念すべき「Grey Day」当日の5月12日(金)には、ゆかりのあるアーティストを招いた音楽イベントを開催致します。



他にもグレーに因んだオリジナルドリンクの提供や、ゴールデンウィーク期間中にNew Balance商品をお買い上げ頂いた方へのスペシャルノベルティの配布など、目白押しのコンテンツが盛り沢山のポップアップショップとなっております。



New Balance、atmosによる新たな試みと、Grey Dayを祝い讃えるべく行う期間限定の特別な空間となっております。是非、atmos新宿店に足をお運びください。



本ポップアップは2023年4月14日(金)から5月14日(日)までの1ヶ月間、atmos新宿店にて開催致します。





開催概要

New Balance “Grey Box by atmos”

開催日時:2023年4月14日(金) ~ 5月14日(日) 11:00~20:00

開催場所:atmos新宿店

住所:東京都新宿区新宿4-1-1 新宿サウスアヴェニュー

営業時間:11:00~20:00

特集ページ: https://www.atmos-tokyo.com/lp/new-balance-grey-day-2023





Special Contents



Week 1

【4/14(金)~4/16(日)】: “RECOUTURE” Workshop

スニーカーカスタムショップ「RECOUTURE」をお招きして

atmos新宿店でNew Balanceのスニーカーをお買い上げのお客様を対象にLeather Workshopを開催。

好きな生地を選んで世界に一つだけのNew Balance card caseを手に入れよう。

※WORKSHOPの参加枠には限りがございます。

※購入いただいたお客様から順番にご案内させて頂きます。

※5/14,15,16日の3日間限定 1日4回開催(13:00・15:00・17:00・19:00)



Week 2

【4/21(金)】: atmos Local Education

New Balance好きによるNew Balance好きの為の会合「Local Education」。

豪華ゲストを招いて、“New Balance”をテーマに熱いトークを繰り広げる。

「~会」改め「Local Education」ではトークの終了時にクイズを実施。

全問正解者にはatmosオンラインで使用できる、優先して購入する事ができる権利「GOLDEN TICKET」を贈呈!



Week 3, 4

【4/28(金)~, 5/5(金)~】: Apparel Customization

有名アーティスト、ブランド協力の元、実現したアパレルカスタム。

今回初となる取り組みは、本ポップアップ限定での実施。

New BalanceオリジナルTシャツをお買い上げの上、好きなモチーフをTシャツにカスタムプリントする事が可能。

自分だけのオリジナルカスタムTシャツを手に入れよう。

(カスタムシートは別途料金となります。)



GW

【4/29(土)~5/7(日)】: Special Novelty “Archive Pins”

大型連休ゴールデンウィーク期間中にatmos新宿店にてNew Balance商品をお買い上げの方に、

New Balanceが誇る名作アーカイブスニーカーモチーフのピンズをノベルティとしてプレゼント!

(全6種類 内ランダム1種)



Week 5

【5/12(金)】: New Balance -Grey Day- Special In-store LIVE

来たる“Grey Day”当日はアーティストを招いてatmos新宿店にてインストアライブを実施!

New Balance、atmosにゆかりのあるアーティストが一夜を大いに盛り上げます。

5/12はGrey BoxでGrey Dayをお祝いしよう!



※各コンテンツはそれぞれ特集ページ内、Instagram(@atmos_japan)、atmos Mag Journalにて随時告知予定。

特集ページ:https://www.atmos-tokyo.com/lp/new-balance-grey-day-2023



【ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com】

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



【ABOUT New Balance / OFFICIAL URL : https://shop.newbalance.jp/shop/】

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のとして誕生したニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しております。





