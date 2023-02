[株式会社ピーチ・ジョン]

株式会社ピーチ・ジョン(本社:東京都港区/代表取締役社長:杤尾 学)のSALON by PEACH JOHN(サロン バイ ピーチ・ジョン)は、ブランド10周年を記念し、モデルにMEGUMIさんを迎えたコンテンツを公開しました。タレント、女優、また経営者としても多方面で挑戦し輝き続けるMEGUMIさん。

発売当初から愛され続ける人気アイテムを着用したビジュアルや、メイキングを含んだインタビュー動画も必見です。

MEGUMI×SALON by PEACH JOHN 10th ANNIVERSARY特設ページ:

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/list/?_al=sl_10th&count=60&sort=6&outlet=include&_dm=2



【累計11万枚突破※1】 殿堂入りアイテム※2「ヨーロピアンコルセッタブラ」



※1 集計期間:2017年8月30日~2022年12月20日

※2 発売からこれまでの間、ブランド内での販売枚数上位をキープしている商品





SALONの2大人気ブラのひとつであり、2017年の発売以来売れ続けるロングセラー。1.バストメイク力、2.しっかりホールド、3.谷間メイク力が人気のひみつ!クラシカルなコルセットに着想を得た優雅なデザインです。



ヨーロピアンコルセッタブラ

価格:¥5,940~(本体価格¥5,400) ※カラーにより異なります。

サイズ:B~Fカップ UB65/70/75/80 ※BカップはUB65なし、※DカップのみUB80あり

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1020663



ヨーロピアンコルセッタショーツ

価格:¥2,860~(本体価格¥2,600)※カラーにより異なります。

S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1026080



ヨーロピアンコルセッタソング

価格:¥2,970~(本体価格¥2,700)※カラーにより異なります。

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1024781

S/M、M/L



カラー:アッシュラベンダー(新色1色)



大好評のロングセラー。上質レースのフルカップで、優しく包まれる着け心地。









デビュー以来カラーを変えて、8年以上愛されるSALONのロングセラーブラ。肩の上まで続く上質なストレッチレースがバストを優しく包み込み、素肌を透かしてドレッシー。面積の広いフルカップだからこそ、大柄レースが贅沢に映えます。ふんわり包み込むような優しい着け心地で、ほんのり谷間ができるナチュラルなメイク感。



グランフルールブラ

価格:¥5,060(本体価格¥4,600)

サイズ:B~Fカップ、UB65/70/75 ※BカップのみUB65なし

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1014460



グランフルールショーツ ※カラーにより異なります。

価格:¥2,640~(本体価格¥2,400)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1014461



グランフルールソング ※カラーにより異なります。

価格:¥2,640~(本体価格¥2,400)

ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1014462



カラー:ブルーグリーン(新色1色)



すくい上げてくっきり谷間&丸い盛り美胸。華麗なレースの実力派ブラ。









緻密なチュールエンブロイダリーレースのスカラップが、デコルテやアンダーバストを飾ってクラシカルな扇のよう。リュクスで洗練された美しさに心躍ります。センターが低いL字型ワイヤーとセンター可動式パターンでバストを左右からすくい上げ、深い谷間をメイク。斜め下側に厚みのあるカップがきれいな丸みに整えます。



クラシックエレガンスブラ

価格:¥5,060(本体価格¥4,600)

サイズ:C~Eカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1025552



クラシックエレガンスショーツ

価格:¥2,700(本体価格¥2,455)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1025553



カラー:エクリュ(新色1色)



リピーター多数!肌ざわりにうっとり、定番シルクレーヨンシリーズ









2013年のSALONスタートと同時に発売開始した、ロングセラー。肌に溶け込むようななめらかさ。シルクは吸湿性・通気性・保湿性に優れ夏は涼しく冬はあたたか。ネックラインから背中側の上辺にかけて上質なストレッチレースをあしらい、後ろ姿まで華やかに。



シルクレーヨンキャミ

価格:¥3,190(本体価格¥2,900)

サイズ:S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?COLOR=10&ITM=1021438



カラー:モーヴ、グレー、モーヴグレー、オフホワイト、ブラック(全5色展開)



シルクレーヨンパデットタンク

価格:¥3,960(本体価格¥3,600)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1014220



カラー:ヘザーグレー、オフホワイト、ブラック(全3色展開)



メイキングを含んだスペシャル動画











10 周年記念 ノベルティキャンペーンがスタート







公式通販サイト&SALON ストア限定!



2/8(水)より、SALON のブラを含む 8,000 円以上ご購入の方に、おしゃれで大容量なオリジナルマルシェバッグをプレゼント。この機会をお見逃しなく♪



【期間】

WEB: 2/8(水)12:00~

SALON 銀座店、SALON 新宿店:2/8(水)~2/21 (火)までを予定

※なくなり次第終了



【注意事項】

※数量限定のため、期間中でもなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ノベルティは 1 会計につき、1 点とさせていただきます。

※カラーはお選びいただけません。



≪WEB でご購入の場合≫ 先着発送順でご注文商品と一緒にお届けいたします。

≪ストアでご購入の場合≫ お会計時にご購入商品と一緒にお渡しいたします。



公式通販サイト:https://www.peachjohn.co.jp/pj/salon/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-15:16)