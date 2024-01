[株式会社 ノーウェア]





BAPE KIDS(R)︎は「SCHOOL」「SPORTS」「BABY MILO(R)︎」がテーマ。











「SCHOOL」はアイビールックにストリートのエッセンスをミックスしたデイリーカジュアル。オーバーサイズなシルエットでストリート感を醸しながら、グリーンやオレンジ、イエローなどの明るいカラーでキッズらしさをプラス。ユーズド加工を施したり、手刺しゅう風のモチーフを使用するなど、ディテールにもこだわったアイテムに仕上げました。











「SPORTS」は90年代から00年代のスポーツウェアを再解釈したストリートウェアを提案します。2024年に開催されるパリオリンピックに向けて、高まりつつあるスポーティなムードをストリートウェアに落とし込みつつ、KIDSらしい遊び心のあるギミックも光ります。



BAPE.COM BAPE KIDS(R)︎ & JUNIOR LOOKBOOK

https://jp.bape.com/pages/lookbook-2024ss-kids



