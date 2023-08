[三井不動産商業マネジメント株式会社]

【三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲】SeaSide GOMI ZERO Project 海と日本プロジェクト



2023年9月24日(日) 13:30~15:30 開催 (受付開始13:00~)





三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲は、海が近いロケーションを活かし、SDGs活動の一つとして「シーサイドゴミゼロプロジェクト」を実施しています。海を綺麗にするごみ拾いやイベントを昨年から引き続き、1年間に4回開催し、今回で通算7回目の開催を迎えます。



第7回目は、日本財団・環境省が推進する、海洋ごみ対策共同事業 全国一斉清掃キャンペーン『海ごみゼロウィーク2023』に合わせて開催いたします。 2023 年9月16 日(土) 「World Cleanup Day」から同年9月24 日(日)までの期間を『秋の海ごみゼロウィーク』と定めております。さらに今回は江の島のご当地ヒーロー「海洋戦士シーセーバー」のヒーローショーを開催します。ゲストに中山省吾氏(元ポカスカジャン)をお呼びして「海洋戦士シーセーバー」のテーマ曲の披露もあり、子どもから大人まで楽しく環境問題を学べる機会となっています。ぜひご参加ください。



海のごみの約8割は「街」からやってきます。NPO法人海さくら、日本財団、アーバンドック ららぽーと豊洲と海に思いを馳せながら、みんなの「豊洲」を綺麗にしましょう!

また、このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するもので、海洋ごみ問題解決へ向けたアクションや啓発を目的とするものです。



海と日本プロジェクト 秋の海ごみゼロウィーク2023

海洋戦士シーセーバー 特撮ヒーローショー&ごみ拾い 概要





海のヒーローと一緒にごみ拾いを楽しもう!





■海洋戦士シーセーバー 特撮ヒーローショー&ごみ拾い

日時 :2023年9月24日(日)13:30~15:30 (受付 13:00~)

集合場所:アーバンドック ららぽーと豊洲1 シーサイドデッキ(中庭)

参加費 :無料



<イベント内容・時間>

13:00 受付開始

13:30 ご挨拶 / 集合写真撮影

13:45 ごみ拾い

14:45 分別・回収

14:55 海洋戦士シーセーバー

特撮ヒーローショー

15:30 終了

※雨天決行・荒天中止



■出演キャスト(予定)

・謎の女性/ヴィーナ 山本夢

・みこと 藤原亜紀乃

・ファンガーク 久保龍一

・アクマリン 紗也歌



海洋戦士シーセーバー テーマ曲を披露!

























■ゲスト

中山省吾(元ポカスカジャン)



▼ご応募はこちら

https://umisakura.com/202309-p



※申込締切:2023年9月23日(土)23:59まで /規定人数に達し次第、事前申込み終了となります。

※天候状況等により、イベントの中止・内容の一部変更等の可能性がございます。

(SNS、メールにてお知らせいたします)

※ごみ拾いに必要なトング・ごみ袋等はお貸出しします。雨天時はカッパの着用を推奨いたします。

※事故や怪我がないよう安全にご配慮いただき、自己責任でご参加をお願いします。

(事故、怪我、トラブル等の責任は負いかねます)

※お問い合わせ先:info@umisakura.com

(アーバンドック ららぽーと豊洲ではお問い合わせは受け付けておりません)

※画像・イラストは全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



■日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。



■日本財団「CHANGE FOR THE BLUE」

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。



■海さくら

神奈川県の江の島で2005年から「目指せ!日本一楽しいごみ拾い!」をモットーに18年間ビーチクリーンを行い清掃活動にイノベーションを起こしてきたごみ拾い団体。江の島に「かつて生息していたタツノオトシゴが戻ってくるくらいキレイにする」という目標をかかげ、体験・体感を大事にし「楽しく」「楽しめる」活動を継続しています。



「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」について

名称 :三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

所在地 :東京都江東区豊洲2-4-9

TEL 0570-077-732(代表) (受付時間10:00~18:00)

運営 :三井不動産商業マネジメント株式会社

オープン日:2006年10月5日

店舗数 : 約210店舗

交通 :東京メトロ有楽町線 豊洲駅2b出口直結・ゆりかもめ 豊洲駅直結

営業時間 :ショップ・サービス/10:00~21:00

レストラン・マリーナキッチン(フードコート)/11:00~最大23:00



※詳細は随時特設ページ内でご案内させていただきます。

※掲載のイベント、キャンペーンは予告なく変更、中止になる可能性がございます。予めご了承ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。



