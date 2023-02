[株式会社ストリームメディアコーポレーション]

キム・ゴウン&アン・ボヒョン主演の話題作『ユミの細胞たち』もTV初放送!



株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、4月は、最新ドラマ『コクドゥの季節』(原題)、『ドラマスペシャル2020』を日本初放送、また、キム・ゴウン&アン・ボヒョン主演のラブコメディ『ユミの細胞たち』、『舞い上がれ、蝶』をTV初放送することを決定いたしました。







KNTVは4月、韓国で1月27日(金)にスタートしたばかりのキム・ジョンヒョン&イム・スヒャン主演の最新作『コクドゥの季節』(原題)を4月15日(土)より日本初放送いたします!





本作は、 99年に1度、人間に天罰を下す死神と不思議な力を持つ女医の時空を超えた恋を描くファンタジーロマンス。キム・ジョンヒョンが死神・コクドゥと医師・ジヌという真逆なキャラクターの二役を巧みに演じています。







イム・スヒャンは無名の地方医大出身で災難に遭いながらも明るくたくましく生きる医師・ケジョル役を好演し話題の注目作です。





ケジョルは死神のコクドゥに憑依されたジヌに不思議な能力を使うことが可能で、キム・ジョンヒョンとイム・スヒャン2人のコミカルなやり取りにもご注目ください!





また、ドラマの見どころがわかる『「コクドゥの季節」制作発表SP』もお届けします。ドラマ出演者が勢揃いし、監督とともに撮影の様子や裏話を披露します。ぜひご覧ください。



さらに、キム・ゴウン&アン・ボヒョン主演、失恋に傷つき恋に臆病なアラサー女子と一途で恋に不器用なアラサー男子の恋を描くトキメキラブコメディ『ユミの細胞たち』を4月17日(月)よりTV初放送スタートいたします。





大失恋の後、恋から遠ざかり仕事に没頭してきたアラサー女子を演じるのはキム・ゴウン。新しい恋へ進もうと勇気を出すヒロイン・ユミの心境をリアルにキュートに演じています。





そして、ユミに一目惚れをするものの女心には鈍感で、ストレートな性格の青年を演じるのはアン・ボヒョン。恋に落ちた2人の胸キュンシーンの数々は必見!





SHINeeのミンホ、GOT7のジニョンがヒロイン・ユミの人生に大きく関わる重要な役どころを演じています。







主人公2人の言動に影響を与えるのが脳内の様々な役割を持つ細胞という設定で、個性豊かな細胞たちの奮闘が3Dアニメーションで表現されている点も見どころ!原作は大ヒットしたウェブ漫画です。お見逃しなく!



また、チェ・ダニエル出演の『舞い上がれ、蝶』も4月16日(日)よりTV初放送スタート!







本作は、お客様を蝶のように華やかに変身させる美容室「舞い上がれ、蝶」を舞台に、そこで働くヘアデザイナーとインターンの人間模様と成長を描いた物語です。



そして、『ドラマスペシャル2020』を4月11日(火)より日本初放送!様々なジャンルを楽しめる完成度の高いオムニバスドラマ10作品をお届けいたします。ぜひご期待ください。



最後に、いよいよ4月26日(水)よりチャン・ソヒ主演の復讐劇『魔女のゲーム』(原題)を日本初放送スタートいたします。





“復讐劇の女王”チャン・ソヒ、5年ぶりのドラマ主演で、娘への母性愛と娘を奪った者への復讐心を巧みに表現しています。





4月もKNTVで韓国ドラマをたっぷりお楽しみください!





【KNTV4月にお届けの最新ドラマ!】

■『コクドゥの季節』(原題)

4月15日(土)日本初放送スタート

毎週(土) 午後8:00~10:30 (2話連続)ほか

全16話/(C)2023MBC

出演:キム・ジョンヒョン、イム・スヒャンほか



■『「コクドゥの季節」制作発表SP』

4月6日(木)午後10:00~10:30ほか 日本初放送

全1回/(C)2023MBC

出演:キム・ジョンヒョン、イム・スヒャン、ダソム(元SISTAR)、アン・ウヨン、キム・イングォン、チャ・チョンファ、ペク・スチャン(監督)



■『ユミの細胞たち』

4月17日(月)TV初放送スタート

毎週(月) 午後8:00~10:30 (2話連続)ほか

全14話/(C)STUDIO DRAGON CORPORATION

出演:キム・ゴウン、アン・ボヒョン、ジニョン(GOT7)、イ・ユビ、パク・ジヒョン、ミンホ(SHINee)ほか



■『舞い上がれ、蝶』

4月16日(日)TV初放送スタート

毎週(日) 午後8:00~10:30 (2話連続)ほか

全16話/(C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

出演:キム・ヒャンギ、チェ・ダニエル、オ・ユナ、シム・ウヌ、パク・ジョンウほか



■『ドラマスペシャル2020』

4月11日(火)日本初放送スタート

毎週(火) 午後8:00~10:30 (2話連続)ほか

全10話/Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2020 KBS. All rights reserved

第1話 『モダンガール』出演:チン・ジヒ、キム・シウンほか

第2話 『クレバス』出演:ユン・セア、チ・スンヒョンほか

第3話 『私の加害者に』出演:キム・デゴン、ムン・ユガン、ウ・ダビほか

第4話 『仕事の喜びと悲しみ』出演:コ・ウォニ、オ・ミンソク、カン・マルグムほか

第5話 『告白しない理由』出演:シン・ヒョンス、コ・ミンシほか

第6話 『そこに置いてきたライラック』

出演:イ・ハンウィ、チョン・ユミン、ソル・ジョンファンほか

第7話 『お出かけ』出演:ソン・スク、チョン・ウンインほか

第8話 『泥棒寝』出演:キム・ボラ、ドンハ、ファン・ボラほか

第9話 『恋愛の痕跡』出演:イ・サンヨプ、イ・ユヨンほか

第10話 『ワンナイト』出演:キム・ソンチョル、キム・ミス、チャン・ソンボムほか



■『魔女のゲーム』(原題)

4月26日(水)日本初放送スタート

毎週(水) 午後8:00~10:30 (4話連続)ほか

全120話/(C)2022-23 MBC

出演:チャン・ソヒ、キム・ギュソン、オ・チャンソク、イ・ヒョンソクほか



【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/



