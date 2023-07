[株式会社エスエスケイ]

モバオクで実施のオークションは7月30日まで。



デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)は、2022SSシーズンより、販売後、回収して再販、その収益をチャリティに繋げるコレクションをスタート。今回、サポートするJリーグの2クラブが着用したアイテムを回収。売上を子どものスポーツ支援に繋げるオークションを7月24日から30日まで実施します。







■クラブから回収したFØJEジャケットのオークションを実施

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport.”(スポーツを通して世界を変える)をミッションに、人権、ジェンダー、平和などの取り組みを行っています。今回の取り組みも、サポートクラブと共に持続可能な社会へのコミットメントのひとつとして実施。



FØJE(フォイエ)は、デンマーク語で「加える」という意味で、2022SSシーズンにスタートしたアパレルコレクション。生産→販売→回収→古物販売という消費サイクルを確立。トレンドに左右されない、レトロテイストなアイテムを古着ショップやオークションなどで再販することで、商品寿命が延び、サステナブルな社会に寄与。さらに再販の収益の一部を子どものスポーツ支援に活用します。



今回、Jリーグのサポートクラブのツエーゲン金沢とジェフユナイテッド市原・千葉が2022年シーズンに着用したアイテムを回収。7月24日から30日までオークションサイトでの販売を実施します。売上をAssociation for kidsに寄付し、子どものスポーツ支援に繋げます。



■チーム着用ウェア



両チームは、選手入場時に着用するアンセムジャケットとして、フォイエのコンセプトジャージを着用。シンプルなオールドスクールテイストのジャージジャケットで、胸にチームエンブレムが入っています。入場時に着用するのは11名だけのため、チームでの共有アイテムとして活用していました。



コンセプトTシャツは、ジェフユナイテッド市原・千葉のみ着用。試合前後の移動着やリラックスウェアとして着用したもの。チームでランドリーに出している関係で、サイズ毎に選手共有アイテムになっていますが、一部、選手番号やネームが入った着用した選手やスタッフが分かるアイテムもあります。



■オークション情報

【実施期間】 2023年7月24日(月)12:00~7月30日(日)22:00

【オークションページ】https://www.promo.mbok.jp/sskcharity

【販売価格】商品ごとに異なります。

【寄付先】Association for kidsに寄付し、子どものスポーツ支援に活用します。





■ツエーゲン金沢について

ツエーゲン金沢は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、金沢市を中心に石川県全域をホームタウンとして活動。「ツエーゲン」は、ドイツ語で「2」を意味する“Zwei(ツヴァイ)”と「進む」を意味する“Gehen(ゲーン)”から、『チームとサポーターが共に進んでいく』ことを意味。金沢弁で「強いんだっ!」を意味する“つぇーげん!”もかけたチーム名です。クラブは2014年にJ3で優勝し、2015年から、J1昇格を目指してプレーしています。

■ジェフユナイテッド市原・千葉について

ジェフユナイテッド市原・千葉は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、千葉県市原市と千葉市がホームタウン。1946年創部の古河電気工業サッカー部を前身とする歴史あるクラブ。Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はクラブとホームタウンの結びつきやチームの連帯を表す。クラブ30周年を迎えた2021年に、ジェフクラブアンセムを制定し、「フットボールの力で心をつなぎ セカイに彩を」を理念に活動する。

■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

