[コクヨ株式会社]

~コンセプトは、「be Unique.(ビー ユニーク) ワクワクを、つぎつぎと」~



コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦)は、11月7日(月)から12月2日(金)の期間、当社の東京と大阪の2拠点で、ファニチャー新製品とオフィス空間、働き方を提案する「2023コクヨフェア」を、オンラインとリアル会場を組み合わせた「ハイブリッド形式」で開催します。









当年フェアのコンセプトは、「be Unique.(ビー ユニーク) ワクワクを、つぎつぎと」。

当社は「人と人が出会う場」ということが、「オフィスの最も大事な役割」だと考えています。人と人とが出会える場だからこそ、ひとりでは解決できないことが解決でき、次のステップへとつながっていく。このために当社では、ICTを活用した様々なデータの取得と分析や、ロングライフ思想のもと生み出されたプロダクトやサービスを用いて、ハイブリッドワーク時代の新しい働き方を実験、実践しています。

「2023コクヨフェア」では、当社における働き方の幅広い実験のプロセスとともに、生み出された空間やプロダクト、サービスなどを、実際にオフィスを見学いただきながら紹介します。

また東京/梅田の両ショールームでは、2023年向けファニチャー新製品25点をはじめとしたご提案、期間中に公開される特設WEBサイトでは、株式会社スマイルズ代表取締役社長 遠山正道氏と当社代表取締役社長 黒田英邦が、「これからの働き方」を語り合う基調講演のオンラインセミナーや、古坂大魔王のコクヨ東京品川オフィス THE CAMPUSの紹介動画などを多数用意しています。

コクヨフェアへのご参加は、当社特設申込サイト(https://kokuyo.jp/fair2023/pr)で受け付けております。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。





■「2023 KOKUYO FAIR」概要

【開催日程】

○特設WEBサイト https://kokuyo.jp/fair2023/pr

2022年11月7日(月) 9:00公開~12月2日(金)18:00終了

○リアル会場

東京会場:コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS/2022年11月7日(月)~18日(金)

大阪会場:コクヨ梅田オフィス/2022年11月21日(月)~12月2日(金)

※リアル会場のご見学は 完全予約制 になります。 当社営業担当者へのお申込みまたは特設WEBサイトでの見学予約が必要になります。

※会期中の土曜・日曜・祝日の休日は除きます。※当日はお車での来場はご遠慮ください。





「コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS」のアップデートフロア



■11階: 経営と社員をつなぐHUBとなるオープンラウンジ





「経営」と「社員」をつなぐ HUB となる場として、バーラウンジなど現場社員に開かれた経営フロアです。個室を廃止し、エグゼクティブグループアドレスを導入することで、居心地がよく、経営と社員との交流や対話が生まれることを意識した、オープンでフレンドリーな雰囲気を醸成した空間です。

※「2023 KOKUYO FAIR」東京会場の開催期間中のみのご案内です。





■10階: 当社らしいプロジェクトワークのスタイルを模索するための実験場





コクヨらしいプロジェクトワークのスタイルを模索するための実験場として、ワークシーンに合わせてカスタマイズできるプロジェクトブース。





■6階: ワーカーとワーカーが信頼関係を築くフロア





共通言語を生み出すコミュニティエリアを新設し、若手の育成や部門連携強化など業務を通して信頼関係を深めるのに適した環境です。





新製品



「2023コクヨフェア」でご紹介する主な新製品は以下の通りです。



・ココロ弾むオフィスをつくる「Any way(エニーウェイ)」シリーズ

https://kokuyo.jp/sp/anyway

・ワークシーンの変化に永く寄り添う可変型ソファー「OSFA(オスファ)」

https://kokuyo.jp/osfa/

・働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー「Liite(リーテ)」

https://kokuyo.jp/liite/

・フレキシブルな働き方をサポートするチェアー「pallo(パロ)」

https://kokuyo.jp/pallo/

・ワークシーンの変化に即し進化し続けるオフィスチェアー「Wizard4(ウィザード4)」

https://kokuyo.jp/wizard4/

・理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ「Franka(フランカ)」

https://kokuyo.jp/franka_uleg/

・音環境に配慮したキャスター付きパネル「fore moving panel(フォーレ ムービングパネル)」

https://kokuyo.jp/foremovingpanel/

・児童生徒用デスク拡張ツール「つくえ+(つくえたす)」

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manabi/products/tsukue_tasu/

・オフィスのカフェスタイル空間に最適なテーブル「C-Table(シーテーブル)」

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/product/20221104fn11.html

・サステナブルな木製家具ブランド「yuimori(ユイモリ)」のラウンジチェアー・テーブルシリーズ

https://kokuyo.jp/yuimori

・「DAYS OFFICE CAFE(デイズオフィスカフェ)」の提供を開始

https://kokuyo-furniture.co.jp/products/office/daysoffice/lineup/cafe/

・発想を刺激する、使うアート 「ARTBOARD(アートボード)」を新発売

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/product/20221104fn15.html



この他、製品のロングライフ化を通じてサステナブルな社会へ貢献する製品開発新基準と10年保証制度や、西陣織ブランド「HOSOO(ホソオ)」とのコラボレーション、ハイドロ植栽による植物とワーカーが共存するオフィス実証実験や楽しみながらアイディアの創発が期待できる「回転テーブル」の取り組み等を紹介します。



・製品のロングライフ化を通じてサステナブルな社会へ貢献する、製品開発新基準と10年保証制度をスタート

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20221104fn10.html

・西陣織ブランド「HOSOO(ホソオ)」とのコラボレーション

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/product/20221104fn13.html

・ハイドロ植栽による、植物とワーカーが共存するオフィス実証実験を実施

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20221104fn16.html

・楽しみながらアイディアの創発が期待できる「回転テーブル」

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/product/20221104fn17.html





オンライン限定コンテンツ



限定公開期間: 11月7日(月)~12月2日(金)

申込URL: https://kokuyo.jp/fair2023/pr ※参加には、事前登録が必要です。



1. 【基調講演】ワクワクを、つぎつぎと

急激、且つ変則的に変化する世の中。今後、企業はどのように、これからの時代を読み取り、社会から必要とされるのか。経営者、社員は何に価値をおき”働く”のか。”ワクワク”を生みだし続けている、Soup Stock Tokyoなど多くの事業を手掛けたスマイルズ代表 遠山正道氏をお迎えし語り合う注目セッションです。

登壇者/株式会社スマイルズ 代表取締役社長 遠山正道

コクヨ株式会社 代表取締役社長 黒田英邦



2. 古坂大魔王のコクヨオフィス探訪

古坂大魔王が常にアップデートし続けるコクヨ東京品川オフィス THE CAMPUSを訪問!コクヨ社員に”なぜオフィスに来るのか!?”を取材しつつ、常識を覆す、人が集まるオフィスのポイントに迫ります。コクヨ経営者が働く経営フロアも初公開!



3. THE CAMPUS潜入動画 全フロア解説編

2021年、“みんなのワーク&ライフ開放区”をコンセプトにリニューアルオープンしたコクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」。案内人の社員が、リニューアル時のエピソードを交えながら1Fから8Fまでを詳しく解説します。※こちらは昨年のコクヨフェアでも配信された動画です。



4. THE CAMPUS潜入動画 2023アップデート編

「働き方の実験場」として常に変化し続けるコクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」。今年も実験結果をもとに、新フロアの改修をはじめ多数アップデートいたしました。「オフィスに集い、より深く繋がる」ために、コクヨがこの1年どう取り組んだのか。実際に「THE CAMPUS」内部を社員がご案内しながら、解説します!



5. 個と組織を強くする、これからの働き方

変則的な時代を生き抜くため、企業は、個と組織を強くする”働き方”の見直しを迫られ、多様な価値観に呼応し、意識と行動変容を促し続ける働き方やオフィスが求められています。これから求められる働き方とオフィスについて、”交流”と”経験”をキーワードに解説いたします。



6. ICT先進校、つくば市立「みどりの学園」に潜入!

令和時代のスタンダートとなるICT教育。1人1台端末環境は整備されつつある中、教育現場では、今どのように授業が進行しているのか。 先進自治体のICT教育と現場の声を取材を通じて、これからの”学び”と”教育現場”について、専門家と一緒に考えていきます。



7. 最新事例から見るこれからのオフィス

コクヨは、企業の考えや働き方にあわせて、オフィス移転からリニューアルまで様々な空間構築を提案しています。日経ニューオフィス賞を受賞した空間事例から、50名以下の小規模なオフィスの事例、官公庁の事例まで幅広くご紹介します。



その他、これからのオフィスに必要な新商品やサービスもご紹介します。



