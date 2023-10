[株式会社サンライズプロモーション東京]

自身がオーガナイザーを務める野外音楽フェス「Mt.FUJIMAKI 2023」を、2023年10月7日(土)、8日(日)に、地元である山梨県の山中湖交流プラザ きららで開催した藤巻亮太が、2024年3月9日(土)に、東京・日比谷野外音楽堂で、「藤巻亮太 THANK YOU LIVE 2024」を開催することを発表しました。









藤巻の「地元を音楽で盛り上げたい。山梨の魅力に少しでもふれてもらいたい」という想いから、2018年にスタートした「Mt.FUJIMAKI」。地元では4度目の開催となった2023年は、音楽ライブと山梨の食材を使ったフード・ドリンクメニューが楽しめるフリーエリア、石井スポーツアウトドアキャンプスタイル2023in山中湖との同時開催で、多くの方にご来場いただきました。シアターひびきで行ったライブの初日となった7日(土)は、オープニングセレモニーとして地元・山中湖中学校のビッグバンドBLUE LAKE BEATによる演奏と、山中湖村村長の挨拶を経て、オーガナイザーの藤巻亮太の弾き語りでスタート。その後、The Songbards、THE BACK HORN、OAU、ACIDMANと続き、藤巻亮太がラストを飾りました。8日(日)は、オープニングアクトとして、山梨で行われたオーディションを勝ち抜いたSTAY ON SOLIDが出演、続いて、高城れに、川嶋あい、LOVE PSYCHEDELICO、TRICERATOPS、PUFFYが登場し、藤巻亮太のライブでフィナーレを迎えました。7日の夕方から小雨がぱらつき肌寒さを感じる天候ではありましたが、ゆったりとしたロケーションと、時折見える富士山と山中湖をバックに、それぞれのアーティストが彩り豊かなパフォーマンスでオーディエンスを魅了。オーガナイザーの藤巻亮太は両日バンドセットで、1日目は威風堂々とした富士山をイメージした〈Mount Set〉、2日目は四季折々で表情を変える湖を意識した〈Lake Set〉と、異なるセットリストを披露し、観客を沸かせました。オフィシャルレポートは、後日ホームページに掲載予定です。







藤巻亮太から〈THANK YOU LIVE〉の発表があったのは、初日の終盤。「今年もみなさんに会えて、幸せでした。ありがとうございました。(Mt.FUJIMAKIは)僕にとっても大事なライブで、大切にしていきたいと思っています」と「Mt.FUJIMAKI」への想いを語ったあと、「そして、自分の音楽活動の中でも大事な日があります。“3月9日”をリリースしてみなさんに聴いていただき、20年になる来年の3月9日に、感謝の気持ちと、これからの思いを込めて、〈藤巻亮太 THANK YOU LIVE 2024〉を日比谷野外音楽堂で行います。ぜひともみなさん、その日に必ず会いに来てほしいと思います」と話すと、会場からは大きな歓声が起こりました。「ソロになってもこの日は、感謝を伝える日として、自分自身も大事にしてきました。春先の気持ちの良い季節に会えたらと思います」という言葉通り、自身が大切にしてきた“3月9日”に、感謝を届ける〈THANK YOU LIVE〉を行ってきた藤巻にとっても、新たな節目を迎えるライブとなります。詳細は、後日オフィシャルサイト等で発表いたします。





なお、ファンクラブ限定で行った初日のアフタートークイベントでは、2023年12月28日(木)に「藤巻亮太 Premium Concert 2023」東京(有楽町)・I'M A SHOW(アイマショウ) にて開催することも発表しました。詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。







藤巻亮太 THANK YOU LIVE 2024





日程:2024年3月9日(土)

会場:日比谷野外音楽堂

※詳細は後日発表いたします。



藤巻亮太 Premium Concert 2023





日時:2023年12月28日(木) 開場18:00/開演 19:00

開場:東京・I’M A SHOW

チケット料金:全席指定8,000円(税込)

出演者:藤巻亮太・Dr片山タカズミ・Ba宮田'レフティ'リョウ ほか.



Mt.FUJIMAKI 2023





開催日:2023年10月7日(土) 開演12:00 (開場11:00)

2023年10月8日(日) 開演11:00 (開場10:00)

雨天決行・荒天中止

会場:山中湖交流プラザ きらら (山梨県南都留郡山中湖村平野479-2)

出演:10月7日(土) ACIDMAN、THE BACK HORN、OAU、The Songbards、藤巻亮太

10月8日(日) LOVE PSYCHEDELICO、PUFFY、TRICERATOPS、川嶋あい、高城れに、藤巻亮太

入場料:●1日券 プレミアムエリア 8,800円/入場券 6,800円

(税込) ※プレミアムエリアは、ステージに近い前方エリアです。

●1日券特典付チケット

プレミアムエリア 12,800円 *プレミアムエリアのみ

※特典は、後日発表予定。会場でお渡しします。

※予定枚数に達し次第終了

●2日通し券

プレミアムエリア 16,600円 /入場券 12,600円

●2日通し券特典付チケット

プレミアムエリア 20,600円

※特典は、後日発表予定。会場でお渡しします。

※予定枚数に達し次第終了

駐車場料金:日付指定駐車券 2,500円

(税込) ※駐車場の営業時間は9:00~18:00となります。

※駐車場から会場までは徒歩5分~10分です。

※駐車場内外での事故、盗難等に対して、主催者は一切責任を負いませんので、安全への配慮・自己管理をお願いいたします。

チケット受付:・イ-プラス https://eplus.jp/mtfujimaki2023/

ファミリーマート店内マルチコピー機、電子チケットスマチケ

・ローソンチケット(Lコード:71799) https://l-tike.com/mt-fujimaki/

ローソン・ミニストップ店内Loppi

・チケットぴあ(Pコード:247-143) https://w.pia.jp/t/mtfujimaki2023/

セブン-イレブン店内マルチコピー機

・テレビ山梨 http://www.uty.co.jp/

055-232-1118 (平日 9:30~18:30)

主催:藤巻亮太、山中湖村、サンライズプロモーション東京、テレビ山梨、FM FUJI

特別協賛:サントリー天然水

後援:一般社団法人山中湖観光協会、J-WAVE、TBSラジオ

協力:SPEEDSTAR RECORDS

企画制作:PGM、サンライズプロモーション東京

お問合せ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

オフィシャルサイト:http://www.mtfujimaki.com/

■Mt.FUJIMAKI 2023 藤巻亮太ライブパート リアル・アーカイブ配信

アーカイブ配信:10月14日(土)23:59まで

チケット料金(税込)※リアル・アーカイブ配信をご覧いただけます。

・10月7日(土)配信チケット:3,000円

・10月8日(日)配信チケット:3,000円

・10月7日(土)・10月8日(日)通し配信チケット:4,500円

販売期間:2023年10月14日(土)21:00まで

販売先:ZAIKO

https://sunrisetokyo.zaiko.io/item/359002

注意事項:※ZAIKOの会員登録が無い方は会員登録が必要です。※海外からもご視聴が可能です。



