[株式会社 ノーウェア]





2023年8月31日に「Rakuten Fashion Week TOKYO(楽天ファッションウィーク)」のランウェイショーで披露した「A BATHING APE(R)︎ 2024年春夏コレクション」が1月から順次、満を辞して立ち上がります。



「BAPE(R)︎」のメンズコレクションは、「WEEKEND CHILLIN'(ウィークエンド チリン)」「GREEK LIFE(グリークライフ)」「STREET VIBES(ストリート バイブス)」の3つがテーマ。





「WEEKEND CHILLIN'」は、昨今トレンドとなっているY2K時代のライフスタイルと音楽やアートなどのエッセンスを取り入れています。BAPE(R)︎のシグネチャーであるCAMO柄をアブストラクトアート風にリデザインした「LIQUID CAMO」や、ストリートカルチャーと常に深い繋がりのあるコミックにフォーカスした「COMIC PATTERN」など、大胆で遊び心をきかせたユニークな柄が登場。BAPE(R)︎らしい解釈で新たなストリートスタイルを提案します。











アメリカンスクールのクラブやコミュニティの総称である「GREEK LIFE」。Y2Kのキャンパスカルチャーを中心にさまざまなスポーツの要素を融合させ、BAPE(R)︎の解釈による新たなカレッジスタイルを表現しました。アイビーリーグのVRSITYアイテムにBAPE(R)︎らしいグラフィックをリアレンジしたり、アーカイブグラフィックを大学のキャンパスで見られるグラフィティアートのような手書きタッチで描いたりと、GREEK LIFEを象徴する数々のアイテムを取り揃えました。生誕20周年を迎えたシグネチャーパターンの一つ、COLOR CAMOもゴールドバージョンで登場。90年代のアーカイブグラフィックを使用したBABY MILO(R)︎も春夏仕様のパステルカラーで復刻します。











「STREET VIBES」は、スケートボード、BMX、ダンス、フットボールといったストリートスポーツからのインスピレーションとBAPE(R)︎の象徴的なロゴやパターンを融合し、スポーティでスタイリッシュなストリートスタイルを提案します。定番のSOLID CAMOをインクペインティングとフィンガープリントでアップデートした新柄、INK CAMOをトラックスーツやスウェットなどに落とし込んでいます。





また、3つのメインテーマに加え、ブランドの定番アイテムやクラシックアイテムを展開する「BAPE(R)︎ CORE」もラインアップします。アーカイブグラフィックやシグネチャーモデルをベースに、ユーティリティディテールや、耐久性、快適性の高い機能素材へアップデートし、新たなベーシックアイテムとして提案します。



BAPE.COM MENS LOOKBOOK

https://jp.bape.com/pages/lookbook-2024ss-mens



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel : 03-6805-0691

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/06-10:16)