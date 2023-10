[ギャップジャパン株式会社]

GET INSPIRED BY BR ブエノスアイレスの美しい街並みを表現する華やかなセーターやシルクカシミヤを取り入れたシックなブラックコーデに注目







1978年にアメリカ・カリフォルニア州で創業し、世界中を旅するふたりの創業者が旅とサファリをテーマに始めたブランド、バナナ・リパブリック。



バナナ・リパブリックは、10月に展開する「THE STREET OF BUENOS AIRES」をコンセプトに、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの美しい街からインスピレーションを得たFALLコレクションを展開しています。本コレクションは、シャイニーゴールドやディープベリーを基調としたカラーパレットや、ゴールドの刺繍とシースルーのデザインが魅力なブラックドレスなど、都市のキラキラ輝く高揚感を表現させたアイテムがラインナップします。



この10月に展開するアイテムを軸に、スタイリストとして活躍する小山田沙織さんやモデルの種市暁さんなどファッションアイコン10名が、それぞれのライフスタイルや個性を取り入れた秋冬の最旬ルックを公開しています。



ファッションアイコンによるルックと動画コンテンツは、10月18日(水)以降バナナ・リパブリック公式オンラインストアと、ソーシャルアカウント、デジタルメディアで随時スタイリングを公開します。



アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのキラキラと輝く高揚感を反映した新作コレクションをお楽しみください。



BANANA REPUBLIC SNSキャンペーン特設ページ

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/fall-influencer-3022643



“この秋冬はバナナリパブリックらしい上品でエレガント、普段使いもしやすいボックスシルエットのウールジャケットが定番になりそうです。”By 小山田沙織 さん/ @saorioyamada



“リラックスデニムと、ブラウス。デニムはロールアップなしでも着れてブラウスもフィット感とボリューム感が◎” By Nami Kanemoto さん/ @_namikanemoto_



“そろそろふわふわニットが心地よい季節に。クロップド丈のニットはアルパカ混だからふわふわ♪”

By 桐 嵯梨 さん/ @_____sari



“上品なメタリックの糸で編まれたニットとスカートのセットアップ。着るだけで華やかで、落ち感のある生地が身体をほっそり見せてくれます。スカートは長めの丈で穿きたかったので、あえてサイズを上げて腰で穿いています。” By Maico さん/ @maico0327



“バナリパのピンク可愛い。ピンクのニットに光沢のワイドパンツでちょっとマニッシュに!小物はシルバーやスパンコールで今年っぽく。” By 安西こずえ さん/ @cozcozrin



“油絵か水彩画か絵の具を染み込ませたような原色ともくすみともみえる色彩。こんな色柄なら大人で良いな。”

By 上原歩 さん/ @ayumiuehara



“カシミアニットはシルエットもデザインも完璧。胸ポケがかわいい。ブラックコーデを格上げしてくれます。” By JURI さん/ @juri1104



“ボリューム襟のジップアップニットはリサイクルウール使用、サラッと大人なメリノクルーはRWS認証済みのウール100%、モダンクラシックな大人スラックスはイタリア製の上質なウールフランネル生地を使用と総てに隙なし。” By 種市暁 さん/ @taneichiakira



“この秋から冬にかけて大活躍しそうな伝統的なバルマカーン地方のコートをモデルにした「バルマカーンコート」暖かいバージンウールの混紡素材を使用しているのでスニーカーで少しカジュアルダウンしても上品な雰囲気に。” By TARO DE KEYZER さん/ @tarodekeyzer



“歳を重ねれば重ねるほどカッコよく着れそうなデザインがたくさんあったよ!特に寒いシーズンにはコットンとウールのブークレ混紡素材のシャツジャケットが肌触りもよく、レイヤリングが楽しめる!” By 竹内唯人 さん/ @takeuchi_yuito



Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。



