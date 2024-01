[株式会社 ノーウェア]





2023年8月31日に「Rakuten Fashion Week TOKYO(楽天ファッションウィーク)」のランウェイショーで披露した「A BATHING APE(R)︎ 2024年春夏コレクション」が1月から順次、満を辞して立ち上がります。











BAPE(R)︎のレディースコレクションは、「WEEKEND CHILLIN'」「BASIC」がテーマ。

Y2Kのライフスタイルとカルチャーを組み合わせた「WEEKEND CHILLIN'」。液体をこぼしたようなLIQUID CAMOを夏らしいグリーンとピンクのカラーリングで展開。ビンテージの雰囲気がトレンド感のあるピグメントダイを取り入れたリラックス感のあるアイテムなどを提案します。クロップド丈のトップスやさりげない切り込みで肌見せできるカットソーなど、女性らしい春夏アイテムを多数揃えました。











「BASIC」は、新しいカラーリングのCAMO柄や新しいシルエットで、BAPE(R)︎のベーシックを現代的にアップデートしました。定番の1ST CAMO柄のワンショルダーやカットアウト、タイトシルエットのワンピース、ABC CAMOのモチーフにラインストーンでアレンジしたフーディやTシャツ、COLOR CAMOの新色イエローとパープル、CITY CAMOの新色グレー、デニム素材で表現したBAPE CHECKなどがラインアップします。



