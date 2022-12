[ANYCOLOR株式会社]

NIJISANJI ENライバーも参加する「にじさんじウィンターデート2022 グッズ&ボイス」は、日本と英語圏で同時に販売開始!





ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2022年12月8日(木)11時からにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて、「にじさんじウィンターデート2022 グッズ&ボイス」の販売を開始いたします。











2022年12月8日(木)11時から「にじさんじウィンターデート2022 グッズ&ボイス」を日本と英語圏で同時に販売開始!



「ウィンターデート」がテーマの描き下ろしビジュアルを中心とした新グッズが登場!



にじさんじからアンジュ・カトリーナ、卯月コウ、春崎エアル、不破湊、星川サラ、先斗寧が、NIJISANJI ENからはアルバーン・ノックス、エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニ、レン ゾットが参加いたします!



「にじさんじウィンターデート2022」グッズのラインナップは、ライバーとお揃いのマフラーと複製手書きメッセージカードなどが入ったギフトセット、アクリルキーホルダー、クリアファイル、アクリルフォトスタンド&フォトカード、ランダムチェキ風カードの5種類。



「にじさんじウィンターデート2022」ボイスはJP・EN含め総勢100名以上のライバーが参加。

一部のボイス商品には特典としてスマートフォン用壁紙が付いていますので、ぜひグッズやボイスとあわせてお楽しみください。



■「にじさんじウィンターデート2022 グッズ&ボイス」日本・英語圏で同時販売開始!

・にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)

2022年12月8日(木)11時(JST)から販売を開始いたします。



・NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com/)

2022年12月7日(水)18時(PST)から販売を開始いたします。





「にじさんじウィンターデート2022」グッズ紹介







■ギフトセット

ライバーからの贈り物をイメージしたお揃いのマフラーと、アフターシナリオボイス付き複製手書きメッセージカード、シークレットver.箔押しサイン入りクリアファイルとフォトカード、アクリルモチーフキーホルダーがセットになったギフトセット。特別仕様のギフトボックスでお届けいたします。



・価格:8,800円(税込)

・種類:全10種(アンジュ・カトリーナ、卯月コウ、春崎エアル、不破湊、星川サラ、先斗寧、アルバーン・ノックス、エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニ、レン ゾット)

・セット内容:6点(マフラー、シークレットver.箔押しサイン入りフォトカード、シークレットver.箔押しサイン入りクリアファイル、モチーフアクリルキーホルダー、アフターシナリオボイス付き複製手書きメッセージカード、専用ギフトボックス)

・サイズ(約):

マフラー:全長約180cm

フォトカード:L判

クリアファイル:A4

モチーフアクリルキーホルダー:50mm内ダイカット仕様

アフターシナリオボイス付き複製手書きメッセージカード:L判

※モチーフアクリルキーホルダーは、ライバーによってサイズが異なります。

※本商品はお1人様1会計につき、1種類あたり各5点までのご購入とさせていただきます。





■アクリルフォトスタンド&フォトカード

・価格:2,800円(税込)

・種類:全10種(アンジュ・カトリーナ、卯月コウ、春崎エアル、不破湊、星川サラ、先斗寧、アルバーン・ノックス、エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニ、レン ゾット)

・本体サイズ(約):アクリルフォトフレームサイズ:(約)横130mm×縦170mm フォトカードサイズ:写真L判

・素材:アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■アクリルキーホルダー

・価格:1,200円(税込)

・種類:全10種(アンジュ・カトリーナ、卯月コウ、春崎エアル、不破湊、星川サラ、先斗寧、アルバーン・ノックス、エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニ、レン ゾット)

・サイズ(約):横50mm × 縦70mm

・素材:アクリル、他

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■クリアファイル

・価格:400円(税込)

・種類:全10種(アンジュ・カトリーナ、卯月コウ、春崎エアル、不破湊、星川サラ、先斗寧、アルバーン・ノックス、エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニ、レン ゾット)

・サイズ(約):A4(約210×297mm)

・素材:PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■ランダムチェキ風カード Aグループ

・価格:300円(税込)

・種類:全10種(卯月コウ、春崎エアル、不破湊、アルバーン・ノックス、レン ゾット)

※シークレット含む。

※シークレットは特別な表情に箔押し複製サインが入っています。

・本体サイズ(約):約W54×H86 mm

・素材: 紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。





■ランダムチェキ風カード Bグループ

・価格:300円(税込)

・種類:全10種(アンジュ・カトリーナ、星川サラ、先斗寧、エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニ)

※シークレット含む。

※シークレットは特別な表情に箔押し複製サインが入っています。

・本体サイズ(約):約W54×H86 mm

・素材: 紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。





にじさんじウィンターデートボイス2022



■販売期間

2022年12月8日(木)11時 ~ 2022年12月28日(水)23時59分まで



■価格

・キービジュアルセット Snowberry side(卯月コウ、春崎エアル、不破湊):3,000円(税込)

卯月コウ、春崎エアル、不破湊のボイスに、同3名のキービジュアルを使用した特典のスマートフォン用壁紙が付属します。



・キービジュアルセット Snowball side(アルバーン・ノックス(Japanese ver.&English ver.)、レン ゾット):3,000円(税込)

アルバーン・ノックス、レン ゾットのボイスに、同2名のキービジュアルを使用した特典のスマートフォン用壁紙が付属します。



・キービジュアルセット Snowdrop side(アンジュ・カトリーナ、星川サラ、先斗寧):3,000円(税込)

アンジュ・カトリーナ、星川サラ、先斗寧のボイスに、同3名のキービジュアルを使用した特典のスマートフォン用壁紙が付属します。



・キービジュアルセット Snowflake side(エリーラ ペンドラ(Japanese ver.&English ver.)、スカーレ ヨナグニ):3,000円(税込)

エリーラ ペンドラ、スカーレ ヨナグニのボイスに、同2名のキービジュアルを使用した特典のスマートフォン用壁紙が付属します。



・ライバーボイス 各1,000円(税込)

キービジュアルに登場する10名のライバーボイスには、それぞれのビジュアルを使用したスマートフォン用壁紙が付属します。



※コンプリートセットは販売いたしません。



■ 参加ライバー(JP)

愛園愛美、赤羽葉子、朝日南アカネ、飛鳥ひな、安土桃、天ヶ瀬むゆ、天宮こころ、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、イブラヒム、卯月コウ、海妹四葉、えま★おうがすと、える、小野町春香、オリバー・エバンス、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、神田笑一、北小路ヒスイ、ギルザレンIII世、来栖夏芽、郡道美玲、弦月藤士郎、三枝明那、桜凛月、椎名唯華、四季凪アキラ、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、白雪巴、周央サンゴ、健屋花那、鈴鹿詩子、鈴谷アキ、セラフ・ダズルガーデン、空星きらめ、鷹宮リオン、東堂コハク、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、文野環、フレン・E・ルスタリオ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、先斗寧、本間ひまわり、魔界ノりりむ、ましろ爻、町田ちま、魔使マオ、物述有栖、森中花咲、矢車りね、山神カルタ、夕陽リリ、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、レオス・ヴィンセント、ローレン・イロアス、渡会雲雀

※五十音順



■ 参加ライバー(EN)

ぽむ れいんぱふ、エリーラ ペンドラ(Japanese ver.&English ver.)、フィナーナ 竜宮、セレン 龍月、ロゼミ ラブロック、ルカ・カネシロ、ミスタ・リアス、闇ノシュウ(Japanese ver.&English ver.)、サニー・ブリスコー(Japanese ver.&English ver.)、アルバーン・ノックス(Japanese ver.&English ver.)、浮奇・ヴィオレタ(Japanese ver.&English ver.)、金子 鏡、マリア マリオネット(Japanese ver.&English ver.)、アスター アルカディア、アイア アマレ、レン ゾット、スカーレ ヨナグニ



※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。





「にじさんじウィンターデート2022 グッズ&ボイス」イラストレーター、グッズデザイン



■イラストレーター

■アンジュ・カトリーナ

いちかわはる 様(https://twitter.com/hiyori_kohal)



■卯月コウ、エリーラ ペンドラ

kobuta 様(https://twitter.com/kobuta0831)



■春崎エアル

じく 様(https://twitter.com/jikudam)



■不破湊

YGA 様(https://twitter.com/YGeriAn)



■星川サラ

れい亜 様(https://twitter.com/aosorayuri24)



■先斗寧

ぶーた 様(https://twitter.com/booota)



■アルバーン・ノックス

およ 様(https://twitter.com/ohyg3)



■レン ゾット

有坂あこ 様(https://twitter.com/stem04)



■スカーレ ヨナグニ

RIZ3 様(https://twitter.com/Riz3al97)





販売概要



・販売開始日時:

にじさんじオフィシャルストア:2022年12月8日(木)11時 (JST)

NIJISANJI EN Official Store:2022年12月7日(水)18時(PST)



・販売サイト:

【にじさんじオフィシャルストア】

https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=1636&tag=TAG_163



【NIJISANJI EN Official Store】

https://nijisanji-store.com/



・発送予定:12月下旬以降



※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。



また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ:#にじさんじウィンターデート2022



【にじさんじプロジェクトについて】





「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/



【「NIJISANJI EN」について】





2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-14:46)