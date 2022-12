[ANYCOLOR株式会社]

Vox Akuma , Mysta Rias , Luca Kaneshiro , Ike Eveland , Shu Yaminoのユニット「Luxiem」の「Luxiem 1st Anniversary Goods」が登場!





ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、VTuberユニット「Luxiem」の「Luxiem 1st Anniversary Goods」をにじさんじオフィシャルストアおよびNIJISANJI EN Official Storeにて、2022年12月20日(火)12時から同時販売を開始いたします。









NIJISANJI EN「Luxiem 1st Anniversary Goods」販売決定!



主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、Vox Akuma (ヴォックス・アクマ),Mysta Rias (ミスタ・リアス), Luca Kaneshiro (ルカ・カネシロ),Ike Eveland (アイク・イーヴランド), Shu Yamino (闇ノシュウ)のユニット「Luxiem」の「Luxiem 1st Anniversary Goods」が登場!



ラインナップは、フォーマルな装いの描きおろしイラストを使用した「アクリルスタンド」「ランダム缶バッジ」「ランダムチェキ風カード」、Luxiemのメンバーをイメージしたモチーフイラストを使用した「アクリルキーリング」「フラットポーチ&缶ミラーセット」に加え「リングネックレス」の計6種類。



更に、本グッズをにじさんじオフィシャルストアまたはNIJISANJI EN Official Storeでお買い上げ3,000円(税込)ごとに「メッセージカード(全5種)」をランダムで1点プレゼントいたします。



※特典はなくなり次第終了となります。





NIJISANJI EN「Luxiem 1st Anniversary Goods」









■アクリルスタンド

・価格:¥1,500(税込)

・種類:全5種

・サイズ:本体サイズ:約W60×H150mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材:アクリル



※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届け日は12月中旬以降となります。







■ランダム缶バッジ

・価格:¥500(税込)

・全種セット:¥2,500(税込)

・種類:全5種

・サイズ:56mmφ

・素材:ブリキ



※本商品はお1人様1会計につき、単品は 40点まで、全種セットは10セットまでのご購入とさせていただきます。







■ランダムチェキ風カード

・価格:¥300(税込)

・種類:全10種(通常5種+サイン入り5種)

・サイズ:約W54mm × H86mm

・素材:紙



※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

※お届け日は12月中旬以降となります。





■アクリルキーリング

・価格:¥1,000(税込)

・種類:全5種

・サイズ:本体:約W50×H50mm

リボン:約W7×H60mm

・素材:アクリル、リボン



※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届け日は12月中旬以降となります。





■フラットポーチ&缶ミラーセット

・価格:¥3,000(税込)

・種類:全5種

・サイズ:ポーチ:約H180×W235×D20mm

缶ミラー:約76mmφ

・素材:ポーチ:サテン

缶ミラー:ブリキ、鏡



※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届け日は12月中旬以降となります。









■リングネックレス

・価格:¥5,000(税込)

・種類:全5種

・サイズ:リング:11号

チェーン:約450mm+アジャスター約50mm

ケース:W68mm×H80mm×D32mmm

・素材:真鍮、鉄、カラーストーン



※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届け日は1月中旬以降となります。





にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Store特典について







「Luxiem 1st Anniversary Goods」を、にじさんじオフィシャルストアまたはNIJISANJI EN Official Storeでお買い上げ3,000円(税込)ごとに「メッセージカード(全5種)」をランダムで1点プレゼント!表面はモチーフイラストを使用、裏面にはLuxiemメンバーの複製メッセージ付き!



・種類:全5種ランダム

・サイズ:約 W148×H100mm

・素材:紙



※メッセージカードの絵柄はお選びいただけません。

※特典は数に限りがございますのでご了承ください。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は10点までとなります。





NIJISANJI EN「Luxiem 1st Anniversary Goods」イラストレーター





■メインビジュアル

左近堂絵里 様:https://twitter.com/sakondo



■モチーフイラスト

Spin 様:https://twitter.com/hareroom1





NIJISANJI EN「Luxiem 1st Anniversary Goods」販売概要





<日本販売>

・販売プラットフォーム:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/



<海外販売>

・販売プラットフォーム:NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ:https://nijisanji-store.com/



<共通>

・販売開始(JST):2022年12月20日(火)12:00 ~

・お届け予定:リングネックレス以外:2022年12月中旬以降予定

リングネックレス:2023年1月中旬以降予定



※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。





また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。



・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

・Twitterハッシュタグ:#NIJISANJI_EN





「Luxiem」について









「Luxiem」はNIJISANJI ENに所属するVTuberグループ。

Vox Akuma (ヴォックス・アクマ),Mysta Rias (ミスタ・リアス), Luca Kaneshiro (ルカ・カネシロ),Ike Eveland (アイク・イーヴランド), Shu Yamino (闇ノシュウ)の5名からなるユニット。





【「NIJISANJI EN」について】





2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-16:16)