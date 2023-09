[株式会社TWIN PLANET]

『高嶺のなでしこ1周年記念ライブ ~美しく生きろ~』東京・豊洲PIT



HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める10人組アイドルグループ・高嶺のなでしこが、2023年9月3日(日)に東京・豊洲PITにて、1周年記念ライブ『高嶺のなでしこ1周年記念ライブ ~美しく生きろ~』を開催した。







(Photo by 林晋介/Text by 大宮高史)

2022年8月の結成以来、「大和撫子」のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさを持った、誇り高きアイドルグループを目指して活動してきた10人。超満員の1500人の観客とともに迎えた1周年、全26曲のライブの模様をレポートする。



ファンで埋まった超満員のホールで、おなじみの「OVERTURE~We are TAKANE NO NADESHIKO~」が流れると、デビュー以来の各曲の映像をバックに1人ずつメンバーが登場し、デビューシングルの「アンチファン」でライブはスタート。ファイアーボールによる演出、パワフルなボーカルとダンスで、場内のボルテージはたちまち急上昇。続く「誇り高きアイドル」「乙女どもよ。」でもキュートで息のあったパフォーマンスを見せ、ファンのコールにもいっそう熱が入った。



最初のMCではメンバーが1人ずつ、それぞれが考えたアイドルらしいしぐさでファンにアピールし、私服風の衣装で「ユメムスビ」「可愛くてごめん」を披露する。「ユメムスビ」では客席内にもメンバーが登場してステッカーをファンに配り、HoneyWorksの原曲をカバーし「高嶺のなでしこ」のグループ名をSNSでバズらせた代表曲「可愛くてごめん」のキュートなパフォーマンスで大いに沸いた。





続いて正統派アイドルソングの「女の子は強い」「男の子の目的は何?」を披露すると、暗転してメンバーへのインタビュー映像が始まる。高嶺のなでしこに選ばれて人生が変わった10人それぞれの思いがファンに伝えられ、アイドルという仕事への思いをぶつけるように「僕は君になれない」のパフォーマンスがスタートし、「♯超絶かわいい」ではタオルを振って客席を煽る。ファンも「超絶かわいいたかねこ!」のコールで応えていく。





勢いそのままに今春に全国を回って行った対バンツアー「高嶺のなでしこ 全国お招きツアー2023~First trip~」で共演したグループの曲をメドレー形式でカバーして歌唱するパートに突入。「世界で一番かわいいアイドル」(アップアップガールズ(2))、「ぱ ぴ ぷ ぺ POP!」(Appare!)、「アイデンティティ」(真っ白なキャンバス)、「HANABI!!」(LinQ)、「夢力」(STU48)、「乙女受験戦争」(TEAM SHACHI)の6曲を客席降りも交えてノンストップで歌い上げ、熱くもキュートな表現力を見せ続けた。





続いては青とピンクのツアー衣装に着替えたメンバーによるクールで都会的な「私は怪物」が始まり、「革命の女王」、CHiCO with HoneyWorksのカバー楽曲「決戦スピリット」とロックな楽曲が続いてファンを煽っていく。

MCでは5人ずつ2組に分かれたメンバーが、もう片方の組のメンバーの「2年目の目標」を勝手に決めるという自由なトークで会場の笑いを誘った。





ライブも終盤に入り、爽やかな「初恋のひと。」衣装での同曲披露にはじまり「ヒロインは平均以下。」「月曜日の憂鬱」とラストスパート3曲をパフォーマンスし、本編を終える。



アンコールは9月1日にMVが公開されたばかりの「すきっちゅーの!」をライブで初披露というサプライズでスタート。続く「17歳」もライブ初披露楽曲。また2曲とも撮影が可能となり、立ち会えたファンは大興奮。





そしてライブ終盤の定番曲「ファンサ」ではメンバーが思い思いにカラーボールを客席に投げ込み、さらには巨大なバルーンボールも客席に登場。お祭り気分をメンバーとファンで一体になって楽しんだところで告知映像が始まり、この1周年記念ライブの追加大阪公演の開催(11月19日梅田TRADにて)、TEAM SHACHI・FRUITS ZIPPERを迎えての『たかねこフェス Vol.2 ~ウインターセッション2023~』(12月8日新宿BLAZEにて)の開催とファンクラブ先行抽選の開始が決定。しかしこれだけでは終わらず、2023年冬のメジャーデビュー決定という嬉しいニュースがスクリーンに映し出された。メジャーデビューとファンの大歓声にステージ上のメンバーも驚きと喜びでいっぱいになりながらも嬉しさをかみしめていた。





2年目の飛躍を予感させる吉報を胸に、キャプテンの籾山ひめりは「応援してよかったと思えるグループになれるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします!」と語り、「今日いち声出せますか!」を合図に最後は全員で「美しく生きろ」をパフォーマンスし、熱気さめやらぬままにライブを締めくくる。





「今日は最高の1日になりました。皆さんにとって素敵なアイドルになっていきますので、よろしくお願いします!」と籾山が2年目もファンとともに歩んでいく決意を語り、大盛況のままに1周年ライブは幕を閉じた。10人のメンバーの1年間の努力と情熱が形になり、2年目もファンの期待を背負って力強く歩んでいくことを約束したライブになった。



セットリスト





0) OVERTURE~We are TAKANE NO NADESHIKO~

1) アンチファン

2) 誇り高きアイドル

3) 乙女どもよ。

4) ユメムスビ

5) 可愛くてごめん

6) 女の子は強い

7) 男の子の目的は何?

8) 僕は君になれない

9) ♯超絶かわいい

10) ツアーメドレー 世界で一番かわいいアイドル

11) ツアーメドレー ぱ ぴ ぷ ぺ POP!

12) ツアーメドレー アイデンティティ

13) ツアーメドレー HANABI!!

14) ツアーメドレー 夢力

15) ツアーメドレー 乙女受験戦争

16) 可愛いって言われたい

17) 私は怪物

18) 革命の女王

19) 決戦スピリット

20) 初恋のひと。

21) ヒロインは平均以下。

22) 月曜日の憂鬱

<アンコール>

23) すきっちゅーの!

24) 17歳

25) ファンサ

26) 美しく生きろ



高嶺のなでしこプロフィール







『JDOL AUDITION supported by TIF』の最終合格者7名と、2022年5月31日に活動を終了した「ラストアイドル」の元メンバー3名(松本ももな・籾山ひめり・橋本桃呼)、計10名によって2022年8月に結成。サウンドプロデュースはクリエイターユニットHoneyWorksが担当。

2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」のオフィシャルカバーMVをYoutubeに公開し、1000万回再生を突破(※2023年9月現在)。

・オフィシャルホームページ http://takanenonadeshiko.jp/

・オフィシャルショップ https://takanenonadeshiko-ec.com/

・オフィシャルX https://twitter.com/takanenofficial

・オフィシャルYouTube https://www.youtube.com/channel/UCoR4zZDvWvUIqgEWz4HS-sA

・オフィシャルTikTok https://www.tiktok.com/@takanenofficial?_t=8W6wRnOOQkM&_r=1

・オフィシャルInstagram https://instagram.com/takanenofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=



HoneyWorksとは





HoneyWorks(通称:ハニワ)は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数10億回を超えるクリエイターユニット。

音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。

楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクター達が物語を展開し、小説やテレビアニメなどのメディアミックスも行なっている。

HoneyWorks原案小説は累計300万部を突破するベストセラー。

また、ジャニーズWEST、戸松遥、麻倉もも、Geroなどへの楽曲提供も行なっている。



解禁情報





●高嶺のなでしこ 2023年冬メジャーデビュー決定!

今後の詳細およびリリース情報は、高嶺のなでしこオフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSより発表予定です。



●『高嶺のなでしこ1周年記念ライブ ~美しく生きろ~』追加公演の開催が決定!

<会場>梅田TRAD

<日時>2023年11月19日(日) 開場16:15/開演17:00

<来場者特典>終演後「ハイタッチお見送り」有

<チケット券種>

・通常スタンディング FC価格¥5,500(税込)/一般価格¥6,000(税込)

・女性専用エリアスタンディング FC価格¥5,500(税込)/一般価格¥6,000(税込)

※オールスタンディング/ドリンク代別途必要/未就学児童入場不可

<問い合わせ>YUMEBANCHI(大阪)TEL 06-6341-3525

<総合問い合わせ>ライブエグザム:https://www.liveexsam.co.jp/contact/



●『たかねこフェス Vol.2 ~ウインターセッション2023~』の開催が決定!

<会場>新宿BLAZE

<日時>2023年12月8日(金) 開場17:00/開演18:00

<出演>高嶺のなでしこ・TEAM SHACHI・FRUITS ZIPPER

<チケット券種>

・通常スタンディング FC価格¥5,500(税込)/一般価格¥6,000(税込)

・女性専用エリアスタンディング FC価格¥5,500(税込)/一般価格¥6,000(税込)

※オールスタンディング/ドリンク代別途必要/未就学児童入場不可

<問い合わせ>DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

<総合問い合わせ>ライブエグザム:https://www.liveexsam.co.jp/contact/



