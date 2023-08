[株式会社TSIホールディングス]

ついに制限のない"夏フェス"の季節がやってきました!思いきりフェスを「楽しむコーデ」を、5つのブランドをMIXしてご提案します。





株式会社TSI(本社:東京都港区、代表:下地 毅)は、展開するブランド「ビーバー」「マナスタッシュ」「ナノ・ユニバース」「エヌビービーウィークエンド」「ローズバッド」を組み合わせた、MIXコーデを提案。第一弾として、野外の音楽フェス、所謂「夏フェス」向けのコーディネート特集を公開しました。





夏フェスにおすすめ「SNS映え」や「日差し対策」など、使えるコーデを特集

動きやすさ、日差しや暑さ対策、突然の雨……など、どんな状況でも機能性とおしゃれさを兼ね備えてフェスを「楽しむコーデ」を、5つのブランドをMIXしてご提案します。



SNS映えコーデ、悪天候対策コーデ、暑さ紫外線対策コーデなど、夏フェスで気になるシチュエーション別にメンズ・レディースそれぞれ4つずつコーディネートしました。



そうだ、フェスに行こう!寒さ対策コーデ

昼と朝夜の気温差を乗り切る!寒さ対策コーデを紹介



特集ページから、「寒さ対策コーデ」を紹介。

夜に向けて下がる気温には、さっと羽織れるジャケットを。90'sを彷彿とさせるリラックスシルエットとナイロンの素材感でストリートな雰囲気に。軽くて持ち歩きに困らないのも魅力。



メンズコーデ

トラックジャケット(MANASTASH)/ ¥14,300

カットソー(MANASTASH)/ ¥8,800

パンツ(MANASTASH)/ ¥11,000

ハット(NBB WEEKEND)/¥6,600

腰に巻いたピンクのカットソー(MANASTASH)/ ¥7,700

腰に巻いたイエローのカットソー(MANASTASH)/ ¥7,700

腰に巻いたグリーンのカットソー(MANASTASH)/ ¥8,800

レディースコーデ

コーチジャケット(MANASTASH)/ ¥25,300

Tシャツ(GOOD ROCK SPEED×MANASTASH)/ ¥5,500

スカート(NBB WEEKEND)/ ¥24,200

バッグ(NBB WEEKEND)/ ¥14,300

ソックス(NBB WEEKEND)/ comong soon

ニットキャップ(NBB WEEKEND)/ comong soon





MIXコーデ参加ブランドについて



BEAVER(ビーバー)

アウトドア、スポーツ、ミリタリーなど様々なジャンルにおける本物の逸品を世界中からセレクトし、新しいカジュアルスタイルを生み出すSHOPです。着る人、ひとりひとりの個性を尊重したスタイル提案。それが、BEAVERの主張するストリートのキーワードです。肩肘張らずに本物を着る喜びを皆さんと一緒に味わいたいと考えています。

HP:https://www.us-onlinestore.com/Beaver





MANASTASH(マナスタッシュ)

1993年に米国シアトルで設立された<MANASTASH(マナスタッシュ)>。

ブランド名の由来となる北アメリカ大陸の西海岸沿いを南北に走るカスケード山脈から駆け落ちるマナスタッシュ山高原は、スキーやトレッキング、マウンテンバイク、ラフティング、カヤックなど多様なアウトドアスポーツが楽しめることで有名です。

創業時よりヘンプやリサイクルフリースなど環境に優しい素材を採用して最高のアイテムを作ることを理念に掲げ、旧き良きアメリカのプロダクトをデザインベースにしたライフスタイルブランドは、ファッションとカルチャーをクロスオーバーさせた新しいスタイルを提案します。

HP:https://www.manastash.com/





NANO universe(ナノ・ユニバース)

HP:https://store.nanouniverse.jp/jp/





NBB WEEKEND(エヌビービーウィークエンド)

Switch your mode

~ 新しい自分へ、切り替わる~

前へ進もう、もっと自由に今日を楽しむために。毎日をあなたのWEEKENDに変えていく

スポーツとファッションのハイブリッドをコンセプトに、ジャンルに捉われず、あらゆるスポーツシーン、ライフスタイルを自在に行き来するパワフルなアイテムを展開。

HP:https://store.tsigs.com/nbbweekend/





ROSE BUD(ローズ・バッド)

トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、

独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、 女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。

ROSE BUD=バラのつぼみ

常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。

HP:https://www.rosebud-web.com/



