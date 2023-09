[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ラブライブ!スーパースター!!』より新グッズ42種を発表した。







『ラブライブ!スーパースター!!』より、「3rd LoveLive! Tour」のLiella!メンバーたちのアクリルスタンドなど、新グッズが二次元コスパから登場です。





これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかで予約受付中です。



9月13日(水)まで 原宿アルタ2Fで開催の〈「ラブライブ!」POP UP SHOP 2023 SUMMER in 原宿アルタ〉の購入特典【限定ポストカード(全11種)】が、これら対象商品の通販予約も対象になります。



対象期間:~2023年10月2日(月) 12:00まで

対象店舗:ジーストア・ドット・コム、コスパWEB通販



また、各「アクリルスタンド」はポップアップショップでの先行販売もございます。

※9/9(土)よりポップアップショップ店頭再入荷・販売予定です。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。



商品情報







アクリルスタンド 3rd LoveLive! Tour Ver.

全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、

桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美、

一般販売:2023年12月上旬予定

サイズ:※商品によって異なります

[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内

素材:アクリル製

価格:各1,650円(税込)

「3rd LoveLive! Tour」のLiella!が登場!

「WE WILL!!」ダンスシーンのステージをイメージした台座で

メンバーたちがより輝きます!



【基本予約受付期間】

~2023年10月1日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





描き下ろし アクリルスタンド(大) ロリータファッション Ver.

全11種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、

桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚 冬毬

一般販売:2023年12月上旬予定

サイズ:※商品によって異なります

[本体] 20cm×14cm以内 [台座] 9×5cm以内

素材:アクリル製

価格:各2,530円(税込)

描き下ろしイラスト使用!

華やかさとカワイイに特化したコンセプトで、普段とは違った魅力を演出します!



【基本予約受付期間】

~2023年10月1日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





描き下ろし フルグラフィックTシャツ ロリータファッション Ver.

全11種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、

桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚 冬毬

発売日:2023年12月中旬予定

サイズ:S/M/L/XL

価格:各6,930円(税込)



【基本予約受付期間】

~2023年10月1日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





描き下ろし アクリルマルチキーホルダー ロリータファッション Ver.

全11種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、

桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚 冬毬

一般販売:2023年12月上旬予定

サイズ:(約)縦8cm×横5.5cm

素材:アクリル製

価格:各880円(税込)



【基本予約受付期間】

~2023年10月1日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





■これらの商品は版元様に正式に許諾を頂いたものになります。

■「アクリルスタンド 3rd LoveLive! Tour Ver.」「描き下ろし アクリルスタンド(大) ロリータファッション Ver.」は、

2023年8月30日(水)~9月13日(水)〈「ラブライブ!」POPUP SHOP2023SUMMER in 原宿アルタ〉先行販売

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

関連リンク





・【二次元コスパ】/『ラブライブ!スーパースター!!』グッズ一覧

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/03007/mode/title

・【二次元コスパ】/『ラブライブ!スーパースター!!』先行販売情報

┗ https://nijigencospa.com/event/id/23736

・【株式会社コスパ】/公式X(Twitter):@cospa_inc

┗ https://twitter.com/cospa_inc



発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

商品に関する詳細、お問合せ先





コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-17:46)