J SPORTSオンラインショップで11/18(土)から数量限定で予約販売開始



スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷一郎、以下 「J SPORTS」※)が運営する通販サイト「J SPORTSオンラインショップ」で、MLBロサンゼルス・エンジェルス大谷翔平選手の満票で二度目となるア・リーグMVP受賞を記念した商品を、11/18(土)から数量限定で予約販売を開始いたしました。





今回はHighland Mint社製の「コインフォトミント」「ゴールドカラーコイン」『アクセサリーセット』『コインキーチェーン』の4種類の商品を販売します。

エンジェルス 大谷翔平選手 2023 AL MVP受賞記念ダブルコインフォトミント







エンジェルス大谷翔平選手 2023 AL MVP受賞記念ダブルコインフォトミントが登場!

アメリカHighland Mint社製のシリアルナンバー入りの5000個限定商品。



予約開始:2023年11月18日(土)~

お届け時期:2024年2月下旬

販売価格:30,000円(税込)

商品詳細はこちら[⇒]https://store.jsports.co.jp/shop/g/g0039231018001/



エンジェルス 大谷翔平選手 2023 AL MVP獲得記念ゴールドコイン







エンジェルス大谷翔平選手 2023 AL HR王獲得記念ゴールドコインが登場!

アメリカHighland Mint社製のシリアルナンバー入りの5000個限定商品。



予約開始:2023年11月18日(土)~

お届け時期:2024年2月下旬

販売価格:14,000円(税込)

商品詳細はこちら[⇒]https://store.jsports.co.jp/shop/g/g0039231018002/



エンジェルス 大谷翔平選手 2023 AL MVP獲得記念アクセサリ―3点セット









エンジェルス大谷翔平選手 2023 AL HR王獲得記念ピンズ・キーホルダー・マグネットのBOX入りセットが登場! アメリカ Wincraft社製



予約開始: 2023年11月18日(土)~

お届け時期:2024年2月下旬

販売価格:5,000円(税込)

商品詳細はこちら[⇒]https://store.jsports.co.jp/shop/g/g0039231018004/



Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com



※ J SPORTS は J:COM など全国のケーブルテレビ、 BS 放送(スカパー ! )などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。





J SPORTS総合サイト : www.jsports.co.jp

J SPORTS カスタマーセンター : 0570-099-333 (ナビダイヤル/午前 10:00 ~午後 8:00)



