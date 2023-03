[株式会社W TOKYO]

EXILE TETSUYA presents オリジナルワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」開催!



~2023年3月18日(土)14:00~15:00 会場:和歌山マリーナシティ~

世界最速の“Choo Choo TRAINをレクチャー”!?名曲の数々とともに、500名の参加者が一体となってダンスを楽しみ、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進。







株式会社W TOKYO(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:村上範義、以下:W TOKYO)は、昨年2022年11月1日(火)、日本を代表するエンタテインメントカンパニー株式会社LDH JAPAN(本社:東京都目黒区、代表取締役会長:五十嵐広行、以下:LDH JAPAN)とパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用して、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた、地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクトのスタートを発表。

2023年2月11日(土)に、和歌山ビッグホエールにて開催をした「TGC 和歌山 2023」では、その新プロジェクトの一環として、LDH JAPAN所属のダンス&ボーカルグループFANTASTICSによるアーティストライブステージのバックダンサーを地元・開智高等学校ダンス部が務めるスペシャルコラボレーションを実現しました。

そしてこの度、TGC 和歌山 2023を締め括る連動企画として、2023年3月18日(土)に和歌山のリゾートアイランド「和歌山マリーナシティ」にて、EXILE TETSUYA presents オリジナルワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」を開催しました。











同会場では約3年ぶりの声出し解禁!歓声の中、EXILE TETSUYA、小森隼(GENERATIONS)が登場!世界最速の“Choo Choo TRAINをレクチャー”!?



2023年3月18日(土)に開催したEXILE TETSUYAがプロデュースする「EXILE TETSUYA with EXPG」には500名を無料でご招待!EXILE TETSUYA、GENERATIONSの小森隼、さらにEXPG STUDIOとEXPG高等学院の生徒総勢22名と一緒に、LDH所属アーティストの数々の名曲に合わせてオリジナルワークショップショーを披露!あらゆる世代の方々が一体となってダンスを楽しみ、身体を動かしながら、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進しました。

EXILE TETSUYAは「今回はみんなで集まって声が出せるんですね!盛り上がってますか~?」とお客様にコールしながら登場。同会場では約3年ぶりの声出し解禁ということもあり、歓声を受けて「最高。」と感動を噛み締めました。続いて「やっぱり僕らといえば、Choo Choo TRAINということで、今回は世界最速の“Choo Choo TRAINをレクチャー”をします!」と呼びかけ、約5分間で3つのステップをレクチャー。贅沢なレクチャータイムを経て、会場はChoo Choo TRAINでひとつになりました。



WON’T BE LONGから小森隼が登場すると、会場のボルテージは一気に最高潮に!お馴染みの「OLY OLY OLY OH!」の歌詞とともに、歓声が和歌山マリーナシティの空に響き渡りました。

今回のステージにかけた想いについてEXILE TETSUYAは「地方創生には様々な方法がありますが、僕たちはやっぱりエンタテインメント、音楽、そして ダンスの力を信じています。なのでこのイベント開催を通して、少しでも多くの方を盛り上げて、この土地って素敵だな、住んでみたいなとか、そう思ってくださる方が増えて、そして町全体が盛り上がっていく。そんなことを目指して今日のス テージを作りました。」と語り、小森隼が「最後に銀河鉄道999でウェーブを作って、皆さんとひとつの思い出を作りたいです!」と呼びかけると、観客一体となって客席にウェーブが。







最後にEXILE TETSUYAから「今日こうやって繋がりを持てたということがすごく嬉しいです。今後も僕たち一生懸命輝いて、今日の思い出が皆さんの中でもっともっと輝くように頑張ります!」とお客様に向けてメッセージが送られました。



【 EXILE TETSUYA presents オリジナルワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」開催概要 】

イベント名称:EXILE TETSUYA presents オリジナルワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」

開催日時:2023年3月18日(土)開場13:00 開演14:00 終演15:00

会場:和歌山マリーナシティ「野外特設会場」(〒641-0014 和歌山県和歌山市毛見1527)

入場料金:無料

参加人数:500名

MC:いわさき ふきこ

出演者:EXILE TETSUYA、小森隼(GENERATIONS) 他



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/19-14:16)