12月28日(水)20時にGive In! Release Partyのフルライブ動画をyoutubeにて公開が決定。ライヴ映像は新鋭映画監督、Oudai Kojimaがディレクション。



Johnathan Sullivan (Vo.)とShogo Takatsu(keys.)を中心に2018年に結成された、日/米/韓の多国籍ロックバンドJohnnivan(読み:ジョニヴァン)。”CLASSIC x DANCE x ELECTRO”をテーマに精力的に活動中。2022年11月9日にセカンド アルバム、「Give In!」をリリースし、2022年12月15日に自身初となる自主企画リリースパーティー『Give In! Release Party』を渋谷WWWで開催した。









これまでサマーソニック、シンクロニシティ、りんご音楽祭等主要音楽フェスに出演しその音楽性とアグレッシブなライブパフォーマンスから話題を呼んでいるJohnnivan。2019年にファーストEP「Pilot」をリリースし、2020年にリリースしたファースト・アルバム「Students」はタワレコメンに選出され高く評価を受けた。Johnnivanはクラシックロックやダンスミュージックに主軸を置きつつもジャンルに囚われず常に変化し、独自の音楽性を追求し続ける今最も注目の多国籍ロックバンドだ。





12月15日(木)にセカンドアルバム 「Give In!」発売を記念してリリースパーティを渋谷WWWにて開催。ゲストにNO BUSESとTHEティバを迎え、新旧絶妙に織り交ぜたセットリストで圧巻のライヴを披露した。オーディエンスもバンドが放出するエネルギーに負けない熱量でぶつかり合い、バンドの次なるステップのみならず、日本のインディシーンへの期待も大きく高まる一夜となった。遂に世界のビッグバンドと対等に戦える存在が日本のインディーシーンから今生まれようとしているのかもしれない、そう感じさせてくれるパフォーマンスだった。





セカンドアルバム「Give In!」は国内外多くのラジオホスト、みのミュージック -Tokyo HighWay RadioやイギリスMatt Wilkinsonにフューチャーされ、その存在は徐々に広がり始めている。





世界はもっとJohnnivanを知るべきだと声を上げるサポーターもいる。

下記リンクも併せて参照してみてほしい。



ANGURA:エピソード1







みのミュージック:

https://youtu.be/04QMjW0Q3eg



Johnnivanの音楽の旅はまだ始まったばかりだ。

今最も注目の多国籍ロックバンドJohnnivanから目が離せない。



<最新アルバム情報>



2022年11月9日リリース

JOHNNIVAN「Give In !」

配信リンク:https://orcd.co/givein



<作品紹介>

「CLASSIC x DANCE x ELECTRO = JOHNNIVAN(ジョニバン)」

日本の新鋭多国籍バンドJohnnivanが約2年半の沈黙を経て、待望のセカンドアルバム「Give In!」をリリース。"give in"="外界に身を任せること"をテーマにした今作は、これまで以上にオーガニックで自由な姿勢を感じる最高傑作。ジャンルレスに変化を恐れず進化し続けるJohnnivanの音楽は日本だけでなく世界の音楽ファンを魅了すること間違い無しである。



<Album Introduction>

「CLASSIC x DANCE x ELECTRO = JOHNNIVAN」

Japanese multinational band Johnnivan are going to release their long waited second album "Give In!" after two year and a half silience. They made this record with more organic and liberal style than ever before. Music fans not only in Japan but in the enitre world will get fascinated by thier genre-free and highly evolved music for sure.



<SNS Information>

YouTube

https://m.youtube.com/channel/UC-e4OyD2-FUuITUeB51v8Ng

Twitter

https://twitter.com/welovejohnnivan

Instagram

https://www.instagram.com/welovejohnnivan/



